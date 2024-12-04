Niloya işaret diliyle de çocuklara ulaşıyor

Sevilen çizgi film kahramanı Niloya’nın “Çizgi film izlemek her çocuğun hakkı” düşüncesiyle kurulan “İşaret Dili YouTube” kanalı, 3 milyon saatten fazla izlenmeye ulaştı. YouTube tarafından “Silver” İçerik Üreticisi Ödülü’ne layık görülen kanaldaki dizinin her bölümü, işaret dili tercümesiyle miniklere aktarılıyor. Sadece eğlence sunmakla kalmayan, aynı zamanda işitme engelli çocukların sosyalleşmesine katkı sağlayan çizgi dizinin yeni bölümlerinde de erişilebilirlik ve kapsayıcılık önemsenerek hem ailelerin hem de çocukların beğenisi kazanılıyor.