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Hayat Nusretin Boston macerası kısa sürdü Restoran koronavirüs kurallarına uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
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Nusret'in Boston macerası kısa sürdü: Restoran koronavirüs kurallarına uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

Sosyal medya paylaşımlarıyla dünyada büyük üne kavuşan kasap Nusret Gökçe'nin, ABD'nin Boston kentinde açtığı restoranı kapatıldı. Boston Belediyesi kapatılma kararına gerekçe olarak, restoranın koronavirüs kurallarına uymamasını gösterdi. Müşterilerin ve çalışanların maske takmadığı tespit edilirken, yangın çıkışlarının kapalı olması da kapatılma gerekçeleri arasında yer aldı.

Haber Merkezi Diğer
Nusret Gökçe
Nusret Gökçe

ABD'de Boston Belesiyesi, kentteki Nusr-Et lokantasına, Kovid-19'la ilgili kamu güvenliği standartlarına uymadığı gerekçesiyle kapatma cezası verdi. Nusr-Et'ten kararla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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ÇALIŞANLAR MASKE TAKMIYOR

Associated Press ajansının haberine göre Boston Belediyesi, kapatma kararına gerekçe olarak müşterilerin ve çalışanların maske takmamasını ve yangın çıkışlarının kapalı olmasını gösterdi.

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SOSYAL MESAFE KURALI YOK

Nusret Gökçe'nin geçen hafta sosyal medya uygulaması Instagram'da yayımladığı bir videoda çok sayıda müşterinin restoranının önünde sosyal mesafe kurallarına uymadan beklediği görülüyor. Müşterilerinin çoğu maskeli olmasına karşın bazıları maske takmıyor.

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