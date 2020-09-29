Nusret'in Boston macerası kısa sürdü: Restoran koronavirüs kurallarına uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

ABD'de Boston Belesiyesi, kentteki Nusr-Et lokantasına, Kovid-19'la ilgili kamu güvenliği standartlarına uymadığı gerekçesiyle kapatma cezası verdi. Nusr-Et'ten kararla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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ÇALIŞANLAR MASKE TAKMIYOR

Associated Press ajansının haberine göre Boston Belediyesi, kapatma kararına gerekçe olarak müşterilerin ve çalışanların maske takmamasını ve yangın çıkışlarının kapalı olmasını gösterdi.

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SOSYAL MESAFE KURALI YOK

Nusret Gökçe'nin geçen hafta sosyal medya uygulaması Instagram'da yayımladığı bir videoda çok sayıda müşterinin restoranının önünde sosyal mesafe kurallarına uymadan beklediği görülüyor. Müşterilerinin çoğu maskeli olmasına karşın bazıları maske takmıyor.