Ödül denilince katliamı hatırlayacağız

Bosna savaşının ve katliamın üzerinden 24 yıl geçti. Avrupa bir yandan savaş mağdurlarının acı hikayelerini mahkeme salonlarında dinlerken, diğer taraftan Sırpların savaş suçlarını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke’ye Nobel edebiyat ödülünü veriyor. Batı’nın Müslümanlar’a yönelik ikiyüzlü tavrı Bosna’da yaşanan acıları tazeledi. Bihaç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muyo Begiç ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Goron Şimiç, bu ödülün Srebrenitsa Soykırımı’nı adeta normalleştirdiği düşünüyor. Biz de İkiliyle Bosna Savaşını, katliamı ve Batı’nın bu iki yüzlü tavrını konuştuk.

Bosna’daki soykırımı inkar eden Nobel ödüllü Avusturyalı yazar Peter Handke, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna ve Kosova’da “istenmeyen kişi” ilan edildi.

BU ÖDÜL MARUZ KALDIKLARIMIZI HATIRLATIYOR

Prof. Dr. Muyo Begiç, Handke’ye ödül verilmesiyle Uluslararası Topluluk’un ve Avrupa’nın kendilerini şaşırtmadığını söylüyor ve devam ediyor: “Bu bize 1992’deki Müslüman Boşnakların Büyük Sırp saldırganlığına maruz kaldıkları zamanı ve en derin uygar yenilgiyi hatırlatıyor.” Prof. Goron Şimiç ise şu yorumu yapıyor : “Bu ödüle yüzeysel bakılırsa onun şahsiyetine değil, yazar figürüne verildiği söylenebilir. Ancak böyle bir bakış açısına ben inanmıyorum. Eğer Alfred Nobel’in mirasına gerektiği gibi bakılırsa güzel bir formülasyon görülebilir ve buna göre de Nobel ödülü, bir yıl içerisinde kendi çalışmalarıyla insanoğluna ve dünyaya muazzam ve büyük bir şey verenlere verilmesi gerekir. Handkle’ye ödül verilmesi Alfred Nobel’in mirasıyla tamamen çelişiyor. Soykırım mağdurlarının acısını inkar etmekle de adalet sağlanamaz.”

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Yazarların savaş tanıklıklarıyla ilgili anlattıkları ise çok sarsıcı. Muyo Begiç’in evi savaş sırasında Sırp askerler tarafından ateşe verilmiş ve ailesinin en yakın üyeleri öldürülmüş. Yaşadığı kent Bihaç, Birleşmiş Milletler tarafından korunmuş bir bölge olarak görünse de Müslümanları yok etmek için Sırp askeri güçlerine bırakılmış. Bosnalı yazar, o günlere ilişkin şunları söylüyor: “Ben ve ailemin bir kısmı tam bu ortamda, susuz, yiyeceksiz, ilaçsız bin 201 gün süren kuşatmayı yaşadı. Bihaç şehrin kuşatması II. Dünya Savaşı’nda Stalingrad’dan daha uzun sürdü. Ağabeyimi ve diğer aile üyelerini öldürdüler ve 80 metreden derin bir çukura attılar. Allah’ıma hamdolsun ben ise Bosna ordusunun bir üyesiydim. Gururlu gazilerin ordusu, çocukları ve yaşlıları öldürmeyen bir ordu, ağır suçlar işlemeyen, toplu mezarlar kazmayan bir ordu.”

MASUM KURBANLAR İÇİN ADALET ARAYACAĞIM

Srebrenica

Begiç, savaştan sağ kurtulduğunda kendine şu sözü verir: “Halkımın masum kurbanları için adalet aramaktan asla vazgeçmeyeceğim.” O, yirmi beş yıldan bu yana sözünü tutmak için canla başla çalışıyor. Soykırım ve işlenmiş suçlar hakkında sürekli gerçeği tekrarlamaya devam etmenin önemine değiniyor ve şu ifadeleri kullanıyor: “ Suçluların katlettikleri insanları sakladığı toplu mezarları ararken sürekli olarak engellerle karşılaşıyorum. Ancak bebekleri, çocukları, kadınları, yaşlıları ve onların kemiklerini kendi ellerinizle topraktan çıkardığınızda, asla duramayacağınızı biliyorsunuz. Ben, Sırp askerler tarafından Boşnaklara karşı işlenen kötülüğün büyüklüğüne her gün tanıklık ediyorum.” Soykırım hakkındaki gerçeğe şahit olmalarına hiçbir şeyin engel olamayacağını haykıran Begiç, özellikle kardeş olarak gördüğü Türk halkının, bu gerçekleri kapsamlı şekilde bilmesinin şart olduğunu dile getiriyor.

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Türk halkı görmeli

Prof. Dr. Mujo Begiç

Şimdiye kadar dokuz tane kitap ve onlarca makale yazan Prof. Dr. Mujo Begiç, bunun önemini şu sözlerle aktarıyor: “Bana kalem veren, bilgiyi yeni nesillere aktarabilmek için beni seçen Allah’a şükürler olsun. Günlük araştırma ve yazma sayesinde masum kurbanlarımızı unutulmaz kılıyoruz, şehitlerimizin kanını güvende tutuyoruz.” Avrupa’nın Bosna’daki soykırımdan bir şey öğrenmediğini belirten Begiç, ülkesinin bugün hala tehlikede olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Dayton anlaşmasının yenilenmesi gerek ve bu oturumda Türkiye’nin yer alması şart. O yüzden Türkiye halkına gerçekleri iletmemiz lazım”

Parçalanan Ruhlar yakında Türkçe’de

Goron Şimiç

Goron Şimiç’in kitabı “Parçalanan Ruhlar” yakında Türkiye’de yayınlanacak. Yazar, bu kitabında Bosna Hersek savaşının diğer yüzüne tecavüz meselesine dikkat çekiyor. Aslında kitabı yazmaya karar verdiğinde akademik bir çalışma yapmayı düşünmüş. Ancak kurbanları dinleyince fikri tamamen değişmiş. Yüzlerce kadın, çocuk ve ailenin yüzleştiği travmaları kaleme alan Şimiç, sözlerini şöyle sürdürüyor:” Savaş içerisinde yapılan bütün suçları, hangi tarafın işlediğine bakmaksızın, araştırırken yüzleştiğim gerçeklerler, beni bu kitabı yazmak için motive etti. Her masum kurbanın nerede ve kim olursa olsun eşit adalete hakkına sahip olduğuna inanıyorum. ” Yazar, Türk halkının kitabını okuduğu zaman yaşadıkları acıyı onlarla paylaşacağına inancı tam .

20 yıldır hukuk savaşı veriyorum

Goron Şimiç, 20 seneden sonra ilk defa mücadelesinin sonuçlarını almaya başladığını da söylüyor. Uluslararası topluluklarda son 10 sene içerisinde savaş suçları konusunda büyük değişimler gördüğüne dikkat çekiyor. Ancak bunun yeterli olmadığına dikkat çekiyor ve “Dünya hala katliamlara ve anlaşmazlıklara şahit oluyor. Bu da değişimin zamanın çoktan geldiğini gösteriyor. Fakat biz medeniyet olarak bunun için maalesef bir çözüm bulamadık. Büyük acılarla bir daha karşıya kalmamak için hepimiz medeni değerlerimize sahip çıkmak zorundayız.”

Nobel bize Srebrenitsa’yı hatırlatacak