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Hayat

Oğlunun vasiliği iptal edildi

Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan’ın oğluna verilen vasi kararı iptal edildi. Doğan’ın avukatı Cengiz Sönmez, sahte rapor hazırlayan doktorları ve vasi kararı verilen Sedat Doğan’ı sahtecilik suçlamasıyla mahkemeye verdi.

Erdal Kılınç
Erdal Kılınç
04:00 - 6/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:35 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İzzettin Doğan, İzzettin Doğan.
İzzettin Doğan, İzzettin Doğan.

Cem Vakfı Başkanı ve Alevi Dernekler Federasyonu eski Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan’a (83), demans hastası olduğu gerekçesiyle oğluna verilen vasi atanması kararı iptal edildi. Prof. Dr. İzzettin Doğan’ın oğlu Sedat Doğan’ın iddiaya göre sahte raporlarla babasını hasta gösterdiği ve vasi olarak atandığı ortaya çıkmıştı. İzzettin Doğan’ın avukatı Cengiz Sönmez, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 7 ayrı doktoru ve vasi kararı verilen Sedat Doğan’ı sahtecilik suçlamasıyla mahkemeye verdi.

YENİSİ ATANACAK

Sedat Doğan hakkında yapılan şikayet üzerine mahkeme vasilik için yeni bir karar verdi. Borçları, yaşantısı ve bazı davaları nedeniyle Doğan’ın vasilikten çıkarıldığı öğrenildi. Avukat Sönmez “Ortada sahte de olsa bir rapor var. Bu rapor üzerine yeni birini vasi olarak tayin etmeleri gerekiyor” dedi. 83 yaşındaki Prof. Dr. Doğan ise demans hastası olmadığını akli melekelerinin de yerinde olduğunu belirtti.

Aralarında düşmanlık var!

Vasilik kararını kaldıran mahkemenin “Haysiyetsiz hayat sürenler ve menfaati kendisine vasi atanacak kişinin menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar veya onunla aralarında düşmanlık bulunanlar vasi olamazlar” kuralı gereği Sedat Doğan’ı vasilikten aldı. Mahkeme ayrıca yeni bir vasi tespit edilmesi için yeni isimlerin bildirilmesini istedi.



#Cem Vakfı
#Cengiz Sönmez
#İzzettin Doğan
#Sedat Doğan
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