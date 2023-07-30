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Hayat

Okuma alışkanlığı ilk ailede başlar

Yayıncı Cevat Özkaya, okuma alışkanlığının kazandırılmasında ilk anlarda bir yönlendirmeye ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Bunu da ilk planda ailenin, ikinci planda ise okulun yaptığını ve devamında ise her gün az da olsa okumaya devam ederek okuma alışkanlığının geliştiğini anlatıyor.

04:00 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Su Çelikel, Cevat Özkaya.

Su Çelikel, Cevat Özkaya.

Su Çelikel

Yayıncı Cevat Özkaya, kültür dünyamızın önemli isimlerinden biri. Özkaya, ilk okuduğu kitabın bir halk hikayesi olan “Kerem ile Aslı” olduğunu söylüyor. Özkaya’nın büyüyünce yazar olmayı düşünen çocuklara tavsiyesi ise meşhur ve önemli yazarların hatıralarını okumaları.

* Çocukken ilk okuduğuz kitap neydi?

İlk okuduğum kitap hatırlayabildiğim kadarıyla “Kerem ile Aslı” adında bir halk hikâyesidir

Okumak seçkin görseller izlememi sağlıyor

* Okuma alışkanlığı kazanmak için neler yapmalıyız?

Okuma alışkanlığı ilk anlarda bir yönlendirmeye ihtiyaç duyar. Bunu da mümkünse ilk planda aile, ikinci planda okul yapar. Devamında her gün az da olsa okumaya devam ederek okuma alışkanlığı gelişir.

* Bugün çocuk olsaydınız, kitap okur muydunuz?

Büyük bir ihtimalle okurdum. Okumak bana aynı zamanda daha seçkin görseller izlememi sağlardı diye düşünüyorum.

Boş zamanlarımda dinlenirim

* Boş zamanlarınızda ne yaparsınız?

Boş zamanlarımda mümkün olduğunca dinlenmeye çalışırım. Dostlarımla ve arkadaşlarımla birlikte olmaktan çok mutlu olurum. Mesleğim kitap yayıncılığı dolayısıyla hayatımın her anında kitap vardır, okumak vardır.

* Yazar olmak isteyen çocuklar ne yapmalı?

Meşhur ve önemli yazarların hatıralarını okusunlar.



#Bugünün Küçüğü Yarının Büyüğü
#Cevat Özkaya
#Röportaj
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