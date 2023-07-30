Okuma alışkanlığı ilk ailede başlar

Su Çelikel, Cevat Özkaya.
Yayıncı Cevat Özkaya, kültür dünyamızın önemli isimlerinden biri. Özkaya, ilk okuduğu kitabın bir halk hikayesi olan “Kerem ile Aslı” olduğunu söylüyor. Özkaya’nın büyüyünce yazar olmayı düşünen çocuklara tavsiyesi ise meşhur ve önemli yazarların hatıralarını okumaları.
İlk okuduğum kitap hatırlayabildiğim kadarıyla “Kerem ile Aslı” adında bir halk hikâyesidir
Okumak seçkin görseller izlememi sağlıyor
Okuma alışkanlığı ilk anlarda bir yönlendirmeye ihtiyaç duyar. Bunu da mümkünse ilk planda aile, ikinci planda okul yapar. Devamında her gün az da olsa okumaya devam ederek okuma alışkanlığı gelişir.
Büyük bir ihtimalle okurdum. Okumak bana aynı zamanda daha seçkin görseller izlememi sağlardı diye düşünüyorum.
Boş zamanlarımda dinlenirim
Boş zamanlarımda mümkün olduğunca dinlenmeye çalışırım. Dostlarımla ve arkadaşlarımla birlikte olmaktan çok mutlu olurum. Mesleğim kitap yayıncılığı dolayısıyla hayatımın her anında kitap vardır, okumak vardır.
Meşhur ve önemli yazarların hatıralarını okusunlar.