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Hayat On dokuz eşsiz rotaya doğru Normalleşme sonrası tatil planları başladı
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

On dokuz eşsiz rotaya doğru: Normalleşme sonrası tatil planları başladı

Pek çok sektörü derinden etkileyen pandemi sürecinin tüm dünyada turizm alışkanlıklarını da değiştireceği öngörülüyor. Normalleşme süreçlerinin kendini hissettirmesiyle eve kapananların tatil planlarına başladığı şu günlerde ekoturizmin daha çok ilgi göreceğini belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “OGM olarak vatandaşlarımıza konaklayabilecekleri, yürüyüş yapıp, bisiklet sürebilecekleri, çocukları ile doğayı keşfedebilecekleri tüm Türkiye genelinde 19 adet eşsiz ekoturizm güzergahı ve toplamda 350 km’lik yürüyüş ve bisiklet parkuru kazandırmak için çalışıyoruz” diyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten bir seyahat olarak nitelendirilen ekoturizm, değişen iklim koşulları, kuraklık ve doğal kaynakların her geçen gün azalmasından dolayı son yıllarda tüm dünyada daha fazla ilgi görmeye başladı. Türkiye’de de Orman Genel Müdürlüğü tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan bu alternatif turizm, 7’den 77’ye herkese doğa içinde konaklama, yürüyüş ve bisiklet rotaları ve doğal habitatı keşfetme imkanı sunuyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) olarak 2011 yılından bu yana ekoturizme odaklandıklarından bahseden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ekoturizm fonksiyonu belirlenmiş orman alanlarının nasıl yönetileceğini, ormanlar hakkında bilinçlendirmeyi, doğa ve orman sevgisini artırmayı, orman köylüsüne katkı sağlamayı amaçlayan ve Türkiye’nin tümünü kapsayacak ‘Ekoturizm Eylem Planı’ hazırlandığını belirtiyor. Karacabey ayrıca, 2024 sonuna kadar bu plan kapsamında 81 ilde 110 planla 2 bin 500 km’lik bir ekoturizm alanının Türkiye’ye kazandırılacağının altını önemle çiziyor.

17 İLDE 19 ROTA

Fotoğraf: Arşiv

  • İstanbul’dan Kahramanmaraş’a kadar 17 ilde 19 adet ekoturizm rotası hazırlandığından bahseden OGM Genel Müdürü Karacabey şu bilgileri paylaşıyor:“Ormanlar; odunundan, bitkilerinden ve hayvanlarından faydalandığımız bir kaynak olmanın yanında, insan ruhuna, psikolojisine de hizmet eder konuma geldi. Halkımız son iki aydan fazla süredir evlerinde kalarak büyük özveri gösteriyor. Doğaya aşık bir insan için evde durmak zor gelebilir. Biliyoruz ki ormanda yürümeyi, koşmayı çok özlediniz. Bu zor günler geçtiğinde ve normalleşme süreçleri ile birlikte bu yaz halkımızı, kuş seslerinin yaprak sesine karıştığı, uçsuz bucaksız ormanlarımıza bekliyoruz.”

Yürüyelim arkadaşlar

Fotoğraf: Arşiv

Türkiye genelinde, Sakarya, Bursa, Adana, Zonguldak, Konya, İzmir, Eskişehir, Muğla, İstanbul, Amasya, Antalya, Kütahya ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlükleri’nde toplam 19 adet ekoturizm yönetim planları hazır bulunuyor. İzmir’in Anadolu’ya açılan kapısı Kemalpaşa’da, Nazarköy Ekoturizm Alanı 25 km’lik yürüyüş ve bisiklet parkuruna sahip. İzmirliler 3 bin yıllık Hitit anıtını ziyaret ederek ormanı keşfe çıkabiliyor.

Köyceğiz’e buyurun

Fotoğraf: Arşiv

  • Dünya’da sadece Köyceğiz Gölü çevresinde orman oluşturabilen Anadolu sığla ağacı 65 milyon yıldır burada ve 16 km’lik yürüyüş ve bisiklet parkurunu içeren Kavakarası Ekoturizm Alanı’nın içinde yer alıyor.Yine Köyceğiz’de Çandır Ekoturizm Alanı’nda 35 km’lik parkurda Kaunos Antik Kenti’ni, Köyceğiz gölünü ve Dalyanı seyredecek orman köylüsü ve bal ormanları ile tanışma imkanı bulacak. Adana’nın Aladağ ilçesi Meydan Yaylası Ekoturizm Alanı 19 km’lik parkuru ile ormanda yürümeyi, koşmayı özleyen vatandaşları bekliyor.

Yeni yollar ekleniyor

Fotoğraf: Arşiv

  • Türkiye’nin en uzun parkurlarından biri olacak Artvin Çoruh Ekoturizm yönetim planı olmak üzere, İstanbul Büyükada, Eskişehir Şehir, Kütahya Domaniç, Denizli Çameli, Yalova Termal, Antalya Sapadere Kanyonu, Kahramanmaraş Başkonuş, Amasya Şehzadeler Ekoturizm alanları kısa zamanda açılacak.
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