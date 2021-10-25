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Organ naklinde çığır açacak

Beyrut Amerikan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Muhammed El-Sayegh, vücuda nakledilen organın bağışıklık sistemi tarafından reddedilmesini önledi. Organ naklinde çığır açacak sistemi bulan El-Sayegh, yaptıkları operasyonların yüzde 85’inin başarılı olduğunu belirti.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Organ naklinde çığır açacak​
Yasemin Asan- Prof. Muhammed El-Sayegh

Beyrut Amerikan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Muhammed El-Sayegh, organ nakillerinde bağışıklık sisteminin organı reddinin önlendiğini belirtti. El-Sayegh, nakillerde organların zarar görmesini durduran çalışmasını Yeni Şafak’a anlattı. El-Sayegh, “Uzun süreden beri böbrek naklinde bağışıklık sistemini çalıştım. Çalışmam, bağışıklık sisteminin vücuda nakledilen organın tepkisi ile alakalı. Vücuda böbrek nakledildiği zaman bağışıklık sistemi bunu reddeder. Yeni sistemle vücuda nakledilen organın bağışıklık sistemi tarafından reddedilmemesini sağladık” diye konuştu.

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YÜZDE 85 BAŞARILI

  • Bu alanda ortak çalıştıkları Türk bilim insanlarının da olduğunu belirten El-Sayegh, “Tüm bağışıklık sistemi aynıdır. Kalp, böbrek, karaciğer için de geçerlidir. Reddin önüne geçildi. Yoksa vücuda başka organ takılması gerekir. Bağışıklık sistemi üzerindeki tüm problemleri çözmek mümkün değil onun için bu konuda da çalışıyoruz. Bu sistem kullanılıyor ve geliştiriliyor. Çalışmalarımız çok başarılı şekilde ilerliyor” diye konuştu. Yaptıkları operasyonlarda yüzde 85 başarı sağlandığını dile getiren El-Sayegh, “Organ nakli yapılan kişiler uzun süre hayatta kalıyor ve normale hayatlarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN AŞI ÜRETMESİ ÖNEMLİ

Kovid-19 ile mücadelede aşının önemini vurgulayan El-Sayegh, “Türkiye’nin aşı çalışmasını yakından takip ediyorum. Avrupa’da, ABD’de üretilen aşılar oldukça pahalı. Türkiye’nin aşı üretmesi, bunu düşük ve orta gelirli ülkelerle paylaşması oldukça önemli” dedi.

Dünyada ilk: Domuzdan insana böbrek nakli yapıldı
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New York Üniversitesi Langone Hastanesi'ndeki cerrahlar bir hayvandan alınan organı insan vücuduna başarıyla naklederek dünyada bir ilki başardı. Yeni gelişme, hayat kurtaran nakiller için hayvan organlarını kullanma konusunda onlarca yıl süren arayışta 'önemli bir adım'a işaret ediyor.<br><br>
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GENLERİ DEĞİŞTİRİLDİ<br>Bununla birlikte doktorlar, operasyondan önce domuz böbreğinin genlerini hastaya uyacak şekilde değiştirdi. Böylece, böbreğin dokularında reddedilmeyi tetikleyen neredeyse hiçbir molekül kalmadı.
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Araştırmacılar, nakil yapılan kişinin, ailesi yaşam desteğinden çıkarılmadan önce deneyi kabul eden böbrek fonksiyon bozukluğu belirtileri olan ve beyin ölümü gerçekleşen bir hasta olduğunu söyledi. <br><br>
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OLDUKÇA NORMAL BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI<br>Nakil işleminin ardından böbreğin hastayla uyumu üç gün boyunca gözlemlendi. Araştırmayı yöneten organ nakli cerrahı Dr. Robert Montgomery, nakledilen böbreğin işlevinin test sonuçlarının \"oldukça normal göründüğünü\" söyledi.
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Montgomery, ayrıca böbreğin, nakledilen bir insan böbreğinden 'beklenilen miktarda idrar' ürettiğini ve değiştirilmemiş domuz böbreklerinin insan olmayan primatlara nakledildiğinde görülen güçlü, erken reddetmeye dair hiçbir kanıt bulunmadığını açıkladı.<br><br>Montgomery, zayıf böbrek fonksiyonunun bir göstergesi olan düşük kreatin seviyesinin nakilden sonra normale döndüğünü sözlerine ekledi.
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TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 230 BİN KİŞİ BÖBREK NAKLİ BEKLİYOR<br>Diğer taraftan, Türkiye'de binlerce hastanın sağlığına kavuşmak için tek umudu organ nakli. Sağlık Bakanlığı tarafından geçen yıl açıklanan verilere göre 292 bin 65 kişi nakil için bekliyor. Özellikle salgın dönemiyle bağışçı sayısında azalma oldu ama uygun organ bulunduğunda nakiller devam ediyor.<br><br>Organ nakli, binlerce hastanın yaşama tutunmak için tek şansı. Türkiye'de 292 bin 65 kişi uygun organın bulunmasını bekliyor. İlk sırada böbrek nakli yer alıyor Nakil bekleyenlerin başında ise 229 bin 774 kişi ile böbrek hastaları geliyor. Son 10 yılda 33 bin 3 kişi böbrek nakli ile hayata tutundu.
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Bilim insanları, hayvanlardan insanlara organ nakli yapmanın dünya genelinde yüz binlerce kişinin hayatını kurtarabileceğini açıkladı. <br><br>Öte yandan, bilim insanları yıllardır hayvan organlarını nakil için kullanma olasılığı üzerinde çalışıyorlar. Ancak insan vücudu tarafından anında reddedilmeyi nasıl önleyebilecekleri konusunda sürekli bir engelle karşılaştılar. Montgomery'nin ekibi, reddetmeyi tetikleyen bir karbonhidrat molekülü (alfa-gal, glikan) için domuz genini devre dışı bırakmanın sorunu önleyeceğine inanıyordu .Bunu yapmak için, dişi domuz içine bir geni değiştirilmiş bir domuz embriyosu implante edildi.
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Domuz daha sonra, insanlarla daha uyumlu, değiştirilmiş bir bağışıklık sistemine sahip bir domuz yavrusu verdi. Cerrahlar daha sonra organı insan alıcıya bağladı.<br><br>GalSafe olarak adlandırılan genetiği değiştirilmiş domuz, et alerjisi olan kişiler için gıda olarak ve potansiyel bir insan terapötik kaynağı olarak kullanılmak üzere Aralık 2020'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylandı.
Dünyada ilk: Domuzdan insana böbrek nakli yapıldı
ABD'deki cerrahlar, bir domuz böbreğini ilk kez bir insana başarılı bir şekilde nakletti. Domuz böbreği, atıkları filtreleyerek ve alıcının bağışıklık sistemi tarafından reddedilmeden idrar üreterek olması gerektiği gibi çalışmaya başladı. Bilim insanları, bu durumun dünyada organ bekleyen yüzbinlerce insanın hayatını kurtarabileceğini açıkladı.


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