Organ naklinde çığır açacak​

Domuz daha sonra, insanlarla daha uyumlu, değiştirilmiş bir bağışıklık sistemine sahip bir domuz yavrusu verdi. Cerrahlar daha sonra organı insan alıcıya bağladı.<br><br>GalSafe olarak adlandırılan genetiği değiştirilmiş domuz, et alerjisi olan kişiler için gıda olarak ve potansiyel bir insan terapötik kaynağı olarak kullanılmak üzere Aralık 2020'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylandı.