Beyrut Amerikan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Muhammed El-Sayegh, vücuda nakledilen organın bağışıklık sistemi tarafından reddedilmesini önledi. Organ naklinde çığır açacak sistemi bulan El-Sayegh, yaptıkları operasyonların yüzde 85’inin başarılı olduğunu belirti.
Beyrut Amerikan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Muhammed El-Sayegh, organ nakillerinde bağışıklık sisteminin organı reddinin önlendiğini belirtti. El-Sayegh, nakillerde organların zarar görmesini durduran çalışmasını Yeni Şafak’a anlattı. El-Sayegh, “Uzun süreden beri böbrek naklinde bağışıklık sistemini çalıştım. Çalışmam, bağışıklık sisteminin vücuda nakledilen organın tepkisi ile alakalı. Vücuda böbrek nakledildiği zaman bağışıklık sistemi bunu reddeder. Yeni sistemle vücuda nakledilen organın bağışıklık sistemi tarafından reddedilmemesini sağladık” diye konuştu.
YÜZDE 85 BAŞARILI
Bu alanda ortak çalıştıkları Türk bilim insanlarının da olduğunu belirten El-Sayegh, “Tüm bağışıklık sistemi aynıdır. Kalp, böbrek, karaciğer için de geçerlidir. Reddin önüne geçildi. Yoksa vücuda başka organ takılması gerekir. Bağışıklık sistemi üzerindeki tüm problemleri çözmek mümkün değil onun için bu konuda da çalışıyoruz. Bu sistem kullanılıyor ve geliştiriliyor. Çalışmalarımız çok başarılı şekilde ilerliyor” diye konuştu. Yaptıkları operasyonlarda yüzde 85 başarı sağlandığını dile getiren El-Sayegh, “Organ nakli yapılan kişiler uzun süre hayatta kalıyor ve normale hayatlarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE’NİN AŞI ÜRETMESİ ÖNEMLİ
Kovid-19 ile mücadelede aşının önemini vurgulayan El-Sayegh, “Türkiye’nin aşı çalışmasını yakından takip ediyorum. Avrupa’da, ABD’de üretilen aşılar oldukça pahalı. Türkiye’nin aşı üretmesi, bunu düşük ve orta gelirli ülkelerle paylaşması oldukça önemli” dedi.