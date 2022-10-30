Hayat Osman Hamdinin figürlü peyzajı müzayedede
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Osman Hamdi’nin figürlü peyzajı müzayedede

Duayen antikacı Fransua Vuçino koleksiyonundan eserler Rumeli Müzayede’nin düzenlediği özel bir müzayede ile satışa çıkıyor. Eserler arasında Türk resim sanatının en şöhretli ressamı Osman Hamdi Bey’e ait olduğu düşünülen figürlü bir peyzaj da yer alıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Hamdi’nin figürlü peyzajı müzayedede
Osman Hamdi Bey’e ait olduğu düşünülen figürlü bir peyzaj.

R. Ruveyda Okumuş

Rumeli Müzayede, geçtiğimiz haziran ayında vefat eden duayen antikacı Fransua Vuçino koleksiyonundan eserlere yer verdiği özel bir müzayede düzenliyor. 30 Ekim akşamı online olarak gerçekleştirilecek müzayedede yağlı boya tablolardan objelere, mobilyadan hat levhalarına kadar çeşitli türde yüze yakın nadide eser yer alıyor.

Müzayedeye çıkan yerli ve yabancı ressamların imzasını taşıyan tablolar arasında Türk resim sanatının en şöhretli ressamı Osman Hamdi Bey’in (1842-1910) olduğu düşünülen figürlü bir peyzaj dikkat çekiyor. Osman Hamdi Bey’in Yunanlı armatör Skurdeous’un evine hediye ettiği söz konusu yağlı boya tablo daha sonra armatör tarafından ahbabı olan Fransua Vuçino’nun eşi Lena Hanım’ın babasına armağan edilir. Böylece tablo ailesinden Lena Hanım’a ve Fransua Bey’e intikal eder. Fransua Vuçino’nun koleksiyonunun önem parçalarından biri olan tabloda Osman Hamdi Bey ahşap bir evin önünde eşi ve kızını Avrupa tarzı kıyafetler içinde resmetmiştir. Osman Hamdi Bey’in aile üyelerini ve yakın çevresini tuvalinde sıklıkla konu edindiği biliniyor. 33x27 cm ebatlarındaki bu eser muhtemelen hediye verildiği için imzalanmamıştı. Mustafa Cezar’ın Sanatta Batı’ya Açılış ve Osman Hamdi kitabında da benzer bir tablo bulunuyor. Osman Hamdi Bey’e atfedilen bu figürlü peyzaj eser müzayedede yeni sahibini bekliyor.

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