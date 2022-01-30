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Osman Sınav Yalnız Kurt’la geri döndü

Osman Sınav, “Türk Devlet Aklı”nın FETÖ ile mücadelesini anlattığı yeni dizisi “Yalnız Kurt” ile ekranlara döndü. İlk bölümü Cuma akşamı gösterilen dizi Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutuyor. Sınav, Türkiye’yi bugün dünyanın ‘’Yalnız Kurt’u olarak gördüğünü söylüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Osman Sınav Yalnız Kurt’la geri döndü
​Osman Sınav

Osman Sınav “Yalnız Kurt” dizisiyle ekranlara yeniden döndü. Dizi, Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutarak, Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye’ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor. Osman Sınav’ın yapımcılığını, Çağatay Tosun’un yönetmenliğini üstlendiği aksiyon ve dram türündeki Yalnız Kurt” dizisi, ilk bölümüyle geçen cuma akşamı ATV’de izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay’ın yer aldığı dizinin yönetmeni Sınav, dizide bir duruş anlatmaya çalıştıklarını belirterek, Türkiye’yi bugün dünyanın “Yalnız Kurt”u olarak gördüğünü söyledi.

HERKES KENDİ İÇİNDEKİ YALNIZ KURT’U GÖRECEK

  • Osman Sınav, dizinin bir tarih dizisi olmadığına dikkati çekerek, “Biz bir duruş ve karakter anlatıyoruz. Onun için de asla kronolojik gitmeyecek. Her yere sıçrayabiliriz. 1964’te bir olayı anlatırken milattan önceye de gidebiliriz. Oradan 1980’e gelebiliriz.” ifadelerini kullanıyor. Türk mitolojisinin Türk dizi ve filmlerinde kullanılmadığı yorumunu yapan Sınav, şunları dile getiriyor: “Dünyanın her yerinde sinema sektörü kendi mitolojilerinden beslenir. Bir gün bir toplantıda söylemiştim. Maalesef biz kendi tarihinden ve mitolojisinden beslenmeyen bir sinemacılar topluluğuz. Çünkü biz hiç böyle işler yapmadık. O zaman Kuruluş, Diriliş vesaire yoktu. Mitolojimizden beslenen işler yapmamız lazım, bu önemli. Biz de bu dizimizle inşallah başarılı oluruz. İnşallah seyircinin gönlüne giren doğru bir hikaye anlatırız. Temelde seyirciye ne bilgi verdiğiniz değil, nasıl bir duygu verdiğiniz önemlidir. İnşallah izleyenler kendi içindeki yalnız kurtla karşılaşırlar.”

FETÖ OLAYLARININ PERDE ARKASI

“Yalnız Kurt” dizisi, Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutarak, Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye’ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, aralarında Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin’in bulunduğu birçok isim bulunuyor. Yapımını Sinagraf’ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav’ın üstlendiği dizinin senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme alıyor.

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