Otuz yıl ertelediği guatr ameliyatında 2 kiloya yakın kitle çıkarıldı

"Çok büyük bir guatr. Böyle bir cerrahiyi hastanemizde yapmış olmaktan ve hastamızın şifa bulmasından dolayı çok mutluyuz. Teyzemizin tiroit bezi tamamen yemek borusu ve nefes borusunu sarmıştı. Bu yüzden ameliyat öncesinde yutkunma ve nefesle ilgili problemleri olduğunu belirtmişlerdi. Biz ameliyatta bezin tamamını çıkardık. Hastanemizdeki tüm teknik olanakları kullanarak trioit bezini tamamen çıkardık. Hastamızın şikayetleri kaybolmuş durumda. Normal yaşantısına dönecek.