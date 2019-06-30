Öyküsü fotoğrafa sığmayan kadınlar

Yukarıdaki fotoğraf Malatya’da Şanlıurfalı kadınların kayısı kasası taşıma telaşını gösteriyor. Bu kare, geçtiğimiz hafta ödül töreni yapılan “Hayatın İçinde Kadın ‘19” yarışmasında birinci oldu. Bu yıl ikincisi Kadem Antalya Temsilciliği ve Gazeteciler Cemiyeti iş birliği ile düzenlenen yarışmaya ise 450’nin üzerinde fotoğraf sanatçısının toplamda 1700’den fazla eserle katıldı. Yarışmanın birinciliğini elde eden “İmece”nin fotoğrafçısı Bayram Ayhan. “Hasta Bakımı” adlı fotoğrafıyla Cihan Karaca ikinci, “Zorlu Kış” fotoğrafıyla Özkan Çörek üçüncü oldu.

FOTOĞRAF 14 1 olan İMECE isimli fotoğraf Bayram Ayhan'a ait. 2. olan Hasta Bakımı isimli fotoğraf Cihan Karaca ait. 3. olan Zorlu kış eseri isimli fotoğraf Özkan Çörek'e ait. Ağır iş Çukurca'da kadın Gece Sepetçi kadın Halı tarlası Kamış biçen kadın Kiremit işçileri Okumak Simitçi Süt sağımı Vatan sevgisi Hayatın içinde kadın Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Antalya Temsilciliği'nin bu yıl ikincisini düzenlediği 'Hayatın İçinde Kadın' temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar, öyküsü fotoğrafa sığmayan kadınları anlatıyor. Malatya'da halay şeker gibi çalışan kadınlar, erkek kardeşine bebek gibi bakan yaşlı kadın ve Van'ın karlı köylerinde hayvancılık yapan güçlü kadının fotoğrafı ilk üçe girdi. İşte dereceye giren ve dikkat çeken çalışan kadın kareleri:

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HALAY ÇEKER GİBİ ÇALIŞMAK

“İmece” adlı eserin hikâyesi bir hayli ilginç. Bayram Ayhan uzun yıllardır Malatya’da profesyonel olarak fotoğrafçılık yapıyor. Bu güzel kareyle karşılaşmasının hikâyesini ise şöyle anlatıyor: “Fotoğrafı Malatya’nın Akçadağ ilçesinde çektim. Kayısı toplanırken birkaç aşamadan geçer ve bu aşamalardan bir tanesi de güneşte kurutulan kaysıların gölgeye alınıp, çekirdeklerinin çıkarılması. İşte benim çektiğim fotoğraf da bu aşamayı belgeliyor. Ancak fotoğraflarını çekerken Şanlıurfa’dan gelen işçi kadınların diğerleri gibi çalışmadığını fark ettim. Normalde işçiler bir kasayı tek başına kaldırıp gölgeye götürür. Ancak onlar halka olarak imece usülunde daha fazla kasa taşıyordu. Tıpkı halay çeker gibi çalışıyorlardı. Unutulmaz bir andı ve yakaladığım için mutluyum.”

FEDAKARLIĞIN BELGESİ

1997 yılından bu yana Aydın’ın Nazilli ilçesinde fotoğrafçılık yapan Cihan Karaca’nın “Hasta Bakımı” adlı çalışması ise ikinci oldu. Karaca, bu fotoğrafı Antalya’nın Elmalı ilçesindeki bir köyde çekmiş. 104 yaşındaki yaşlı abisine bebek gibi bakan ve onun tüm ihtiyaçlarını gideren kardeşiyle tanışmış ve fotoğraflarını çekmek için izin istemiş. Karaca, yürümekte zorlanan hasta abisini bir an olsun yalnız bırakmayan kızkardeşin fedekarlığını elinden geldiği kadar yansıtmaya çalıştığını söylüyor. Çok sayıda yarışmadan ödül alan Karaca, Kadem’in bu ödülünün kendisi için anlamlı olduğunu dile getiriyor.

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SOĞUK YILDIRMIYOR

Üçüncülük ödülünü alan Özkan Çörek, sınıf öğretmeni ve 10 yıldır Van’da görev yapıyor. Altı yıldır ise amatör olarak fotoğrafçılık ile uğraşan Çörek, ödüllü fotoğrafının hikayesini şöyle aktarıyor: “Van’ın ilçe ve köylerine gidip çekimler yapıyorum. Ödül alan fotoğrafı da bundan iki yıl önce Çaldıran’ın bir köyünde çektim. Kış şartlarında kadınlar hayvanlarını çok zor şartlar altında otlatıyor. Yine kızakla ot taşıyan bir teyze ile karşılaşmıştık. Hava o kadar soğuktu ki teyze bana, ‘evladım başka zaman sohbet ederiz. Sen beni çek gideyim’ dedi ve ortaya bu kare çıktı.” Çörek, ödüllü fotoğrafı çerçeveletip teyzeye hediye edeceğinin de altını çiziyor.

3. olan fotoğraf Özkan Çörek'e ait.

Kadın hayatın kalbinde

Kadem Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu“Fotoğraf sanatının bugün gördüğü işlev, bildiğiniz gibi tarihte nakkaşlar ve ressamlar tarafından kaydedilirdi. Ancak günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle hem ‘an’ı ölümsüzleştirmek hem de geçmiş ve gelecek arkasındaki bağı kurabilmek daha kolay. Ara Güler ‘Fotoğrafın altın çağında deformasyon ve photoshop yoktu; fotoğraf, görsel hakikate en yakın şeydi.’ der. Görsel hakikat; yani fotoğraf, güzeli temaşa etmek isteyen göz ile güzellikte vücut bulmuş sözün ve bütün bunların filizlendiği yüreğin tek bir anda mühürlenmesidir. Hayatın İçinde Kadın fotoğraf yarışmamızın eserleri; kadınların ne kadar geniş bir alanda hizmet verdiklerini gözler önüne seriyor. Kadının sosyal hayatın tam da kalbinde olduğunu gösteren bu çalışmalar, unutulmaya terk edilen kadın emeğini de yeniden gün yüzüne çıkarıyor” şeklinde konuştu.

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Yarışma gelenekselleşecek

Kadem Antalya Temsilcisi Zeynep Taş Demirez; yarışmacıların Türkiye’de farklı alanlarda farklı sosyo-kültürel ortamlardaki kadınları fotoğrafladığını dile getirdi. Fotoğraf yarışmasının jüri üyeleri arasında da bulunan Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, fotoğraflar arasında seçim yaparken zorlandıklarını belirtti ve jüri üyeleri olarak Hayatın İçinde Kadın ‘19’da; Türkiye’nin renklerini, mozaiğini 1700 fotoğraf arasında bazen keyifle bazen de hüzünle gördük. Bu yarışma desteklenmesi gereken bir çalışma. Değerlendirdiğimiz tüm fotoğraflar ödüllüktü” dedi.