Hayat Patron mutfaktaydı
AKTÜEL

Patron mutfaktaydı

TVNet’teki ‘Patron Mutfakta’ programının 100. bölümü kutlama yemeğine Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak ev sahipliği yaptı. Ömür Akkor’un özel menüsünün ikram edildiği yemeğe, iş dünyasının yanı sıra Holding CEO’su Ömer Bolat, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca da katıldı.

Mustafa İlhan Yeni Şafak
Patron mutfaktaydı
Albayrak Holding tarafından Mihrabat Korusu’nda seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor’ın özel menüsünden hazırlanan bir kutlama yemeği düzenlendi. Yemek iş dünyasını bir araya getirdi.

Albayrak Holding bünyesinde yayın yapan TV Net televizyonunda yayınlanan ve büyük beğeni ile izlenen ‘Patron Mutfakta’ programı 100 bölümü geride bıraktı. Her bölümünde iş dünyasının farklı sektörlerine mensup önemli isimlerin ağırlandığı programda, mutfaktaki marifetlerini gösteren patronlar aynı zamanda başarı hikayelerini, başarıya giden yolda yapılması gerekenleri anlatıyor ve gençlere tavsiyelerde bulunuyor. Sevilen programın 100 bölümü geride bırakması dolayısıyla Albayrak Holding tarafından Mihrabat Korusu’nda bir kutlama yemeği düzenlendi. ‘Patron Mutfakta’ programına misafir olan iş dünyasının önemli isimlerinin de katıldığı yemeğe Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak ev sahipliği yaptı.

Ömer Bolat
Ömer Bolat

Ömür Akkor: Kamyoncuların durduğu tesislere gidip yemeklere bakıyorum
HAYAT
Ömür Akkor: Kamyoncuların durduğu tesislere gidip yemeklere bakıyorum

BAŞARI HİKAYELERİ ANLATILIYOR

  • Katılımın yoğun olduğu yemeğin açılış konuşmasını programın yapımcı ve sunucusu Doğukan Erdem yaptı. Erdem’in ardından yemeğe katılanlara hitap eden Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat, “Patron Mutfakta programı ile hem patronların yemek yapma maharetleri ortaya konuyor hem de onların başarı hikayelerinin seyircilerle buluşması sağlanıyor. Biz Albayrak Grubu olarak 1952 yılında Rahmetli Hacı Ahmet Amcamızın liderliğinde yola çıktık. Bugün 6 ülkede 17 bin 500 çalışanımızla tarımdan sanayiye, hizmetlerden inşaata kadar farklı sektörlerde ve medya alanında çok önemli faaliyetlerde bulunuyoruz. Amiral gemimiz Yeni Şafak ile birlikte TV Net, 16 dergimiz, GZT, Mecra, Yeni Şafak internet, 3 yılda 600 kitabı basan Ketebe Yayınevimiz ve dağıtım şirketimizle birlikte milli, yerli ve müstakil bir yayıncılık örneği yapıyoruz. Bu noktada iş dünyasının güzide temsilcilerinden aldığımız desteğe müteşekkiriz. Sizler bizim çözüm ortaklarımızsınız. Programın yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu'yu karış karış gezdi yemek kültürünü bir kitapta topladı: Ünlü şef Ömür Akkor'un çizim ve notlarıyla ''Türkiye'nin Gastronomi Atlası''
HAYAT
Anadolu'yu karış karış gezdi yemek kültürünü bir kitapta topladı: Ünlü şef Ömür Akkor'un çizim ve notlarıyla ''Türkiye'nin Gastronomi Atlası''

ANAHTAR SAMİMİYET VE ÖZEN

Yemekte konuşma yapan Albayrak Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca, “100’üncü bölümü geride bırakarak ekranlara gelen programımız vesilesi ile sizlerle buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu, yaşıyoruz. İlk günden beri aynı heyecanla devam eden programımızda emeği geçen herkese ve siz değerli katılımcılara bir kez daha teşekkür etmek isteriz. Bu başarının arkasında hiç kuşkusuz ekranlara yansıyan samimiyet ve işimize duyduğumuz özen yer alıyor. Benzer diğer formatlara kıyasla biz daha sıcak ve samimi bir ortam formatında başarı hikayelerini işin mutfağında konuşmak istedik. Bir çok farklı sektörden siz yöneticilerimizi mutfağımızda ağırladık. Bu sayede hem sektörleri değerlendirme imkanımız oldu hem de sizleri daha yakından tanıma fırsatı elde ettik” diyerek programın sadece yemek yapmak üzerine değil, hayat tecrübelerini paylaşma anlamında da önemine değindi.

Mihrabat Korusu’nda yapılan kutlama yemeğine çok sayıda davetli katıldı.
Mihrabat Korusu’nda yapılan kutlama yemeğine çok sayıda davetli katıldı.

İş dünyası buluştu

  • Gastronomi dünyasının tanınan ismi şef, seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor’ın özel menüsünden hazırlanan yemeğe, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat, Albayrak Yönetim Kurulu üyesi Ali Gülbaran, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca, TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu, Reklam Piri Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Kurumu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri ile aralarında Nadir Güllüoğlu, Turgay Kıran, Atilla Kanbur ve Hilal Su Erdem’in de olduğu iş dünyasından bir çok isim katıldı.
Abone Ol Google News
Berlinde grevlerin sayısı artıyor

Berlin'de grevlerin sayısı artıyor

Demiryolları ve market çalışanlarından sonra şimdi de sağlıkçılar.
Yedieminde akılalmaz olay

Yedieminde akılalmaz olay

Kendisine emanet edilen 50 aracı satıp borcunu ödemiş.
CHPli Gönül Özel: Türkiyedeki Kürt sorununu askeri değil barışçıl şekilde çözeceğiz

​Türkiye'nin 9 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.

​Milli Eğitim Bakanlığı ön başvuru ve sonuç tarihini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı TURKOVAC müjdesi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: TURKOVAC ile bu musibeti başımızdan defedeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya mesaj

FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi çift saklandıkları evde yakalandı
Gündem

FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi çift saklandıkları evde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle görevlerinden ihraç edilen ve dört senedir firari olan eski Yargıtay tetkik hakimi çift, Ankara'da saklandıkları evde yakalandı. Zanlılardan Dursun Fatih K.'nın süre zarfında saklandığı evden hiç çıkmadığı, eşi Öznur K.'nın ise kılık değiştirerek günlük hayatına devam ettiği ortaya çıktı.
Öğretmen atama takvimi belli oldu
Gündem

Öğretmen atama takvimi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün verdiği 15 bin öğretmen ataması müjdesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından açıklama yapıldı. Buna göre, öğretmen atamasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül- 8 Ekim 2021 arasında yapılacak. Atama sonuçları ise, 31 ocak 2022'de açıklanacak.
CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var bozulur mu bozulur
Gündem

CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var bozulur mu bozulur

Katıldığı canlı yayında, ittifak çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP eski Milletvekili Aytuğ Atıcı, Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılıklar olduğunu, bu nedenle ittifakın bozulabileceğini ifade etti. Atıcı, "Cumhur İttifakı'na girmesi imkansız olan tek parti CHP'dir. Girmesi zor olan İYİ Parti’dir ama imkansız değildir. Çünkü İYİ Parti zaman zaman 'Millet İttifakı'na körü körüne bağlı değiliz. Eğer ittifak İYİ Parti ve Türkiye’nin çıkarına ise kalırız. Değilse mecbur değiliz.' mesajları veriyor." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.