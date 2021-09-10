Patron mutfaktaydı

Albayrak Holding bünyesinde yayın yapan TV Net televizyonunda yayınlanan ve büyük beğeni ile izlenen ‘Patron Mutfakta’ programı 100 bölümü geride bıraktı. Her bölümünde iş dünyasının farklı sektörlerine mensup önemli isimlerin ağırlandığı programda, mutfaktaki marifetlerini gösteren patronlar aynı zamanda başarı hikayelerini, başarıya giden yolda yapılması gerekenleri anlatıyor ve gençlere tavsiyelerde bulunuyor. Sevilen programın 100 bölümü geride bırakması dolayısıyla Albayrak Holding tarafından Mihrabat Korusu’nda bir kutlama yemeği düzenlendi. ‘Patron Mutfakta’ programına misafir olan iş dünyasının önemli isimlerinin de katıldığı yemeğe Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak ev sahipliği yaptı.

Ömer Bolat

REKLAM

HAYAT Ömür Akkor: Kamyoncuların durduğu tesislere gidip yemeklere bakıyorum

BAŞARI HİKAYELERİ ANLATILIYOR

Katılımın yoğun olduğu yemeğin açılış konuşmasını programın yapımcı ve sunucusu Doğukan Erdem yaptı. Erdem’in ardından yemeğe katılanlara hitap eden Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat, “Patron Mutfakta programı ile hem patronların yemek yapma maharetleri ortaya konuyor hem de onların başarı hikayelerinin seyircilerle buluşması sağlanıyor. Biz Albayrak Grubu olarak 1952 yılında Rahmetli Hacı Ahmet Amcamızın liderliğinde yola çıktık. Bugün 6 ülkede 17 bin 500 çalışanımızla tarımdan sanayiye, hizmetlerden inşaata kadar farklı sektörlerde ve medya alanında çok önemli faaliyetlerde bulunuyoruz. Amiral gemimiz Yeni Şafak ile birlikte TV Net, 16 dergimiz, GZT, Mecra, Yeni Şafak internet, 3 yılda 600 kitabı basan Ketebe Yayınevimiz ve dağıtım şirketimizle birlikte milli, yerli ve müstakil bir yayıncılık örneği yapıyoruz. Bu noktada iş dünyasının güzide temsilcilerinden aldığımız desteğe müteşekkiriz. Sizler bizim çözüm ortaklarımızsınız. Programın yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

HAYAT Anadolu'yu karış karış gezdi yemek kültürünü bir kitapta topladı: Ünlü şef Ömür Akkor'un çizim ve notlarıyla ''Türkiye'nin Gastronomi Atlası''

ANAHTAR SAMİMİYET VE ÖZEN

Yemekte konuşma yapan Albayrak Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca, “100’üncü bölümü geride bırakarak ekranlara gelen programımız vesilesi ile sizlerle buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu, yaşıyoruz. İlk günden beri aynı heyecanla devam eden programımızda emeği geçen herkese ve siz değerli katılımcılara bir kez daha teşekkür etmek isteriz. Bu başarının arkasında hiç kuşkusuz ekranlara yansıyan samimiyet ve işimize duyduğumuz özen yer alıyor. Benzer diğer formatlara kıyasla biz daha sıcak ve samimi bir ortam formatında başarı hikayelerini işin mutfağında konuşmak istedik. Bir çok farklı sektörden siz yöneticilerimizi mutfağımızda ağırladık. Bu sayede hem sektörleri değerlendirme imkanımız oldu hem de sizleri daha yakından tanıma fırsatı elde ettik” diyerek programın sadece yemek yapmak üzerine değil, hayat tecrübelerini paylaşma anlamında da önemine değindi.

REKLAM

Mihrabat Korusu’nda yapılan kutlama yemeğine çok sayıda davetli katıldı.

İş dünyası buluştu