Peygamberin izinde Hira'ya

Hacı adayları, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin Hazreti Muhammed'e ulaştırıldığı Nur Dağı'ndaki (Cebel-i Nur) Hira Mağarası'na bir saatlik zorlu yürüyüşün ardından ulaşıyor. Mekke'ye 5 kilometre mesafede olan Nur Dağı'nın zirvesindeki Hira Mağarası'nı dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda Müslüman ziyaret ediyor. Yaklaşık bir saat süren oldukça dik ve zorlu yürüyüşün ardından 550 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşan hacı adayları, Nur Dağı'nın zirvesinden 20 metre aşağıda bulunan Hira Mağarası'na iniyor. Hacı adayları, bir kişinin başı tavana değmeyecek şekilde ayakta durabileceği yükseklikte ve yere uzanabileceği genişlik ve uzunlukta boşluk bulunan mağarada şükür namazı kılıp dua etmek için uzun süre sıra bekliyor. Hazreti Muhammed'in 40 yaşında inzivaya çekildiği ve burada sıkça vakit geçirdiği Hira Mağarası, ilk vahyin geldiği ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı yer olma özelliğini taşıyor.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDUK

Hacı adaylarından Gümülcine'den gelen 66 yaşındaki Neziha Mehmet, sağlık sorunlarına rağmen çok güzel bir şekilde Hira Mağarası'na çıktıklarını ifade etti. Mekke'ye ikinci gelişi olduğunu belirten Mehmet, “O kadar mutluyuz ki anlatamam. Hiç yorulmadım. Tatlı yorgunluk bunlar. Mağarada gözyaşlarına boğulduk” dedi. Gümülcine'den gelen Fatma Hüseyin ise Hira Mağarası ziyaretinde çok hüzünlendiğini söyledi. Yaşadıklarını anlatmanın mümkün olmadığını, çok değişik bir atmosferde bulunduklarını dile getiren Hüseyin, “Ayağım ameliyatlı ama Allah güç kuvvet verdi. Gözyaşlarımı tutamadım. Çok ağladım” diye konuştu.

ÇOK FARKLI BİR DUYGU

Ankara'dan hac farizasını yerine getirmek için Mekke'ye gelen Ertan Yılmaz da Allah'ın nasip etmesiyle mübarek topraklara geldiğini ifade etti. Mekke'de bulunmanın çok farklı bir duygu olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Vahyin ilk geldiği yeri gördük, Allah bize nasip etti. Çok duygulandık” ifadelerini kullandı.

Türk hacıların tamamı Mekke’de

Türkiye'den ilk kafilenin 9 Mayıs'ta hareket etmesiyle başlayan hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu kapsamında son kafile önceki akşam Mekke'ye geldi. Yoğunluk yaşanan Mekke'de hacı adayları günlerini, umre yaparak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tavaf yaparak ve kutsal yerleri ziyaret ederek geçiriyor. Hacı adayları gerekli hac farizalarını yerine getirdikten sonra 4 Haziran'da Arafat'a çıkarak vakfeye duracaklar. Buradan Müzdelife ve Mina yolculuğu yapacak hacılar, Cemerat'ta şeytan taşladıktan sonra Kabe'ye giderek tavaf ve say gerçekleştirecek. Daha sonra ihramdan çıkacak hacılar, 6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı'nı kutsal topraklarda idrak edecek. Hacıların yurda dönüş yolculuğu ise 11 Haziran'da başlayacak.







