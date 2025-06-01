Bitlisli ikizlerin Kâbe heyecanı

2025 yılının en küçük hacı adayları, Bitlis’ten gelen 12 yaşındaki ikizler Ahmet Furkan ve Mehmet Akif oldu. Ödemiş Ailesi, 15 yıl önce yaptıkları hac kaydına 8 yıl önce çocuklarını da ekleyerek, bu yıl kutsal topraklara gitme hakkı kazandı.

Dört kişilik çekirdek aile, hac ibadetini birlikte yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

ERBAŞ EN GENÇ VE YAŞLI HACI ADAYLARIYLA BULUŞTU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan en yaşlı ve en genç Türk hacı adaylarıyla bir araya geldi. Erbaş, Mekke Din Hizmetleri Ataşeliği'nde, 98 yaşındaki Cennet Köse ile Ömer-Füsun Ödemiş çiftinin 12 yaşındaki ikizleri Ahmet Furkan ve Mehmet Fatih ile buluştu. Erbaş bu yıl Suudi Arabistan’ın hac programında 12 yaş altındaki çocukların hacca getirilmemesi yönünde karar aldığına dikkat çekerek, "Ahmet Furkan ve Mehmet Akif de bu kuralı az fark ile hac yolculuğuna çıkabilen gençlerimizdir. Nasiplerinde 2025 yılında hac yapmak varmış. Bu mübarek beldelere geldiler. Bitlis Tatvan’da İmam Hatip proje okulunda okumaları da bizi sevindirdi" dedi.

15 YILDIR BEKLİYORDUK

Kurada çıktıklarını öğrendiklerinde çok sevindiklerini söyleyen genç hacı adayları Ahmet Furkan ve Mehmet Akif, "Bu yaşta hacı olma şansına eriştiğimiz için çok mutluyuz. Mekke’ye gelene kadar çok heyecanlıydık. Buraya gelip Kabe’yi gördükten sonra onu daha çok sevmeye başladık” diye konuştu. Genç hacı adaylarını 8 yaşındayken hac gruplarına eklediklerini belirten anne Füsun ile baba Ömer Ödemiş de şunları söyledi: "Hac için 15 yıldır bekliyorduk. Bu yıl evlatlarımızla birlikte hac ibadetimizi yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz."

73 ÇOCUK HACIMIZ VAR

Bu yıl Mekke’de bebekler ya da küçük çocuklar yok. Çünkü 2025 yılı itibarıyla 12 yaş altına hac vizesi verilmiyor. Türkiye’den 2022 yılında 0-12 yaş arası 123 çocuk, 2023’te 196, 2024’te 204 çocuk aileleriyle birlikte hacca gitmişti. Bu yıl ise 12-18 yaş arası 73 çocuk hacımız bulunuyor.

Komşuların 25 yıllık küskünlüğü Mekke’de bitti

Kutsal topraklara Bursa’dan gelen ve 25 yıldır küs olan iki komşu, Diyanet İşleri Başkanlığı ekiplerinin yardımıyla Mekke'de barıştı. Bursa'nın Orhaneli ilçesi Emir Mahallesi'nde yaşayan ve 25 yıldır birbirleriyle konuşmayan Osman Sevinç ile Yüksel Çiçek'e 2025 yılı hackurası çıktı.

MÜFTÜ ARACI OLDU

Hacı adaylarından Osman Sevinç, Orhaneli Müftüsü Ahmet Fuat Çandır'a kafilede uzun yıllardır konuşmadığı ve küs olduğu hacı adayı olması sebebiyle kafile değişikliği talebinde bulundu. Mübarek topraklara eşleriyle gelen Sevinç ve Çiçek'in 25 yıllık küslüğünü İlçe Müftüsü Çandır ve irşat ekibi, Türkiye'den başlayıp Medine ve Mekke'de devam eden sohbetler sonrasında bitirdi. Sevinç ve Çiçek'in konakladığı otelde hacı adayları, eşleri, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ve görevliler barışma yemeğinde bir araya geldi.

ÜZERİMİZDEN BİR YÜK KALKTI

66 yaşındaki Osman Sevinç eşi Hatice Sevinçle geldiği hac vazifesinde küslüğün bitirilmesine sevindiğini belirterek, "Hafiflik hissettik ve günahtan kurtulduk gibi oldu" dedi. 70 yaşındaki Yüksel Çiçek de 14 yıldır hac kurası beklediğini ancak kuradan çıktığı yıl küs olduğu komşusuyla aynı kafileyle kutsal topraklara geldiğini kaydetti. Çiçek, yıllardır küs olmalarının kendisini de rahatsız ettiğine işaret ederek, "25 senedir konuşmuyorduk hocalarımızın sayesinde burada barışmaya karar verdik. Muhasebe ettik küslüğü bıraktık. Üzerimizden ve sırtımdan yük kalktı" diye konuştu.







