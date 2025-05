Akın akın Mekke’ye

Mekke’ye geleli bir hafta oldu. Kâbe her gün biraz daha kalabalıklaşıyor. Her gün lebbeyk nidalarıyla aramıza yeni yeni kafileler ekleniyor. Caddeler, sokaklar, kaldırımlar seccadesini sermiş namaz kılan Kur’an okuyan bir şeyler yiyip içen dinlenen bir köşede kıvrılmış uyuyan insanlarla dolu. Arap ülkelerinden, Asya’dan, Afrika’dan, Avrupa’dan renk renk yüzler bir arada. Çoğunluk Asyalılarda. Etrafta ne kadar kadın varsa o kadar da erkek var. Hacılar genel olarak gençleşmiş. Türk hacılarının yaş ortalaması ise bu yıl da altmış.

Mekke’nin nüfusu her gün biraz daha artsa da geçen yıla kıyasla çok daha tenha. Çünkü Suudi Arabistan hac vizesi olmayanları değil Kabe’ye, Mekke’ye dahi almıyor. Cidde’den Medine’den hareket eden bütün otobüsler birkaç kez kontrol edilip hac vizesi olmayanların Mekke’ye seyahat etmelerine izin verilmiyor. Yollardaki trafiğin ana sebebi de bu kontroller. Kontrol Mekke’de de sıkı bir şekilde sürüyor. Kabe’ye sadece Suudi Hac ve Umre Bakanlığı tarafından verilen ‘nusuk kartı’ sahipleri girebiliyor. Bu sebeple kartlarını kaybetmemeleri, bir yerde unutmamaları konusunda sık sık uyarılan hacı adayları ‘Arafat’ın vizesi’ olan nusuk kartlarına gözleri gibi bakıyor.

Mescid-i Haram’ın içi ve etrafındaki kalabalığa akşama doğru havanın serinlemesi bekleyen gruplar da dahil oluyor. İşte bu saatlerde her otelden, her sokaktan, her caddeden Kabe’ye doğru akan o bembeyaz seli izlemeye doyum olmuyor.