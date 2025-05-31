Akın akın Mekke’ye

Mekke’ye geleli bir hafta oldu. Kâbe her gün biraz daha kalabalıklaşıyor. Her gün lebbeyk nidalarıyla aramıza yeni yeni kafileler ekleniyor. Caddeler, sokaklar, kaldırımlar seccadesini sermiş namaz kılan Kur’an okuyan bir şeyler yiyip içen dinlenen bir köşede kıvrılmış uyuyan insanlarla dolu. Arap ülkelerinden, Asya’dan, Afrika’dan, Avrupa’dan renk renk yüzler bir arada. Çoğunluk Asyalılarda. Etrafta ne kadar kadın varsa o kadar da erkek var. Hacılar genel olarak gençleşmiş. Türk hacılarının yaş ortalaması ise bu yıl da altmış.

SÜREKLİ DENETİM

Mekke’nin nüfusu her gün biraz daha artsa da geçen yıla kıyasla çok daha tenha. Çünkü Suudi Arabistan hac vizesi olmayanları değil Kabe’ye, Mekke’ye dahi almıyor. Cidde’den Medine’den hareket eden bütün otobüsler birkaç kez kontrol edilip hac vizesi olmayanların Mekke’ye seyahat etmelerine izin verilmiyor. Yollardaki trafiğin ana sebebi de bu kontroller. Kontrol Mekke’de de sıkı bir şekilde sürüyor. Kabe’ye sadece Suudi Hac ve Umre Bakanlığı tarafından verilen ‘nusuk kartı’ sahipleri girebiliyor. Bu sebeple kartlarını kaybetmemeleri, bir yerde unutmamaları konusunda sık sık uyarılan hacı adayları ‘Arafat’ın vizesi’ olan nusuk kartlarına gözleri gibi bakıyor.

KÂBE KADINLARIN

Mescid-i Haram’ın içine gelince erkeklerin Kabe’nin olduğu zemin katta tavaf yapabilmeleri için ihramlı olmaları şart. İhramı olmayan erkekler sadece üst katlarda tavaf yapabiliyor. Dolayısıyla Kabe’nin olduğu katta tavaf yapanların çoğu kadın diğer üç katta tavaf yapanların çoğu ise erkek. Sıcaktan korunmak isteyenler de üst katları tercih ediyor ama burada birinci ve ikinci katta kenar kısım tekerlekli sandalyeyle tavaf yapanlara ayrıldığı en üst katta da güvenlik nedeniyle kenara yaklaşılmasına izin verilmediğinden Kabe’yi göremiyorsunuz.

BEMBEYAZ BİR SEL

Mescid-i Haram’ın içi ve etrafındaki kalabalığa akşama doğru havanın serinlemesi bekleyen gruplar da dahil oluyor. İşte bu saatlerde her otelden, her sokaktan, her caddeden Kabe’ye doğru akan o bembeyaz seli izlemeye doyum olmuyor.

HIZLICA TEMİZLİK

Tüm bu harekete, kalabalığa rağmen Kâbe ve çevresi temiz. Metaf alanın temizliği için özel bir yöntem geliştirilmiş. Görevliler temizlenecek alanı hızlı bir şekilde çevreleyip saniyeler içinde silip süpürüp yeniden ibadete açıyor. Temizlik işinde çalışanların tümü yabancı. Çoğu Bangladeş, Sudan, Hindistan ve Pakistan’dan gelen sezonluk işçiler. İşcilerin görev alanlarına göre kıyafetlerinin rengi de farklılaştırılmış. Bej kıyafetli olanlar Zemzem görevlileri.

KANA KANA ZEMZEM

Mescid-i Haram’ın bir çok noktasında zemzem sebilleri var. Tavaftan sonra, saydan sonra ya da say sırasında kana kana zemzem içebiliyorsunuz. Zemzem tavaf alanının altındaki kuyudan çıkıyor. Eskiden kuyunun olduğu yerde zemzem içilirken hem izdihamı engellemek hem de tavaf alanını genişletmek için Zemzem kuyusuna iniş yeri kapatılmış.

YETİŞ MAVİ YELEKLİ

Otobüs garajlarının en yoğun olduğu saatler, yatsı namazının ve sabah namazının hemen sonrası. Çünkü akşam namazını kılıp, tavafını yapıp, yatsıyı eda ettikten sonra otellerine dönmeyi tercih edenler kadar Kabe’ye teheccüd için gelip sabah namazını kılıp dönenler de çok olduğundan bu iki zaman diliminde barajlarda ciddi bir yoğunluk yaşanıyor.

Kalabalık ve sık sık yolların bariyerlerle kapatılması nedeniyle bir gün önce gittiğiniz güzergahı bir gün sonra karıştırıp yolunuzdan çıkabiliyorsunuz. Bu gibi durumlarda Diyanet’e bağlı çalışan ‘Mavi Yelekliler’ tam bir kurtarıcı. Hemen her yerde karşılaştığımız Mavi Yelekliler gerekli yönlendirmeleri yaptığından Türk hacı adayları kaybolma korkusu olmadan rahatça dolaşabiliyor.

UYUMAYAN ŞEHİR

Mekke anlatmakla bitmez. Kadınların da erkeklerin de sabaha kadar dışarıda güven içinde hem ibadetini yapıp hem vakit geçirebildiği bir şehir. Ümmetin şehri. 24 saat uyumayan bir şehir.

Sıcakla mücadele

Gündüz sıcaklık 42 -44 derece arasında değişiyor. Sıcaktan korunmak için herkes kendince tedbirler almış. Şemsiye, siperlikli şapka, el vantilatörleri, yelpazeler, buzlu su şişeleri, şallardan oluşturulan küçük tenteler... Ancak ne yapılırsa yapılsın ne sıcakla ne de klimalı ortamlardaki soğuğa karşı etkili bir çözüm üretmek pek mümkün değil. Gün içinde birçok kez maruz kalınan sıcak-soğuk hava değişimi hemen herkesi az ya da çok etkilemiş durumda.











