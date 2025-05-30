Kabe'de bayramdan önceki son cuma yoğunluğu

Dünyanın dört bir yanından Mekke'ye gelen binlerce hacı adayı, Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını kılmak için Kabe'ye akın etti.





Dünyanın dört bir yanından Mekke'ye gelen binlerce hacı adayı, Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldı. İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin heyecanını yaşayan hacı adayları, sabah saatlerinden itibaren yoğun trafik ve servis otobüslerinin durdurulması sebebiyle Kabe-i Muazzamaya yürüyerek geldi.

Hac ibadetini yapmak için Mekke'de bulunan yüz binlerce hacı adayı, Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldı.

Namaz saatine kadar dua ve Kur'an-ı Kerim okundu

Suud görevliler, hacı adaylarını Harem-i Şerif'e "Nusuk" kartlarını tek tek kontrol ederek aldı. Kabe'ye sabah saatlerinde ulaşan hacı adayları, öncelikle tavaf gerçekleştirdi. Kabe'deki kalabalık nedeniyle, görevliler hacı adaylarını Mescid-i Haram çevresindeki boş alana yönlendirdi. İç ve dış avluya alınan hacı adayları, namaz saatine kadar dua edip Kur'an-ı Kerim okumaya devam etti.

Bazı hayırseverler, hacı adaylarına hurma ikramında bulundu.

Bazı hayırseverler tarafından hacı adaylarına cuma namazı öncesinde hurma ikramı yapıldı. Bazı hacı adayları ise güneşten korunmak için şemsiye kullandı.







