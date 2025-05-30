Kabe'de bayramdan önceki son cuma yoğunluğu

Hac ibadetlerini gerçekleştirmek için dünyanın dört bir yanından Mekke'ye gelen hacı adayları, Kurban Bayramı öncesi son cuma namazında Kabe'ye akın etti. Hacı adayları yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle Kabe-i Muazzamaya yürüyerek geldi.
Dünyanın dört bir yanından Mekke'ye gelen binlerce hacı adayı, Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını kılmak için Kabe'ye akın etti.
Dünyanın dört bir yanından Mekke'ye gelen binlerce hacı adayı, Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldı. İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin heyecanını yaşayan hacı adayları, sabah saatlerinden itibaren yoğun trafik ve servis otobüslerinin durdurulması sebebiyle Kabe-i Muazzamaya yürüyerek geldi.
Namaz saatine kadar dua ve Kur'an-ı Kerim okundu
Bazı hayırseverler tarafından hacı adaylarına cuma namazı öncesinde hurma ikramı yapıldı. Bazı hacı adayları ise güneşten korunmak için şemsiye kullandı.