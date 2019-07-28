Peynirli geleneksel lezzetler

Peynir sever misiniz? Sofranızın vazgeçilmezi midir peynir? Cevabı evet olanlara güzel bir kitaptan bahsedeceğim. Ekici Peynirleri 2017 yılında kuruluşunun 60. Yılı dolayısıyla başlattığı Lezzet Hikayeleri yolculuğuna geçtiğimiz yıl Aydın, Balıkesir, Elazığ, Mersin, Samsun ve Sivas’ı da katarak bu illerle gizli kalmış lezzetleri peynirle buluşturarak Ekici Lezzet Hikayeleri kitabını hazırladı.

Türkiye’yi bir uçtan bir uca gezerek kadınlara geleneksel tatları bir de peynirle denemelerini istedi. Her bölgede yapılan yarışmalarda da bu uygulamayı en başarılı yapan yarışmacılar ödüllendirildi. İşte bu yarışmalarda dereceye giren lezzetler kitaplaştırıldı.

14 İLİ DOLAŞTIK

Kitabın hikayesini Ekici Pazarlama Direktörü Elçin Ekici Öztürk şöyle anlatıyor: “Ekici olarak Lezzet Hikayeleri yolculuğuna 2017 yılında çıktık. Yaklaşık 2 yıl boyunca Anadolu’da 14 ile gittik. Kiminde saklı kalmış lezzetleri ortaya çıkardık kiminde de mevcut lezzetleri peynirlerimiz ile tekrar yorumladık. Öğrendiğimiz hikayeler Anadolu mutfağına olan tutkumuzu daha da perçinledi. Lezzet Hikayeleri sayesinde peynirin sadece kahvaltıda değil her öğünde farklı şekillerde sofralarımızın vazgeçilmezi olduğuna bir kez daha şahit olduk. Ekici Lezzet Hikayeleri yolculuğumuzdan çıkan iki kitapla gelecek nesillere, bu zengin coğrafyada sahip olduğumuz farklı kültürlerin bu zamana kadar saklı kalmış lezzetlerini miras bırakmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz.”

REKLAM

Elçin Ekici Öztürk

“Sadece peynir” solaganıyla yola çıkan Ekici peynirlerinin hikayesi 1957 yılına uzanıyor. Konya’da küçük bir mandırada koyun sütünden peynir üretimiyle başlamışlar. 1979 yılında ise Mansur ve Mustafa Ekici kardeşler üretimlerini Antalya’nın Varsak belgesine taşıyarak burada mandıracılığa devam etmişler. Şimdi üçüncü kuşakla yoluna devam eden Ekici peynirlerinin hazırladığı Lezzet Hikayeleri kitabından tadına bakıp çok beğendiğim bir tarifi paylaşayım.

LABNELİ KEREBİÇ

MALZEMELER

250 g tereyağ

250 g ekici labne

2 su bardağı un

2 su bardağı irmik

2 paket krem şanti

1 su bardağı çekilmiş antep fıstığı

1 su bardağı ceviz

Yarım litre süt

1 paket mahlep

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı toz şeker

YAPILIŞI

Bir kabın içine süt, yumurta, sıvı yağ, mahlep, eritilmiş tereyağ, pedra şekeri ve kabartma tozunu karıştırın. Karışıma un ve irmik ilave edip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Hazırladığınız hamuru 30 dk dinlendirin. Cevizli kerebiç için ceviz, tarşın ve şekeri karıştırın. Antep fıstığını kıyın. Ceviz büyüklüğünde hamur parçası alın, içli köfte gibi açıp isteğe göre ceviz ya da fıstık ile doldurup kapayın. 180 derece fırında pişirin ve soğumaya bırakın. Sosu için krem şanti ve sütü çırpıp içine Ekici’nin

REKLAM

Labne peynirini ekleyin. Kerebiçleri tabağa alıp üzerine sosu ilave edin.

Afiyet olsun.