Psikiyatri Uzmanı Dr. Nedim Havle'den ezber bozan bir eser: Her İnsan Masum Doğar

Toplumsal etiketlerin aslında kendi konforumuzu korumak ve “normal” olduğumuza dair inancımızı sürdürmek için bir araç olduğunu vurgulayan Dr. Havle, okuru o güvenli ve konforlu mesafeyi kırmaya davet ediyor. Yazar, insan davranışındaki sapmaların “iyi-kötü” veya “sağlıklı-hasta” gibi basit karşıtlıklara sığdırılamayacak kadar karmaşık bir spektrumdan oluştuğunu çarpıcı örneklerle ortaya koyuyor.

On Farklı Hayat, On Farklı Kırılma Noktası

Kitap, yazarın sahadaki klinik ve akademik tecrübesinden süzülmüş, hukuki ve sosyolojik gerçekliğe dayanan on farklı gencin kurgusal hikâyesini merkeze alıyor. Görmezden gelinen Ahmet’ten, altın beşikte büyütülen Bora’ya; travmanın ağırlığıyla içine çöken Murat’tan, omuzlarına binen yetişkin sorumlulukları altında ezilen Aslı’ya kadar on farklı temsil, insan doğasının karmaşık yapısını gözler önüne seriyor.

Her İnsan Masum Doğar, her vakayı iki katmanlı ve yenilikçi bir yapıyla okura sunuyor:

Okur, önce çocuğun ve gencin yaşadığı dramatik hikâyeye tanıklık ediyor.

Ardından, bu hikâyeyi şekillendiren görünmez mekanizmalar; yani psikodinamik, sosyolojik ve nörobiyolojik altyapılar uzman bir gözle analiz ediliyor.

Kötülüğü Aklamak Değil, Anlamak İçin Bir Rehber

Başlığını iyimser bir slogandan değil, somut bir başlangıç noktasından alan kitap, hiçbir bebeğin dünyaya nefret şemaları veya narsistik üstünlük duygularıyla gelmediğini hatırlatıyor. Eser, suçu aklamayı, faili masum ilan etmeyi ya da şiddeti romantize etmeyi kesinlikle reddediyor. Bunun yerine, “Kader” dediğimiz şeyin aslında görmezden gelinmiş küçük anların, fark edilmeyen uyarı işaretlerinin ve geç kalınmış müdahalelerin bir toplamı olduğunu kanıtlıyor.

Kitabın Öne Çıkan Özellikleri

Psikiyatrik ve akademik bir altyapıyla insan doğasındaki sapmaların basit bir çizgi değil, on farklı patika üzerinden incelenmesi.

Odak noktasını “Kim suçlu?” sorusundan çıkarıp, çözüm odaklı “Ne oldu?” sorusuna kaydırması.

Olayları sadece dram olarak tüketmek yerine, arka plandaki yapısal ve bilimsel nedenleri şeffafça ortaya koyması.

“Anlamadan ıslah edemeyiz, iyileştiremeyiz ve önleyemeyiz” ilkesiyle, toplumsal bir farkındalık yaratmayı hedeflemesi.

Manşetlerdeki isimlerin ve tanı listelerindeki çocukların beşiklerine, yani her ihtimalin henüz mümkün olduğu o saf başlangıca geri dönmek isteyen herkes için Dr. Nedim Havle’nin kaleme aldığı Her İnsan Masum Doğar, raflardaki yerini aldı.

KİTAP KÜNYESİ

Kitabın Adı: Her İnsan Masum Doğar

Yazar: Psikiyatri Uzmanı Dr. Nedim Havle

Yayınevi: Çınaraltı Yayınevi