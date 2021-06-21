Romalıların Efes’ten sonraki en önemli kenti: 7 bin kişilik Apameia antik tiyatrosu gün yüzüne çıkıyor

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar dayanan Apameia Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı. Apemeia'nın ayrıca 7 bin kişilik olduğu tahmin edilen antik tiyatronun önemli bir kısmı gün yüzüne çıkarıldı.
40 BİLİM İNSANI ÇALIŞACAK
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek Apameia Antik Kenti'nde yapılacak olan ve 7 ay sürmesi planlanan 2021 yılı kazılarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü birimi Afyonkarahisar Müzesi Müdürü Mevlüt Üyümez başkanlığında, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bilgin'in bilimsel koordinatörlüğünde, 14 farklı üniversiteden, 40 bilim insanının katılımıyla başlayacağını ifade etti.
TARİHTE DE ANA YOLLARIN KAVŞAK NOKTASI
Antik dönemde Phrygia Bölgesi’nin sınırlarında kalan Dinar ilçesinde Üçlerce Tepe ile Toptepe üzerinde kurulan Kelainai-Apameia kenti, ana yol güzergahlarının kavşak noktasında kurulduğundan stratejik bir öneme sahip bir kent. Dinar ilçesinde tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar dayanan Apameia Antik Kenti'nde başlatılan kaza çalışmaları devam ederken, Roma döneminde Efes Antik Kenti’nden sonraki en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia'daki 7 bin kişilik olduğu tahmin edilen antik tiyatronun önemli bir kısmı gün yüzüne çıkarıldı.
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Tespih, sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı ülkelerinde inanç gruplarında önemli bir yere sahip. Zikir amacının dışında aksesuar olarak da yaygın olarak kullanılıyor. Türk insanının vazgeçilmez aksesuarlarından biri olan tespihleri asıl değerli yapan ise ona şekil veren ustanın kim olduğu. El emeği göz nuru tespihler meraklıları sayesinde nesillerdir elden düşmüyor.
Osmanlı coğrafyasında 17. yüzyılda farklı el işçiliği metotlarıyla sanat eserine dönüşen tespihler günümüz kültüründe de yerini koruyor. Çeşit çeşit kıymetli taşlardan üretilen rengarenk, irili ufaklı tanelere sahip tespihlere en büyük ilgiyi özellikle koleksiyonerler ve meraklıları gösteriyor.
Yapımı türüne göre bazen bir hafta, bazen bir yılı bulan tespihler, halk arasında gündelik yaşamın vazgeçilmez parçalarından biri olarak görülüyor. Sipariş usulü tespih yaptırmak isteyen bazı vatandaşlar, tespihlerinin uğurlu gördükleri ya da özgün denilen taşlarla dizilmesini istiyorlar.
Ustalık eseri sayılacak bazı tespihler koleksiyoncularca muhafaza edilirken, bazısı da Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi'nde sergileniyor.
Osmanlı'da döneminin meşhur tespih ustalarından Topuzun Halil Usta, Beylerbeyli Galip Başşaka, Tophaneli İsmet, Yasar Evci, günümüz ustalarından Zekai Şenyurt, İmdat Kalaycı, Hüseyin Çelik, İbrahim Özgen, Cem Bülbül, Sinan Bülbül, Bahri Bülbül, Yusuf Bingöl, Hanefi Özbek, Harun Ovat, Mustafa Cezmi Yağmur, Serhat Tekin, İbrahim Çerci, Yusuf Çerci, Ömer Önder Cankurtaran, Adnan Tolga Çelik, Abdullah Öner, Hüseyin Küçüközdemir, Cuma Fırat Kayabaşı, Dede Emrah, Bedri Aslantaş, Yusuf Özgen (rahmetli), Mustafa Ünver (rahmetli) ve Bülent Dölen (rahmetli) gibi çok sayıda ustanın elinden çıkan tespihler koleksiyonerlerin kıymet gösterdiği eserler arasında yer alıyor.
Ağabeyi İmdat Kalaycı gibi meslekte adını duyuran Feyzullah Kalaycı, babasından devraldığı tespih imalatı ve malzeme tedariki mesleğini 26 yıldır sürdürdüğünü söyledi. Ağabeyinin de tespih ustası olduğunu belirten Kalaycı, tespihin ata yadigarı olarak gelecek nesillere aktarıldığına vurgu yaptı.
Mesleğe başladığında Türkiye'de tespih malzemelerinin pek bilinmediğini aktaran Kalaycı, Geyik boynuzu nedir, mamut dişi nedir, kehribar nedir, damla nedir pek bilinmiyordu. Usta sayısı çok azdı, artık usta sayısı fazlalaştı, imalat da koleksiyonerlerin sayısı da arttı dedi.
Tespih malzemelerini ülke ülke dolaşarak kendisinin satın aldığını, doğal ağaç ve malzemelerin dışında ölmüş hayvanların kabuklarını da kullandıklarına değinen Kalaycı, tespih malzemesi için hiçbir canlıya zarar vermediklerinin altını çizdi.
Kalaycı, Mesela biz şu an fil dişi yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Hayvanları katlediyorlar, malzemeyi elimize almak istemiyoruz. Ama nedir, çok eskiden kalan bir objedir, alıp kesip tespihini yapıyoruz. Mamutta o sorun yok. 56 kilogramlık Mamut dişini Sibirya'dan getirmek nasip oldu. Halen şu anda burada bir ağabeyimizin müzesinde duruyor. Bir tek parça 56 kilogram. Çok güzel tespihi oluyor. Osmanlı'da süsleme sanatında da bolca kullanılmış. ifadesini kullandı.
Kalaycı, en çok tercih edilen tespihin damla kehribar olduğunu dile getiren Kalaycı, Tespihin malzemesine göre işçiliği değişiyor. Mesela bir miski amberi yapması çok zor, haftalar sürebiliyor. Ancak bir mamut dişini yapmak çok daha kolay. Bir kehribar kırılgansa çok uzun sürüyor, biraz zor yapılıyor. Kırılgan değilse biraz daha kolay yapılıyor ama çok hızlı yapılan bir şey değil. Mesela bir taşı tespihe çevireceğiz, ölçmesi, biçmesi, hesaplaması, yapması zaman alıyor. Bir tespihin yapımı ortalama bir iki gün sürüyor. diye konuştu.
Erkeklerin yanı sıra kadınların da aksesuar (kolye, bileklik gibi) olarak tespihe ilgi gösterdiğini kaydeden Kalaycı, Osmanlı'da 'kuka' adeti vardı. Herkes kefen parası diye kuka tespih biriktirirdi. Bizim köyde vardı o adet, bazı yörelerde de var. Kişi öldüğü zaman tespihi satılırdı, cenaze masrafları, kefen parası o tespihten karşılanırdı. Benim şu anda babamda dedesinden kalan kuka tespih var. Memleketimizde 300-500 yıllık, bizlerin ve koleksiyonerlerin elinde var. değerlendirmesini yaptı.
Kalaycı, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çok sayıda siyasetçiye ve bürokrata tespih yaptıklarını sözlerine ekledi.
Malzemelerini ülke ülke dolaşarak kendisi satın alıyor: Değeri İstanbul'da daire fiyatına eşit
Osmanlı coğrafyasında el işçiliğiyle sanat eserine dönüştürülen ve Türk kültüründe önemli bir yeri olan tespih, ibadette kullanılmasının yanı sıra aksesuar olarak da değerlendiriliyor. Malzemelerini ülke ülke dolaşarak kendisinin satın aldığını söyleyen Feyzullah Kalaycı, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çok sayıda siyasetçiye ve bürokrata tespih yaptıklarını söyledi. Koleksiyoner Mehmet Çebi ise çok iyi 3-5 tespihin fiyatına İstanbul'un değişik semtlerinde daire alınabileceğini belirterek, "Çok kıymetli tespihler var ama siz 5 milyon, 10 milyon, 50-100 milyon dolar edecek tespih de yaptırabilirsiniz" dedi.
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Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Hasan Çetin, 2018'de, araştırmaları sonucu istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdi. Kentte yetiştiriciliği yapılmayan mantarı, önce bahçesinde 10 metrekarelik alanda üretmeye başlayan Çetin, verimin güzel olmasının ardından üretimini 110 metrekare alana çıkardı.
Bahçesinde, istediği üretim alanını yakalayamayan Çetin, geçen yıl merkeze bağlı Değirmenyeni köyünde 250 metrekarelik bir bina kiraladı.
Profesyonel üretime geçen Çetin, artık yılda 60 tona yakın istiridye mantarı üretip, siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.
'KOMPOSTUMU DA KENDİM HAZIRLIYORUM' <br> <br> İstiridye mantarında önemli olan ısı yalıtımından dolayı, kapalı alanda üretimine devam ettiğini söyleyen Çetin, İstiridye mantarında ısı yalıtımı çok önemli. O nedenle mecburen böyle büyük bir yere geçmeyi tercih ettim.
Başta merkezde Yıldırım Mahallesi’nde bir bahçem vardı, orada çadır kurdum. Halen orada ufak bir üretimim var fakat burası daha geniş olduğu için asıl üretimimi burada yapıyorum.
Kompostumu da burada yapıyorum. Yani ürettiğim torbaları da burada hazırlıyorum. O nedenle yapısal olarak benim için daha avantajlı olduğundan dolayı burada üretim devam ediyor diye konuştu.
Çetin, iş sürecini anlatarak, İlk başta işe 8-10 metrekare bir yerde başladım, sonra 110 metrekarelik bir çadır kurdum, son olarak burada 250 metrekarelik alanı kiraladım ve üretim yapıyorum.
Kompostumu da kendim yaptığım için hem bana da avantajları oluyor hem de daha profesyonel bir üretime geçmiş oluyorum dedi.
'YAPMAK İSTEYENLER PROFESYONEL YARDIM ALMALI' <br> <br> İstiridye mantarının üretim ve gelişim aşamalarından da bahseden Çetin, İstiridye mantarı, samanın hazırlanmasının ardından tohumlarını karıştırıyoruz ve siyah paketlere koyuyoruz. Bunlar mikro delikli poşetler, hava almasını sağlar. Oda içerisine koyuyoruz.
Klimalarla ve otomasyonlarla belli derecelerde tutuyoruz. Isınmaya başladıktan sonra mantar salımı başlıyor, salım bittikten sonra yavaş yavaş soğutmaya ve nemlendirmeye başlıyoruz. Bu aşamadan sonra mantar büyümeye başlıyor.
Yaklaşık 24 saatte büyüyor. Ama yaz ve kış ayları olarak yetişmesi farklılaşıyor. Havalar ısındığı zaman istiridye mantarı, 22-23 günlük sürede oluşuyor ama kışın havalar soğuk olduğu zaman 35 günü buluyor.
O nedenle biraz beklemeli, riskli bir iştir. Yapmak isteyen arkadaşlara tavsiyem, çok iyi araştırmaları lazım. Bunun için profesyonel yardım almak gerekiyor diye konuştu.
Mantar yetiştiriciliğinde mutlaka maske takılması gerektiğini de vurgulayan Çetin, Kronik astıma doğru götürebiliyor, o nedenle dikkatli olmak gerekiyor. Bir astım başlangıcı bende de oldu, tedavisini gördüm. Şu anda çok şükür fazla sorumuz yok ifadesini kullandı.
‘YILLIK 60 TONA YAKIN ÜRÜN ALABİLİYORUZ’ <br> <br> Çetin, üretmeyi sevdiği için bu yolu seçtiğini dile getirerek, İnsanlarla çok muhatap olmadan üretip bu ürünleri piyasaya çıkartıyorum. Yıllık tonaja göre değişiyor. 10 ton kompost koyarsanız yaklaşık 2,5-3 ton ürün alırsınız, 1,5 aylık süreçte.
Yani 3 oda olduğunu varsayalım. 30 tonda 45-50 günlük süreçte alacağınız ürün, 6-7 tonları bulur. O da yıla vurduğunuzda 60 ton olur dedi.
Kent merkezindeki tek üretici olduğunu sözlerine ekleyen Çetin, Siparişlere yetişemiyoruz. Üretimimiz olduğu sürece müşterimiz her zaman oluyor.
Ürün satışımız çok iyi. Edirne ve Edirne dışında da müşterimiz var. Tekirdağ, İstanbul, Lüleburgaz gibi yerlere de götürüyoruz diye konuştu.
On metrekarelik alanda başladı: Şimdi yılda 60 ton üretiyor
Edirne'de Hasan Çetin (38), 3 yıl önce iş ararken 10 metrekarelik alanda yetiştirmeye başladığı istiridye mantarında, bugün 250 metrekarelik iş yerinde yıllık 60 tona yakın üretim yapmaya başladı. Kent merkezindeki tek üretici olan Çetin, "Siparişlere yetişemiyoruz. Üretimimiz olduğu sürece müşterimiz her zaman oluyor. Ürün satışımız çok iyi. Edirne ve Edirne dışında da müşterimiz var. Tekirdağ, İstanbul, Lüleburgaz gibi yerlere de götürüyoruz" dedi.