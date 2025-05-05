Sadakataşı 32 ülkede kurban faaliyeti gerçekleştirecek

Dernek kurulduğu tarihten itibaren gerçekleştirdiği kurban organizasyonlarını bu sene de 15 yılın vermiş olduğu profesyonellik ve güvenle organize edecek. Sadakataşı bu Kurban Bayramı’nda da yeni coğrafyalara yardım ulaştıracak. Dernek ekipleri gittikleri bölgelerde çocuklara bayramlık kıyafetler ve oyuncaklar hediye edecek.