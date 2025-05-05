Sadakataşı 32 ülkede kurban faaliyeti gerçekleştirecek

Sadakataşı Derneği bu yıl kurban faaliyetlerini ‘‘Kurban Kardeşliği Yaşatır’’ çağrısıyla başta Gazze ve Türkiye olmak üzere 32 ülkede gerçekleştirerek yüzbinlerce insana ulaşacak.
Kurban organizasyonunu bu yıl ‘‘Kurban Kardeşliği Yaşatır’’ çağrısıyla Gazze ve Türkiye ile birlikte 32 ülke, yüzlerce bölgede gerçekleştirecek olan Sadakataşı ekipleri derneğe emanet edilen hisseleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.
- Dernek kurulduğu tarihten itibaren gerçekleştirdiği kurban organizasyonlarını bu sene de 15 yılın vermiş olduğu profesyonellik ve güvenle organize edecek. Sadakataşı bu Kurban Bayramı’nda da yeni coğrafyalara yardım ulaştıracak. Dernek ekipleri gittikleri bölgelerde çocuklara bayramlık kıyafetler ve oyuncaklar hediye edecek.
Hisse bedeli 4 bin 500 TL
Sadakataşı Kurban hisse bedelini 3 ayrı fiyat kategorisi üzerinden belirledi. Afrika ve Güney Asya ülkelerinin bir kısmının bulunduğu birinci bölge 4.500 TL, Avrupa ve Asya ülkelerinin bulunduğu ikinci bölge 8.000 TL, Türkiye, Suriye ve Kudüs’ün bulunduğu üçüncü bölge 15.000 TL olarak belirlendi.
Vekalet yoluyla kurbanlarını Sadakataşı’na bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek.
Nerelerde kurban kesilecek
Sadakataşı’nın ‘‘Kurban Kardeşliği Yaşatır’’ çağrısıyla başlattığı kurban organizasyonunu bu yıl Gazze ve Türkiye ile birlikte 32 ülkede gerçekleştirilecek.
Geçen yıl neler yapıldı?
Dernek, 2024 Kurban organizasyonunu ‘‘İyiliğe Hisse’’ çağrısıyla 4 kıta 30 ülkede gerçekleştirerek, 23.120 bin hisse kurbanı 900 binin üzerinde kişiye ulaştırdı.
Kurbanınızı nasıl bağışlayabilirsiniz?
Kurban hisse bağışı için, dernek genel merkezine gelerek elden, www.sadakatasi.org.tr sayfasında bulunan banka hesapları veya online bağış olarak yapabilirsiniz. Ayrıca derneğin 0216 614 04 61 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak kurban bağışınızı yapabilirsiniz.