Sadakataşı Afganistan’a Ramazan yardımı ulaştırdı

Ramazan çalışmalarını 30 ülkede sürdüren Sadakataşı, Afganistan’da bulunan ekibi aracılığıyla kumanya ve zekât dağıtımları gerçekleştirdi. Yardımların devamında kurulan iftar sofralarında 2 bin kişiye iftar ikram edildi.

Kumanya ve zekât dağıtımları

Dernek ekibi başkent Kabil’in yakınında bulunan Tengi kasabasında 2 bin aileye sıvı yağ, pirinç, barbunya, salça, makarna, şeker, tuz, çay, un ve deterjandan oluşan kumanya dağıtımı gerçekleştirdi. Sadakataşı ekibi yardımların devamında 700 kişiye zekât desteği sağladı.

İki bin kişiye iftar ikramı

Sadakataşı ekibi dağıtımlar sonrası Kabil’in 2 farklı bölgesinde vermiş olduğu iftarlarda 2 bin kişiyle bir araya geldi. Dernek Ramazan ayı içerisinde bölgede iftar sofraları kurmayı sürdürecek.

60 kadına dikiş makinası

Gelir Temini Projeleri kapsamında dernek ekibi Wardak kentinde yaşayan 60 kadına dikiş makinası teslim etti. Dernek dünyanın dört bir tarafında gerçekleştirdiği Gelir Temini Projeleriyle kadınları meslek sahibi yaparak, aile ekonomilerine destek olmalarını sağlıyor.





İki bin aileye kumanya

Afganistan faaliyetleri hakkında bilgi veren Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Ramazan çalışmalarımızı bu yıl 30 ülkede gerçekleştiriyoruz. Afganistan çalışmaları kapsamında bölgede bulunan ekibimiz 2 bin aileye kumanya, 700 aileye zekât ulaştırdı. Kurduğumuz iftar sofralarında kardeşlerimiz oruçlarını açtı. Gelir Temini Projeleri kapsamında 60 kadına istihdam alanı sağladık. Yardımların bölgeye ulaşmasında katkısı olan bağışçılarımıza teşekkür ederiz.’’ İfadelerini kullandı.





Destek olmak için;

Sadakataşı’nın Ramazan çalışmalarına destek olmak için RAMAZAN yazıp 2989’a sms göndererek 50 TL destek olabilirsiniz. www.sadakatasi.org.tr adresi üzerinden bağış yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon üzerinden yetkililerle irtibata geçebilirsiniz.



