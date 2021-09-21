Şahin Mengü vefat etti

Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, 73 yaşında hayatını kaybetti. Önceki gün Ankara’daki evinde rahatsızlanan Mengü, Bayındır Kavaklıdere Hastanesi’ne gitti. Hastanede tedavi altına alınan Mengü’nün burada fenalaştığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
- Mengü’nün cenazesinin, bugün TBMM’de düzenlenecek tören sonrası, Karşıyaka Mezarlığı Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi. Bayındır Kavaklıdere Hastanesinde Uzman Dr. Yusuf Ziya Güler ise, burun kırığı tanısıyla ameliyatı planlanan eski milletvekili Şahin Mengü’nün hastanede fenalaştığını, yapılan bütün müdahalelere rağmen vefat ettiğini belirtti.