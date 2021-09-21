Hayat Reisül Kurra Hafız Ahmet Arslanlar vefat etti
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Reisü'l Kurra Hafız Ahmet Arslanlar vefat etti

İstanbul Eyüp Sultan Camii emekli imamlarından, 1911 yılında İstanbul'da dünyaya gelen 111 yaşındaki Reisü'l Kurra Hafız Ahmet Arslanlar, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Arslanlar'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini belirten Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş, “Alimin ölümü alemin ölümüdür. Kur'an-ı Kerim'e adanmış asırlık bir ömrün vefatını derin bir teessürle öğrendim” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Arslanlar vefat etti: Ahmet Arslanlar kimdir?
Ali Erbaş - Ahmet Arslanlar

Eyüp Sultan Camii emekli imamlarından, 111 yaşındaki Reisü'l Kurra Hafız Ahmet Arslanlar organ yetmezliğine bağlı olarak vefat etti.

Ali Erbaş’tan taziye

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vefat eden Reisü'l Kurra Hafız Ahmet Arslanlar için bir taziye mesajı yayınladı. Arslanlar'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini belirten Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Alimin ölümü alemin ölümü

  • “Alimin ölümü alemin ölümüdür. Kur'an-ı Kerim'e adanmış asırlık bir ömrün vefatını derin bir teessürle öğrendim. Eyüp Sultan Camii emekli imamlarından, Reisü'l Kurra Hafız Ahmet Arslanlar hocamıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.”

Ahmet Arslanlar Kimdir?

  • 1911 yılında İstanbul’da doğdu. Sultan Abdulhamit’in 1.İmamı, Hündar imamlarından Hoca Niyazi Efendi’den Aşere-Takrib dersleri aldı. Mihriban sultan Cami’inde Hoca Atıf Efendi’den Tefsir dersleri aldı.

Eyüp'te 38 yıl

Ahmed Efendi, sırasıyla Atikalipaşa Camii ikinci imamı, Eyüp Camii başimamlığı yaptı. Eyüp Sultan Camii'nde 38 yıl aynı görevi yaptı ve buradan emekli oldu.

52 yıl imamlık yaptı

Arslanlar, toplamda 52 yıl imamlık yaptı. Talim derslerini Fatih Camii başimamı Ahmed Rasim’den okudu. Hâfız Burhan ile beraber camilerde mukabele okudu.

  • Arslanlar, ilim olarak Reis’ül-Kurra Abdurrahman Gürses’ten sonra zikredilen isimler arasında yer alıyordu.
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