Samsun’da çöp kamyonunun altında kalan yaya öldü

17:4413/10/2025, Pazartesi
DHA
Vezirköprü ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan İsmet Coşar (78) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Vezirköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Havza Caddesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen İsmet Coşar’a, M.B. yönetimindeki 55 ADV 749 plakalı çöp kamyonun çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Coşar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İsmet Coşar’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

#Samsun
#Çöp Kamyonu
#Kaza
