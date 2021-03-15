Seçilmiş öyküler içinde

Hüseyin Rahmi Gürpınar Türk edebiyat tarihinde romanlarıyla bilinir. Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç, Gülyabani, Şıpsevdi onun bir çırpıda aklımza gelen eserlerinden sadece birkaç tanesi. Geniş kitlelerce okunan bu romanlarında Gürpınar, İstanbul yaşamını, kadın erkek ilişkilerini, toplumun durumunu yalın bir dille okurlarına anlatır. Kendine has üslubuyla kimi zaman mizahi kimi zaman hüzünlü bir anlatı sunan Gürpınar’ın öykülerine rastlamak ise çoğumuz için şimdiye kadar çok da mümkün olmamış olabilir. Bunun birkaç nedeni olduğunu da görebiliyoruz. En dikkat çekici olanı da kolayca edinememek olsa gerek.

Ketebe Yayınları tarafından basılan İmrenilecek Bir Ölüm kitabı bu nedenle oldukça önemli. Yazarın 141 öyküsünden 13 tanesi böylece bir araya gelmiş oldu. Bu seçkinin hazırlayıcısı ise Abdullah Harmancı. Harmancı, kitabın sunuş yazısında bu seçkiyi nasıl oluşturduğuna ve önemine dair detaylı bilgiler veriyor. Nihayetinde seçilen öyküler özellikle edebiyatla ciddi bir ilişki kuran kişiler için hem okuma zevki sunuyor hem de yazarın öykücülüğünün zirve noktasını görmemizi sağlıyor. Bu seçkinin bir öykücü tarafından hazırlanmış olmasının ayrıca önemli olduğunu da vurgulayalım.

REKLAM

YENİ BİR KEŞİF HİSSİ

Kitap, Gürpınar’ın kendine has dilini okura yansıtıyor. Bir klasik okuma zevkini tadabiliyoruz. Özellikle kitaba adını veren İmrenilecek Bir Ölüm öyküsü, yazarın dünyasını anlamamız için ufak bir özet niteliği de taşıyor olabilir. Kadınlar Vaizi, İki Loğusa, Annemin Ölümü ve Ölü Diri Getirir ise yine dikkatle okunması gereken öykülerden. Kitap boyunca sıralanan 13 öykü, farklı bir bakış açısıyla Gürpınar’ı değerlendirme ve belki de yeniden tanışma olanağı sağlıyor desek abartmış olmayız. Belki de bu noktada belirtmemiz gereken bir husus daha var. O da Harmancı’nın üzerinde durduğu önemli bir konu. Özellikle son yıllarda yayıncılık dünyasında çeviri edebiyatına oldukça önem verildiğini ve bunun dünya edebiyatını anlamamıza olanak sağladığını gözlemleyebiliyoruz. Fakat aynı ilgi ve alakanın Türk edebiyatının önemli yazarları için gösterilip, gösterilmediğini sorsak, cevap ne olur? Harmancı, Reşat Nuri, Halide Edip, Halit Ziya, Hüseyin Rahmi gibi yazarların adeta müfredat zoruyla okunduğundan yakınıyor. Hepimiz için haklı bir eleştiride bulunuyor. Tüm bunların yanında elimizdeki eser ise bize tüm önyargıların uzağına gitmek, ve Gürpınar’ın dünyasını yeniden keşfetmek imkânı sunuyor.