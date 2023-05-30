Seçim kutlamalarındaki dansı paylaşım rekorları kıran amca ilk kez konuştu: Biz böyle insanlar değiliz

Kendisinin normalde de neşeli bir insan olduğunu belirten vatandaş şunları söyledi: "O akşam bir zafer, bir mutluluk yaşadık, o rehavete kapıldık nefsimize uyduk bu hareketi yaptık. Normalde olmayacak hareketler dinimizde. Biz böyle bir adam değiliz. Böyle hareketlerde hiçbir zaman bulunmadık, nefsimize uyduk. Zafer kazandık kardeşim, Hak’la batılın mücadelesiydi bu. Onlar bize saldırdı, biz sustuk sustuk, bir an nefsimiz coştu bu hataya düştük. Biz bunun hata olduğujnu zaten biliyoruz. Biz böyle insanlar değiliz, beni bilen bilir. Ben Güngören'de bir ciğerciyim. Ben zaten neşeli bir adamım. Zafer sevinciyle rehavete kapıldık, nefsimize uyduk, bir hal oldu oynadık. Hakkınızı helal edin. Sarığın da cübbenin de şalvarın da sakalın da hakkını bilen adamlarız. Bu hatayı yaptık, Allah biziz affetsin."