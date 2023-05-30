Seçim kutlamalarındaki dansı paylaşım rekorları kıran amca ilk kez konuştu: Biz böyle insanlar değiliz

Seçim kutlamalarındaki dansı paylaşım rekorları kıran amca ilk kez konuştu.
28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Seçim sonuçlarının açıklanmaya başladığı ilk andan itibaren İstanbul'un birçok noktasında bir araya gelen vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu. Birçok noktada havai fişeklerle kutlama yapılırken, bazı vatandaşlar da meşale yaktı. Güngören'de toplanan AK Partililer ise çeşitli müzikler eşliğinde, davul zurna çalarak seçim zaferini kutladı.
Aracın üzerinden inmedi
Kalabalığın arasındaki bir aracın üzerine çıkan yaşlı bir amcanın dansı ise en çok beğenilenler arasında yerini aldı.
Uzun süre dans eden AK Partili vatandaşın görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
'Nefsimize uyduk hata yaptık Allah affetsin'
Kendisinin normalde de neşeli bir insan olduğunu belirten vatandaş şunları söyledi: "O akşam bir zafer, bir mutluluk yaşadık, o rehavete kapıldık nefsimize uyduk bu hareketi yaptık. Normalde olmayacak hareketler dinimizde. Biz böyle bir adam değiliz. Böyle hareketlerde hiçbir zaman bulunmadık, nefsimize uyduk. Zafer kazandık kardeşim, Hak’la batılın mücadelesiydi bu. Onlar bize saldırdı, biz sustuk sustuk, bir an nefsimiz coştu bu hataya düştük. Biz bunun hata olduğujnu zaten biliyoruz. Biz böyle insanlar değiliz, beni bilen bilir. Ben Güngören'de bir ciğerciyim. Ben zaten neşeli bir adamım. Zafer sevinciyle rehavete kapıldık, nefsimize uyduk, bir hal oldu oynadık. Hakkınızı helal edin. Sarığın da cübbenin de şalvarın da sakalın da hakkını bilen adamlarız. Bu hatayı yaptık, Allah biziz affetsin."