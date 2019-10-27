Şehir rehberi

Simidimiz Oxford Sözlük’te

En bilindik dil bilgisi kitaplarının başında gelen Oxford İngilizce Sözlüğü, veri tabanına “Simit”i de ekledi. 2000 yılından beri 3 ayda bir yenilenerek internet üzerinden yayımlanan listenin yiyecekler bölümünde bu sene Türk mutfağına ait ürünlerin başında gelen ‘simit’ de yer aldı. Kelimesinin ilk olarak 1836 yılında Amerikan delegelerinin yurt dışı görevleriyle ilgili yazıları içeren ‘Missionary Herald’ adlı kitapta geçtiği belirtildi. İngilizlerin ‘Turkish bagel’ dediği bu lezzetimiz çalışmada şöyle yer aldı: Türkiye menşeli, üzeri pekmez ve susama bulanarak halka şeklinde pişirilen bir çeşit ekmek ya da buna benzer bir ekmek türü.

Soğuk günlere sıcak renkler



Özdilek tekstilin 2019 Sonbahar - 2020 Kış Koleksiyonu göz dolduruyor. Klasik giyim markaları Finesuits ve Shefame’de kış sezonunun vazgeçilmezi olan triko takımlar, takım elbiseler, denim gömlek, denim pantolonlar ve ceketlere; kahve, taba, bordo, hardal gibi sıcak renklerin eşlik ediyor.

Bulmaca Kulesi’deki kahramanlar

Sevilen çizgi film ‘Bulmaca Kulesi’, eğlence ve bilmece dolu gösterisi ile Trump AVM’de çocuklarla buluşuyor. Birbirinden heyecanlı maceralarıyla 29 Ekim’e kadar alışveriş merkezinin çocuk katı Trumpland’de sahnelenecek ‘Bulmaca Kulesi’, tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak. Her gün 12.00 – 14.00 – 16.00 – 18.00 seanslarında yapılacak olan etkinlikler sonrası çocuklar Can, Mert ve Aslı ile fotoğraf çektirebilecek ve poster alabilecek.

Büyüklere kılavuz küçüklere macera



Bu haftaki kitap seçimlerimizden biri büyüklere biri de minik okurlara hitap ediyor. Sarp Ertekin imzalı “İç Sesini Aç” kişisel gelişim kitaplarına farklı bir boyut getiriyor. Cinius Yayınları arasından okura ulaşan çalışma, roman türünde kaleme alınmış.Her yaştan okurun kendinden bir parça bulacağı kitapta karakterin iç sesiyle konuşma hikâyesi anlatılıyor. İş, aşk, arkadaşlık, akrabalık gibi hayatın farklı alanlarına birçok öneri getiriyor. Çocukların severek okuduğu Dedemin Adası ve Yalnız Balina kitaplarının yazarı Benji Davies, yeni öyküsüyle raflarda. “Büyükannem ve Minik Kuş” kitabıyla Davies, aile büyüklerinin değerini hatırlatıyor.

Haydi “İyi Şanslar”

İstanbul Devlet Tiyatroları’nın yeni oyunu “İyi Şanslar” seyirciyle buluştu. Okday Korunan’ın yazıp yönettiği oyunun kadrosunda Kamil Korunan, Kerim Altınbaşak ve Yavuz Güney Tinin bulunuyor. Toplumsal eleştiri oyununda hayattan farklı beklentileri olan iki kişinin sıkışıp kaldığı bir köşede geçen konuşmalarına şahit oluyoruz. Seyirciye önce kendinden başlamayı teklif eden çok katmanlı oyunda zıtlıklar, hayaller, gerçekler sorgulanıyor. 2019-2020 tiyatro sezonunda Devlet Tiyatroları’nın İstanbul’daki yeni sahnesi olan Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de 3 Kasım’a kadar görülebilir.

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Fuat Saka sahnede



Rap Atma, Lazutlar, Şimdi Ne Yapar, Betçe, Ula Ula, Eşoni parçalarıyla Karadeniz müziğine farklı bir soluk getiren sanatçı Fuat Saka uzun bir aradan sonra sevenlerinin karşısına çıkıyor. Saka, 30 Ekim Çarşamba günü, saat 22:00’de KadıköySahne’de olacak.

Havalar serinliyor kazaklar MUDO’dan

MUDO’da sürpriz sezon ortası indirim başladı. Serin havalara en sıcak kazaklar MUDO’nun Sonbahar-Kış sezonunda sizleri bekliyor. Kombininizin yıldızı olacak, çalışan kadınlardan ilham alan yapıları ile kat kat giyilen kazak ve hırkalarla konforlu alanlar günün hızına adapte ediliyor. MUDO’nun gündelik hayatı önemseyen, şıklığınıza şıklık katacak koleksiyonunu keşfetmek için mağazalar ve internet sitesi ziyaret edilebilir.