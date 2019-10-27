Hayat Şehir rehberi
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Şehir rehberi

İstanbul Devlet Tiyatroları’nın yeni oyunu “İyi Şanslar” seyirciyle buluştu. Okday Korunan’ın yazıp yönettiği oyunun kadrosunda Kamil Korunan, Kerim Altınbaşak ve Yavuz Güney Tinin bulunuyor. Toplumsal eleştiri oyununda hayattan farklı beklentileri olan iki kişinin sıkışıp kaldığı bir köşede geçen konuşmalarına şahit oluyoruz. Seyirciye önce kendinden başlamayı teklif eden çok katmanlı oyunda zıtlıklar, hayaller, gerçekler sorgulanıyor. 2019-2020 tiyatro sezonunda Devlet Tiyatroları’nın İstanbul’daki yeni sahnesi olan Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de 3 Kasım’a kadar görülebilir.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
İyi Şanslar oyunu
İyi Şanslar oyunu

Simidimiz Oxford Sözlük’te

En bilindik dil bilgisi kitaplarının başında gelen Oxford İngilizce Sözlüğü, veri tabanına “Simit”i de ekledi. 2000 yılından beri 3 ayda bir yenilenerek internet üzerinden yayımlanan listenin yiyecekler bölümünde bu sene Türk mutfağına ait ürünlerin başında gelen ‘simit’ de yer aldı. Kelimesinin ilk olarak 1836 yılında Amerikan delegelerinin yurt dışı görevleriyle ilgili yazıları içeren ‘Missionary Herald’ adlı kitapta geçtiği belirtildi. İngilizlerin ‘Turkish bagel’ dediği bu lezzetimiz çalışmada şöyle yer aldı: Türkiye menşeli, üzeri pekmez ve susama bulanarak halka şeklinde pişirilen bir çeşit ekmek ya da buna benzer bir ekmek türü.

  • Soğuk günlere sıcak renkler
  • Özdilek tekstilin 2019 Sonbahar - 2020 Kış Koleksiyonu göz dolduruyor. Klasik giyim markaları Finesuits ve Shefame’de kış sezonunun vazgeçilmezi olan triko takımlar, takım elbiseler, denim gömlek, denim pantolonlar ve ceketlere; kahve, taba, bordo, hardal gibi sıcak renklerin eşlik ediyor.

Bulmaca Kulesi’deki kahramanlar

Sevilen çizgi film ‘Bulmaca Kulesi’, eğlence ve bilmece dolu gösterisi ile Trump AVM’de çocuklarla buluşuyor. Birbirinden heyecanlı maceralarıyla 29 Ekim’e kadar alışveriş merkezinin çocuk katı Trumpland’de sahnelenecek ‘Bulmaca Kulesi’, tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak. Her gün 12.00 – 14.00 – 16.00 – 18.00 seanslarında yapılacak olan etkinlikler sonrası çocuklar Can, Mert ve Aslı ile fotoğraf çektirebilecek ve poster alabilecek.

  • Büyüklere kılavuz küçüklere macera
  • Bu haftaki kitap seçimlerimizden biri büyüklere biri de minik okurlara hitap ediyor. Sarp Ertekin imzalı “İç Sesini Aç” kişisel gelişim kitaplarına farklı bir boyut getiriyor. Cinius Yayınları arasından okura ulaşan çalışma, roman türünde kaleme alınmış.Her yaştan okurun kendinden bir parça bulacağı kitapta karakterin iç sesiyle konuşma hikâyesi anlatılıyor. İş, aşk, arkadaşlık, akrabalık gibi hayatın farklı alanlarına birçok öneri getiriyor. Çocukların severek okuduğu Dedemin Adası ve Yalnız Balina kitaplarının yazarı Benji Davies, yeni öyküsüyle raflarda. “Büyükannem ve Minik Kuş” kitabıyla Davies, aile büyüklerinin değerini hatırlatıyor.

Haydi “İyi Şanslar”

İstanbul Devlet Tiyatroları’nın yeni oyunu “İyi Şanslar” seyirciyle buluştu. Okday Korunan’ın yazıp yönettiği oyunun kadrosunda Kamil Korunan, Kerim Altınbaşak ve Yavuz Güney Tinin bulunuyor. Toplumsal eleştiri oyununda hayattan farklı beklentileri olan iki kişinin sıkışıp kaldığı bir köşede geçen konuşmalarına şahit oluyoruz. Seyirciye önce kendinden başlamayı teklif eden çok katmanlı oyunda zıtlıklar, hayaller, gerçekler sorgulanıyor. 2019-2020 tiyatro sezonunda Devlet Tiyatroları’nın İstanbul’daki yeni sahnesi olan Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de 3 Kasım’a kadar görülebilir.

  • Fuat Saka sahnede
  • Rap Atma, Lazutlar, Şimdi Ne Yapar, Betçe, Ula Ula, Eşoni parçalarıyla Karadeniz müziğine farklı bir soluk getiren sanatçı Fuat Saka uzun bir aradan sonra sevenlerinin karşısına çıkıyor. Saka, 30 Ekim Çarşamba günü, saat 22:00’de KadıköySahne’de olacak.

Havalar serinliyor kazaklar MUDO’dan

MUDO’da sürpriz sezon ortası indirim başladı. Serin havalara en sıcak kazaklar MUDO’nun Sonbahar-Kış sezonunda sizleri bekliyor. Kombininizin yıldızı olacak, çalışan kadınlardan ilham alan yapıları ile kat kat giyilen kazak ve hırkalarla konforlu alanlar günün hızına adapte ediliyor. MUDO’nun gündelik hayatı önemseyen, şıklığınıza şıklık katacak koleksiyonunu keşfetmek için mağazalar ve internet sitesi ziyaret edilebilir.

ABD savunmasız vegüçsüz bir Türkiye istiyor

ABD savunmasız ve
güçsüz bir Türkiye istiyor

​ABD yine S-400 şantajına hazırlanıyor.
Barış Pınarındanbereket fışkıracak

Barış Pınarı'ndan
bereket fışkıracak

Tel Abyad ve Rasulayn'da tarım ve hayvancılık hamlesi.
Milli Orduvatanı için savaşıyor

Milli Ordu
vatanı için savaşıyor

​Suriye Milli Ordusu 3 harekatta toplam 1018 şehit verdi.
Protestolar devam ediyor

Protestolar devam ediyor

​Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde, ölü sayısı 63'e yükseldi.
Fenerbahçe evinde şov yaptı

Fenerbahçe evinde şov yaptı

​Sarı lacivertliler Kadıköy'de Konyaspor'a 5 gol attı.
İş dünyasında<br>'like' çıkmazı

İş dünyasında
'like' çıkmazı

​İşçinin sosyal medya beğenisi kovulma sebebi olur mu?
ABD, Suriye'de yeni üs kuruyor

ABD, Suriye'de yeni üs kuruyor

Petrol sahasına askeri takviye de gönderiyor.
ABD<br>temizlememiş!

ABD
temizlememiş!

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile Rusya'ya mutabakat uyarısı.
Belediye başkanları tek maaş alacak

Belediye başkanları tek maaş alacak

​Yeni düzenleme ile birden çok belediye şirketinde görev alamayacaklar.
Altın üçgen

Altın üçgen

​Üç ülkenin sınırını çizen eşsiz ada.

Küçükçekmece'nin ağzı açılacak

Küçükçekmece'nin ağzı açılacak

Kanalın proje maliyeti 75 milyar TL olarak hesaplandı.
Fenerbahçe'de <br>tarihi divan

Fenerbahçe'de
tarihi divan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi oldu.
40 yaşında<br>emekli mi olunur?

40 yaşında
emekli mi olunur?

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'dan EYT sorusuna cevap.
Son gün 3 Kasım

Son gün 3 Kasım

Türkiye'de 188 bin kişi soyadını değiştirdi.
Teröristler yeğenimi<br>yanımda kaçırdı

Teröristler yeğenimi
yanımda kaçırdı

54'üncü günde de eyleme katılan 55 aile, HDP il binası önündeki yerini aldı.
Teröristler <br>kod adı kullanır

Teröristler
kod adı kullanır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Mazlum Kobani tepkisi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.