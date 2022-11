Şehir rehberi.

Küresel sorunların çözümü: SANAT

Özyeğin Üniversitesi, “Küresel Sorunların Çözümü İçin Sanat Ne Yapabilir?” sorusu ile hayat bulan ve 17 BM Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’na vurgu yapan Yaklaş 2030 | Co-Art Co-Act seçkisiyle 17. İstanbul Bienali paralel etkinlikleri arasında yer alıyor. Bu yıl platformdaki tek üniversite olan Özyeğin Üniversitesi, bu seçkiyle genç sanatçıların toplumsal, çevresel ve ekonomik konuları hedef alan eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Sürdürülebilirliği sanat aracılığıyla kolektif bir şekilde tartışarak ve üreterek yeniden ele alan ve insanları çözümün bir parçası olmaya davet eden seçkide, 16 eser yer alıyor. Başta Özyeğin Üniversitesi koleksiyonundan olmak üzere genç sanatçıların eserlerine ağırlık verildiği seçki, Bienal boyunca ve ardından Ocak 2023’e kadar üniversitenin Çekmeköy’deki Kampüsü’nde ziyarete açık olacak.

Kasımda SSM çocuk atölyelerindeyiz!

Sakıp Sabancı Müzesi Öğrenme Programları, kasım ayında farklı yaş gruplarından çocuklara yönelik hazırladığı atölyelerde yaratıcı ve eğlenceli deneyimlerle çocukların öğrenme sürecini destekliyor.

15 Kasım Salı Günümüzden Geçmişe Giysiler

Çocuklar önce Modernizmin İzinde Türk Resmi Sergisi’ni gezerek sergide yer alan figüratif eserleri inceleyecek ve geçmiş dönemle yaşadığımız dönem kıyafetleri arasındaki farklılıklar üzerine düşünecekler. Ardından, çeşitli malzemelerle aileleri asistanlığında kendi giysilerini tasarlayacaklar.

16 Kasım Çarşamba Keçeden Hayaller

SSM Resim Koleksiyonu’nda yer alan manzara resimleriyle güne başlayacak çocuklar müze bahçesinden İstanbul’u izleyerek keçeden manzara panoları üretecek.

16 Kasım Çarşamba Çevre İçin Yazıyorum

SSM bahçesinde yer alan ekolojik sanatın öncü isimlerinden Agnes Denes’in Yaşayan Piramit eserini inceleyerek doğa bilinci, enerji kaynakları ve sürdürebilirlik üzerine sohbet edilecek atölyede çocuklar, çevre dostu beyaz çimento harcı ile mesajlar hazırlayarak kendi çevre manifestolarını oluşturacak.

17 Kasım Perşembe Bitkili Rölyefler

Yaşayan Piramit eserini inceledikten sonra çocuklar çevre dostu beyaz çimento harcı ile bitki ve hayvanlı rölyefler yapacak.

18 Kasım Cuma Çiçeklerimdeki Canlılar

Yaşayan Piramit eserinden ilhamla suda, toprakta ve havada yaşayan hayvanlara odaklanılacak atölyede beyaz çimento harcı ile bitkilerin üzerine konan kelebek ve böcekler yapılacak ve renklendirilecek.

Ünlü şefler “Sürdürülebilirlik ve Biyoçeşitlilik” temasında buluşacak

Dünya gastronomi etkinlikleri içerisinde ilk 4 sırada yer alan VII. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı, 19-20 Kasım 2022 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde kapılarını yeniden açıyor. Bu sene “Sürdürülebilirlik&Biyoçeşitlilik” teması çerçevesinde şekillenecek olan VII. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı 4 yeni konsepti ile Gastromasa’nın çatısı altında yer alarak dünya gastronomisine damgasını vurmaya hazırlanıyor. Türkiye ile dünya gastronomisi arasında köprü görevini sürdüren ve dünya gastronomisinin en önemli kongrelerinden olan VII. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı, sektörün nabzını tutacak konular, ilgi çekici workshoplar ve sürdürülebilir markaların katılımıyla misafirlerini ağırlayacak.

2023 yılının rengi:Başak Esintisi

20 yıldır yılın rengini açıklayan Marshall, 2023 yılının rengini doğadan ilham alan pozitif, parlak bir ton olan “Başak Esintisi” olarak belirledi. Marshall, doğa ile bir bağ sunan ve yaşam alanlarına doğanın büyüsü hissini getiren parlak bir doğal ton olan “Başak Esintisi”ni tamamlayıcı dört farklı renk paletiyle de destekliyor. Renk paletleri Orman, Doğa, Ekin ve Deniz Paleti olarak isimlendirildi.

Yarışma için geri sayım

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenecek 2. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, bu yıl 15-18 Aralık tarihleri arasında seyirciyle bir araya gelecek. Yarışmada tür ayrımı yapılmaksızın; kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma türlerinden herhangi birinde; 1 Ocak 2020 tarihinden sonra çekilmiş; süresi 20 dakikayı geçmeyen filmler başvuruda bulunabiliyor. Yarışmada birinci olan filme 20 bin TL, ikinci filme 15 bin TL, üçüncü filme ise 10 bin TL olmak üzere toplam 45 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da finale kalan ancak dereceye giremeyen 6 filme 3’er bin TL gösterim telifi ödenecek.

İnteraktif bir portre sergisi:

Performans sanatçısı Gül Kozacıoğlu, İstanbul’u Kopenhag’a bağlayan yeni sergisi “I See You” ile topluluk, sürdürülebilirlik ve sosyal değişim gibi güncel konularda konuşulmayanlara özgür bir düşünce yolu açacak. Danimarkalı müzisyen Michael Kiaer ile tekrar kurulan iş birliğiyle sanatseverlerle buluşacak olan “I See You” sergisi interaktif bir video sanatı, fotoğraf ve ses deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Kozacıoğlu, kuantum fiziği ile mitolojiyi buluşturan “I See You” isimli interaktif portre sergisi için sanatseverleri, 20 Kasım tarihine kadar GALERİ Yapı Kredi Bomontiada’ya bekliyor.

