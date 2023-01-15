Şehir rehberi

Hikâyelerin Anısı Kalır

İş Sanat’ın edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerini sahnede müzik ile buluşturduğu dinletiler, Tarık Dursun K. hikâyelerinden derlenen “Anısı Kalır” başlıklı dinletiyle devam ediyor.

Atilla Birkiye’nin metnini hazırladığı, Serdar Yalçın’ın müzik direktörlüğünü üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin ise sahneye hazırladığı dinletide hikâyeleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Anlatıcılara Seda Subaşı Yalçın (keman) ile Şemsa İdil Ural (çello) eşlik edecek. 16 Ocak Pazartesi, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek etkinlik ücretsiz olup, www.biletix.com.tr adresinden rezervasyon yapılabilir.

69. Sait Faik Hikâye Armağanı sahibini arıyor!

Sait Faik Abasıyanık anısına Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen ve her yıl bir öykücüye verilen Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı’na başvurular başladı. Usta öykücü Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak amacıyla 69 yıldır düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı, 2022 yılında öykü kitabı yayımlanan tüm yazarları bekliyor. 2022 yılında öyküsü yayımlanan yazarların başvuru yapacakları hikâye kitabından on (10) nüshayı, başvuru dilekçesini ve 69. Sait Faik Hikâye Yarışması Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni imzalayarak, 27 Şubat Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Darüşşafaka Cemiyeti’ne elden ya da posta yoluyla ulaştırması gerekiyor.

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Metaverse’te alışveriş dönemi başlıyor

Kiğılı, teknoloji alanındaki yatırımlarını bir ileri boyuta taşıyarak, Metaverse dünyasındaki ilk mağazasını hayata geçirerek avatarlarla alışveriş dönemi başlatıyor. 2022/23 Sonbahar-Kış koleksiyonu tanıtımını da ilk kez gerçek dünya ve meta evrenin birleştirildiği bir defileyle gerçekleştiren Kiğılı, Web3 teknolojilerine yönelik yatırımları kapsamında ilk Metaverse mağazasının açılışını yaptı. Metaverse dünyasında yer alan mağaza sayesinde Kiğılı müşterileri, AR ile artırılmış alışveriş deneyimi yaşayarak; istedikleri ürünlere evlerinin konforunda ulaşabilecek. Müşteriler yakın zamanda fiziksel mağazadaymış gibi ürünleri üzerlerinde deneyebilecek ve Kiğılı Metaverse mağazası avatarların bir araya gelerek, etkileşimde bulunabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir ortam da sunacak.

Yenilenebilir enerji için 3 dijital eser

Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji hedefleri açısından stratejik öneme sahip olan rüzgâr enerjisine dikkat çekmek amacıyla, çeşitli platformlarda çok sayıda proje geliştiren Enerjisa Üretim, illüstratör ve tasarımcı Robin Yayla ile iş birliğine imza attı. Rüzgâr ve güneş enerjisinin, sanatçı Robin Yayla’nın gözünden farklı bir dünyada sunulduğu 3 eserlik seride; rüzgar türbinlerini neşeyle oynayan çocuklara, papatyalara ve yunuslarla sörf yapan genç bir çocuğa dönüştürüldü. Eserlerde, daha güzel bir gelecek için üretmeye devam edildiği mesajı vurgulandı.

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Dijital Hayvanlar Alemi AKM’de

Hayvanlar dünyasının nesli tükenmişleri ve zamane türleri, holografik ve dijital hayvanlar alemi sergisi DigiZoo ile Atatürk Kültür Merkezine geliyor. Ziyaretçilerini, dinozorlardan pandaya ilginç hayvanların dünyasında dijital bir deneyime çıkaracak sergi, Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı. Her yaşa hitap eden geniş bir içerik yelpazesine sahip Atatürk Kültür Merkezi, başta çocuklar olmak üzere hayvanların dünyasını keşfetmek isteyenlere benzersiz bir deneyim yaşatacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hayata geçirilen holografik ve dijital hayvanlar alemi sergisi DigiZoo, dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşayan 30 hayvanı, doğal yaşam alanlarından koparmadan ziyaretçilerle buluşturacak. Sergi, aynı zamanda nesli tükenmiş hayvanları da daha yakından tanımaya imkân sağlayacak. Atatürk Kültür Merkezi, Çok Amaçlı Salonda ücretsiz gezilebilecek sergi, pazartesi hariç haftanın her günü saat 10:00 – 19:00 arası ziyarete açık olacak.