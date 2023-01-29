Şehir Rehberi

Daha önce “Çalgı Çengi”, “Düğün Dernek”, “Ailecek Şaşkınız” gibi milyonluk gişelere sahip başarılı filmlere imza atan ünlü yönetmen Selçuk Aydemir, “Güven Bana” filmi ile seyirciyi yeniden kahkahaya boğacak. İmza attığı işlerin yüksek IMDB puanlarıyla ve gişe rakamlarıyla dikkat çeken Aydemir, Güven Bana ile bambaşka bir kadro ve hikâyeyle seyircisinin karşısına çıkacak. Kadrosunda Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Zihni Göktay, Serap Önder, Tuncay Beyazıt gibi değerli oyuncuların yer aldığı filmin yapımcılığını, Aytaç Medya üstleniyor. Eserlerden oluşan sergi, Çiftçi’nin üretimine kapsamlı bir bakış olanağı sunuyor.

Eve giren güneş kadar güneşleniyorum

Dicle Çiftçi’nin güneş ve gün ışığı temalarından yola çıkarak hayata geçirdiği son sergisi “Eve Giren Güneş Kadar Güneşleniyorum”, 4 Şubat - 12 Mart 2023 tarihleri arasında, KUN Art Space’de izleyiciyle buluşuyor. İlk defa sergilenecek eserlerden oluşan sergi, Çiftçi’nin üretimine kapsamlı bir bakış olanağı sunuyor.

Pera Öğrenme’den yetişkinlere çevrimiçi oyun

Pera Müzesi Öğrenme Programları, Escapist iş birliğiyle yetişkinlere yönelik çevrimiçi bir kaçış oyunu sunuyor. “Geleceğin Mirası” adlı oyunda, müzenin koleksiyon sergileri bulmacalar aracılığıyla keşfediliyor, sergilerle bağlantılı şifreler çözülüyor ve sanat eserleri kurtarılıyor. Çevrimiçi oyun 27 Ocak-19 Nisan tarihleri arasında dijital oyunlara ilgi duyan izleyicileri sanatla buluşturacak.

Puccini’nin romantik ve dramatik operası

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği “La Bohème” Operası 4 Şubat 2023 tarihinde prömiyer yapıyor. Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak olan eserde; “Mimì” rolünde; Ceren Aydın, Gülbin Günay, Ayten Telek, Hande S. Ürben; “Rodolfo” rolünde; Caner Akın, Berk Dalkılıç, Erdem Erdoğan, Bülent Külekçi; “Marcello” rolünde; Caner Akgün, Alper Göçeri, Murat Güney; “Musetta” rolünde Dilruba Bilgi, Özgecan Gençer, Anna Sirel Etyemez, Evren Işık Yasemin; “Colline” rolünde; Göktuğ Alpaşar, Kenan Dağaşan, Zafer Erdaş, Mithat Karakelle; “Schaunard” rolünde; Şahin Dedeman, Alp Köksal, Burak Kul dönüşümlü olarak rol alacaklar.

Karanlıkta Bir Sadâ

Türk musikisinin büyük icracısı, hâfız, Mevlidhan ve ses sanatkârı Kâni Karaca, Fatih Belediyesi tarafından, Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde düzenlenen bir sergiyle anılıyor. ‘Karanlıkta Bir Sadâ: Kani Karaca’ sergisi, büyük usta Kâni Karaca’yı hatıraları, fotoğrafları, ortaya koyduğu eserleri ve elbette ki sesiyle genç kuşaklarla tanıştıracak. Sergide Kâni Karaca’nın kendi ifadeleriyle hayat hikâyesi, hakkında söylenenler ve yazılanlar, bugüne kadar yayınlanmış ve tespit edilebilen plak, CD ve kasetleri, çeşitli özel eşyaları, hayatının çeşitli dönemlerindeki fotoğrafları yer alacak.

Mehmet Erdem’in sesinden: İstanbul Sokakları