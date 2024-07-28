Şehir Rehberi

Leonardo da Vinci keşif sergisi

Lale Müzesi, ressam ve mucit Leonardo da Vinci hakkındaki bugüne kadar açılmış en kapsamlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Da Vinci Vakfı’nın katkıları ile açılan sergide, tarihin en büyük dâhilerinden Leonardo da Vinci’nin 100’den fazla icat modeli yer alıyor. Sergiye eşlik eden 130’dan fazla belge, kod ve reprodüksiyon ise ziyaretçilere, bu dâhinin eserlerinin ve icatlarının derinliklerine inme fırsatı sunuyor. Leonardo da Vinci’nin hayatının ve çalışmalarının modern dünyadaki etkisini gözler önüne seren koleksiyon 31 Aralık tarihine kadar Lale Müzesi’nde gezilebilir.





Tablolarla İstanbul’da eşsiz bir gezinti

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin ilk süreli sergisi “İstanbul’un Resmi”, bankanın koleksiyonundaki İstanbul temalı resimlerle Anadolu ve Avrupa yakalarını iki ayrı katta sanatseverlerle buluştururken sanatçı gözüyle İstanbul’a bakışı ortaya koyuyor. Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun hazırladığı ve sergiye eşlik eden “İstanbul’un Resmi” kitabı 300’e yakın İstanbul peyzajını içeren resmi sanatseverlere sunuyor.





Alice’in harikalar dolu dünyası

X Media Art Museum çok konuşulan dijital sergilerine bir yenisini ekledi. Lewis Carroll’un zamansız klasiği “Alice Harikalar Diyarında”nın büyülü dünyası dijital sergi deneyimiyle DasDas’ta sanatseverlerle buluşuyor. Fantastik bir yolculuğa çıkarken, kendinizi hayal gücünüzün sınırlarını zorlayıp gerçeklikle fantezinin iç içe geçtiği bir diyarın içinde bulacağınız ‘Alice Harikalar Diyarında Merakın Sürükleyici Deneyim Sergisi’ İstanbul’da yaz sezonu boyunca misafirlerini bekliyor.













“Dinozorca Duygular” serisi raflarda

İngiliz yazar Rachel Bright ve yetenekli illüstratör Chris Chatterton’ın hazırladığı ve şimdiye kadar 27 dile çevrilerek çok sevilen Dinozorca Duygular serisi, üç kitabıyla Mundi etiketiyle çocuk okurlarla buluşuyor. Kaygılızor, Somurtazor ve Sarılazor başlıklarıyla endişe, nezaket ve hayal kırıklığı gibi önemli konuları eğlenceli hikâyelere dönüştürerek anlatan seri, çocuklara duygularıyla başa çıkma yolları konusunda rehber oluyor.





Doğu’ya doğru bir yolculuk

Ünlü Türk belgeselci Coşkun Aral, en yeni belgeselinde izleyicileri Doğu Türkiye’nin esrarengiz güzelliğini ve kültürel zenginliğini deneyimlemeye davet ediyor. Bu görsel açıdan çarpıcı film, nefes kesici görüntüler ve etkileyici hikaye anlatımıyla Türkiye’nin gizli mücevherlerinin özünü yakalıyor. Belgesel, Aral’ın ilçenin tarihi ve kültürel önemini keşfetmek için Feridun Çelikmen ile buluştuğu Kemaliye’de başlıyor. Büyüleyici sokaklarından hikâyelerle dolu geçmişine kadar Kemaliye, bu destansı yolculuk için mükemmel bir başlangıç noktası oluşturuyor.





İstanbul panoramalarına dair ilginç detaylar

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin panoramik temsilin küresel tarihinde İstanbul’un rolünü yeni perspektiflerle izleyiciye sunduğu sergisi Tam Yerinden: İstanbul’a Panoramik Bakışın Tarihi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ederken, müzenin YouTube kanalında yayınlanan iki yeni video, serginin detaylarını sanatseverlerle buluşturuyor. Serginin küratörlerinden M. Baha Tanman ve K. Mehmet Kentel, Tam Yerinden’de yer alan panoramaları, tarihsel bağlamıyla beraber izleyicilere anlatıyor.





Ara Güler’in mirasına bir bakış

Dünyaca ünlü fotoğrafçı ve Foto Muhabiri Ara Güler’in eserlerine geniş bir bakış sağlayan “Ara Güler’in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış” sergisi Katar Müzeleri, Ara Güler Müzesi iş birliği ile 9 Ağustos’ta ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Museum of Islamic Art’ta açılacak ve 9 Kasım’a kadar devam edecek olan sergi yalnızca Ara Güler’in gözünün ustalığını değil, aynı zamanda Güler’in Türkiye’nin kültürel mirasını yansıtma konusundaki derin bağlılığını da vurguluyor.





Olimpiyat rüzgârı çocuklar için esiyor

Küratörlüğünü Sunay Akın ve Aslı Nuhoğlu’nun üstlendiği “Sporun Oyuncakları” sergisi, Olimpiyat heyecanını oyuncakların büyüleyici atmosferiyle birleştiriyor. 19 Ağustos tarihine kadar İstanbul Oyuncak Müzesi’nde ziyaret edilebilecek sergide, geçmişten günümüze uzanan geniş bir yelpazede, çeşitli spor dallarına ait oyuncaklar sergileniyor.





Gülizar: Avrupa prömiyerini San Sebastian Film Festivali’nde yapacak

Belkıs Bayrak’ın ilk uzun metrajlı filmi “Gülizar”, Avrupa prömiyerini 72. San Sebastian Film Festivali’nde gerçekleştirecek. Başrolünde Ecem Uzun, Bekir Behrem, Hakan Yufkacıgil, Ernest Malazogu ve Aslı İçözü’nün yer aldığı film, bu sene 20-28 Eylül tarihlerinde yapılacak festivalin New Directors Bölümü’nde yarışacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TRT, Kosova Sinematografi Merkezi desteğiyle çekilen Türkiye-Kosova ortak yapımı olan filmin yapımcılığını Mehmet Bahadır Er, Murat Yaşar Bayrak ortak yapımcılığını da Valmira Hyseni üstleniyor.



