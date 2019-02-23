Hayat Şehir şehir gezip trafo ve okulları renklendiriyor
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Şehir şehir gezip trafo ve okulları renklendiriyor

Belediyelerin daveti üzerine gittiği 30'dan fazla şehirde elektrik trafosu binaları ile okul duvarlarına resimler yapan Şenol Yıldırım, Bilecik'teki trafoları da güzelleştiriyor. Resim yapmayı çocukluğundan bu yana çok sevdiğini belirten Yıldırım, "Sürekli resim yapıyordum. Öyle öyle kendimi geliştirdim. Zamanla renkleri, boyaları tanıdım" dedi.

Haber Merkezi AA
Şenol Yıldırım
Şenol Yıldırım

Belediyelerin daveti üzerine gittiği şehirlerde trafo binalarına, okullara ve eski yapılara resimler yapan Şenol Yıldırım, duvarları sanatıyla güzelleştiriyor.

Memleketi Sinop'ta "Ressam Şenol" olarak tanınan Yıldırım, ilkokul çağında resim yeteneğini fark ederek okul duvarlarını boyamaya başladı. Yıldırım, 1992 yılından bu yana belediyelerin daveti üzerine gittiği 30'dan fazla şehirde trafoları, okulları, eski yapıları renklendirdi.

Türkiye'nin her tarafında resim yapıyor

Son olarak 10 trafoyla ilgili çalışma yapmak üzere Bilecik'e gelen Yıldırım, önce bu binaların duvarlarına sprey boyalarla gelişigüzel yazılan yazıları tek renk boyayla kapatıyor. Yıldırım, hazırladığı fon üzerine manzara resimleri yapıyor. Şenol Yıldırım, resim yapmaya, ilkokul birinci sınıfta bu alandaki yeteneğini fark ederek başladığını söyledi.

Resim yapmayı çocukluğundan bu yana çok sevdiğini belirten Yıldırım, "Sürekli resim yapıyordum. Öyle öyle kendimi geliştirdim. Zamanla renkleri, boyaları tanıdım. Okul ve bahçe duvarlarını boyamaya başladım. Onları güzelleştirmek adına Türkiye'mizin her tarafında resim yapıyorum" dedi.

Kirli trafoları güzelleştiriyor

Yıldırım, yaptığı işlerde sadece el emeğinin karşılığını aldığını ifade etti. Bilecik'teki çalışmalarına değinen Yıldırım, şunları dile getirdi:

  • "Belediyemiz bazı trafoların kirli olması nedeniyle talepte bulundu. Onları güzelleştirmek için geldim. Bu işi çok severek yapıyorum. Halkımız her yaptığım işi beğendi, sevdi. Bu da beni çok mutlu etti. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gittim. İstanbul'da işimiz zaten çok yoğun. Fırsat buldukça her şehre gitmeye gayret ediyorum."

Genelde doğa konulu resimler yaptığı bilgisini veren Yıldırım, şelale, göl, yayla gibi doğal güzellikleri eskitme tarzıyla duvarlara işlediğini aktardı.

Yıpranmış binaları eski haline benzetmek için çalışmalarının da olduğunu dile getiren Yıldırım, "Genellikle okul duvarlarını çalışıyorum, çok talep geliyor. İnsanlar yöresel güzellikleri buralarda görmek istiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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