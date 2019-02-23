Hayat Ayağındaki ip nedeniyle ağaçta mahsur kalan güvercin kurtarıldı
AKTÜEL

Ayağındaki ip nedeniyle ağaçta mahsur kalan güvercin kurtarıldı

Ayaklarına dolanan ipin dallara takılmasıyla ağaçta mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı. Yara almadan kurtarılan güvercin, hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü.

Haber Merkezi DHA
Mahsur kalan güvercin kurtarıldı
Mahsur kalan güvercin kurtarıldı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. İki ayağına ip dolanan güvercin, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki çınarın dalına kondu.

İtfaiye ekibi kurtardı

Ancak ayaklarındaki ipin dallara takılması nedeniyle ağaçta mahsur kaldı. Güvercini fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin vinç yardımıyla ulaşarak, ağaçtan indirdiği güvercinin ilk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapıldı. Ayaklarına dolanan güvercin hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. Güvercinin kurtarılma anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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