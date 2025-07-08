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Serik'te çalılıklarda başlayan yangın 2 seraya zarar verdi

Serik'te çalılıklarda başlayan yangın 2 seraya zarar verdi

14:328/07/2025, Salı
IHA
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Yangında 1 dönüm çalılık alan ile içerisinde mahsul bulunmayan 2 sera zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Yangında 1 dönüm çalılık alan ile içerisinde mahsul bulunmayan 2 sera zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle seralara sıçradı. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, bugün saat 11.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Aşağıoba Mahallesi baraj yolu kenarındaki çalılık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan seralara sıçradı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 dönüm çalılık alan ile içerisinde mahsul bulunmayan 2 sera zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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