Hayat Sevinç Hocalı Katliamının sesi oldu
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Sevinç Hocalı Katliamı’nın sesi oldu

Hocalı Katliamı’nın 30.yıldönümünü anmak ve farkındalık oluşturmak için “Sevinç’in Hikâyesi” adı verilen bir sosyal medya projesi hazırlandı. Projenin başkahramanı Sevinç karakterini canlandıran 9 yaşındaki Nezaket Heydarova, “Yaşanan trajediyi dünyaya anlatmak istedim” diyor.

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Dilber Dural Yeni Şafak
Sevinç Hocalı Katliamı’nın sesi oldu
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Takvim yaprakları 26 Şubat 1992’yi gösterdiğinde o gün tarih en vahşi katliamlardan birine şahit oldu. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabası unutulmayacak acılara sahne oldu. Ermenistan için önemli tepelerden birisi olan Hocalı şehrindeki insanlar, bir gecede yani 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece, Ermenistan güçleri tarafından Azeri sivilleri çocuk, kadın, yaşlı dinlemeden acımasızca katletti. Tarihe kara bir leke olarak geçen katliamda resmi kayıtlara göre; 83’ü çocuk, 106’sı kadın ve 70’ten fazla yaşlı olmak üzere 613 kişi öldürüldü. 487 kişi ağır yaralandı.

Bin 275 kişi ise, Ermeni güçleri tarafından esir alındı ve bunların 150’sinden hâlâ haber alınamıyor. 1992’de dünyanın gözü önünde bir katliam yaşandı ve insanlık tarihinin en karanlık, en yürek burkan sayfalarını oluşturdu. Azerbaycan’da, Hocalı Katliamı’na farkındalık oluşturmak ve 30. yılını anmak için “Sevinç’in Hikâyesi” adı verilen bir sosyal medya projesi hazırladı. Projenin resmi sosyal medya hesapları, 1 Şubat’tan trajedinin anıldığı 25 Şubat’a kadar her gün kısa kısa videolar paylaştı. 1992 yılının Şubat ayından bizlerle Instagram postları paylaşan 9 yaşındaki Sevinç’in gözünden Hocalı Katliamı gün gün gözler önüne serildi.

30 YIL ÖNCESİ

Sevinç’in hikâyelerinde, “30 yıl önce Instagram olsaydı ve küçük Sevinç olanları hikâye olarak paylaşsaydı, dünya Hocalı’da yaşananları nasıl görürdü?” sorusunun yanıtı verildi. Her gün Sevinç’i, ailesi ve Asıf’la geçirdiği günleri izledik. Sevinç’in videolarında karakterler ve olaylar kurgusal olsa da anlatılanlar gerçekti. Biz de paylaşıldığı ilk günden beri sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan projenin başkahramanı Sevinç karakterini canlandıran 9 yaşındaki Nezaket Heydarova ile projenin yönetmeni ve aynı zamanda senaristlerinden biri olan Alihan Recebov ile konuştuk.

KATLİAMI DÜNYA GÖRSÜN

  • Projenin yönetmeni ve aynı zamanda senaristi olan Alihan Recebov proje fikrinin, Holokost trajedisini kapsayacak şekilde tasarlanan Eva.stories projesinden geldiğini dile getiriyor. Recebov, “Bu fikirden yola çıkarak Hocalı trajedisini benimsemeye ve Hocalı’yı dünyaya tanıtmaya karar verdik” diyor. Recebov bu projeyle ne kadar acı olsa da, dünyada hâlâ Hocalı soykırımını tanımayan ve Ermeni vahşetini görmek istemeyen ülkeler olduğunu belirterek, “O ülkelerde yaşayanlar, Hocalı’da öldürülen sivillerden habersizler. Ana hedefimiz dünyadaki herkesi Hocalı kurbanlarından haberdar etmek ve Ermeni vandalizmini tanıtmaktan ibarettir” şeklinde ifade ediyor. İletmek istedikleri mesajın yerine ulaştığını da söyleyen Recebov, her gün projenin Instagram sayfasından yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce mesaj aldıklarını, Sevinç’in gerçekten Hocalı’da yaşadığına ve gerçekten var olduğuna inananların olduğunu dile getiriyor ve ekliyor:“Hikâyenin sonunun ne olduğunu bile bile her günü Sevinç’le birlikte kederini yaşayan insanlar oldu. En hüzünlü tarafı da bu zaten. Hocalı’da Sevinç gibi her şeyden habersiz yüzlerce çocuk katledildi.”

BİR GECEDE BÜYÜYORSUN

Recebov paylaşmış oldukları videoların çekim ve hazırlık sürecinin iki hafta sürdüğünü belirtiyor ve karlar arasında çekim yapmanın çok zor olduğunu söylüyor. Recebov, “Kahramanımızın 9 yaşında bir çocuk olduğunu düşünürsek bu bizim işimizi daha da zorlaştırdı. Ama Hocalı’da o gece donan bebeklerin ve karda yalın ayak koşan insanların çektiği acıların yanında bizim zorluklarımız hiçbir şeydi” diyor ve takım olarak soğuğa rağmen büyük bir şevkle çalıştıklarını ifade ediyor. Recebov, projenin neden küçük bir kız çocuğunun gözünden anlatılmak istendiğini de şu sözlerle anlatıyor: “Düşünün ki Hocalı’da doğdunuz. 9 yaşındasınız. Savaştan haberiniz yok. Çocuk olduğun için ailen çevrende olup bitenleri saklar ve bir gün seni mutlu eden her şeyi kaybedersin. Büyüklerinizin size özenle ve sevgiyle davrandığı bir dünyayı terk ediyorsunuz ve bir anda yetişkinlerin sizi öldürmek istediği bir dünyaya düşüyorsunuz. Bir gecede büyüyorsun.”

KARANLIKTAN KORKTUĞUM ANLAR OLDU

  • Sevinç karakterini canlandıran 9 yaşındaki Nezaket Heyderova, “Sevinç’in Hikâyeleri” projesinde yer alacağını ilk öğrendiğinde sevindiğini ama öldürülen bebeklerin yüzlerini oynamanın çok üzücü olduğunu dile getiriyor. Heyderova, “Ama tüm üzüntümle bunu yapabileceğimi ve tüm dünyaya Hocalı Katliamı’nın nasıl gerçekleştiğini gösterebileceğimi düşündüm” diyor. Heyderova rolünü canlandırırken Sevinç karakterine çok üzüldüğünü dile getirerek, “Hocalı’da öldürülen uşakların ne kadar acı çektiğini ve soğuktan nasıl korktuklarını biliyordum çünkü bu rolü oynarken karanlıkta korktuğum anlar oldu. Hatta gerçekten ağladım” diyor. Çekimler sırasında kışın karlar arasında çekim yapmanın zor olduğunu belirten Heyderova, “Çok soğuktu ama her şeyin gerçekte de ne kadar trajik olduğunu tüm dünyaya üzüntüyle anlatmak istedim. En zor ve etkileyici tarafı da orada yaşayan çoçukların bunları ve çok daha kötüsünü yaşadıklarını düşünmemdi” şeklinde ifade ediyor.

Hocalı Katliamı'nı unutma unutturma
FOTOĞRAF 14
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Ermeni kuvvetlerin 29 yıl önce Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaptığı katliamın acısı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor.
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28 yıl önceydi. Dünya, insanlık tarihinin en korkunç katliamlarından birine uyandığında takvimler 26 Şubat 1992’yi gösteriyordu. Tarihe kara bir leke olarak geçen katliam, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında meydana geldi. Ermeni kuvvetleri kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmaksızın önüne geleni katletti.
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Aslında Hocalı Katliamı’na giden olaylar zinciri, 1980’li yılların ikinci yarısında SSCB’nin dağılma sürecine girmesiyle birlikte başladı. Ermenistan, Azerbaycan’a ait olan Karabağ bölgesinin dağlık kısmında hak iddia ediyordu. Sovyetler Birliği’nin yıllar boyunca yürüttüğü politikaların sonucu olarak bölgede Ermeni nüfusu çoğunluktaydı. Oysa bölge uluslararası örgütlerce de hukuki olarak da Azerbaycan’a aitti.
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Tansiyon, Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermenilerin 1988 yılında Azerbaycan’dan ayrılıp Ermenistan’a katılmak istemesiyle iyice yükseldi. Dağlık Karabağ Meclisi, Ermenistan’a bağlandığını ilan etti. Azerbaycan da buna karşılık Dağlık Karabağ Bölgesi’nin özerk statüsünü kaldırdı ve kendine bağladı.
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Ermeni kuvvetleri, Dağlık Karabağ bölgesini işgal etti <br> <br> Tüm bu gelişmeler üzerine Karabağ özerk yönetimi bağımsızlık referandumu yapma kararı aldı. Azerilerin katılmadığı referandumla “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti” ilan edildi. Gerilim doruk noktasındaydı. Ermenistan ve Azerbaycan arasında çatışma kaçınılmaz hale geldi. Rusların desteğini alan Ermeni kuvvetleri, Dağlık Karabağ bölgesini işgal etti.
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Ve Hocalı Katliamı… <br> <br> 936 kilometrekarelik alana sahip Hocalı, konumu itibarıyla Dağlık Karabağ’ın en önemli noktalarından biriydi. 2 bin 605 hanenin bulunduğu Hocalı yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı bir kasabaydı. Ancak çatışmalardan dolayı nüfus 3 bine kadar düşmüştü. Bölgedeki tek havaalanının burada olması nedeniyle stratejik öneme sahipti.
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Hocalı'ya çıkan tüm yolları ele geçirdiler Ermeni kuvvetleri, 1991’in son günlerinde harekete geçti. Hocalı’ya çıkan yolları ve civardaki köyleri ele geçirdiler. Öyle ki şehre yiyecek yardımı bile helikopterle havadan atılarak yapılabiliyordu.
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Ve o kara gün… 25 Şubat 1992 akşamı Ermeni kuvvetleri saldırıya başladı. İddialara göre saldırı için Rus ordusunun o zaman Hankendi’de bulunan 366. Motorize alayının yardımını aldılar. Ermeni kuvvetlerinin, Rusların teknik imkanlarını kullanarak kenti top ve tank ateşine tuttu; hatta saldırıda Rus askerlerinin bizzat yer aldığı bile kayıtlara geçti. 26 Şubat sabahına kadar süren katliam, 613 kişinin canına maloldu.
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Ermeni askerlerinin gece karanlığında yaptığı katliam, 26 Şubat'tın ilk ışıklarıyla insanlık tarihine kara bir leke olarak yazıldı. Sivillerin toplu şekilde öldürülmesi ve hunharca eylemler, o dönemde çekilen görüntüler ve katliamdan sağ kurtulanların anlattıkları tarihe kanlı harflerle yazıldı.
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Resmi kayıtlara göre, öldürülenlerden 63’ü çocuk, 106’sı kadın, 70’i yaşlıydı. 487 kişi ağır yaralı olarak kurtulmuştu. 1275 kişi ise, Ermeni güçlerin elinde esirdi. Esir alınan 68'i kadın, 26'sı çocuk 150 kişiden hiç haber alınamadı.
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Katliamda 8 aile tamamen yok edildi, 25 çocuk her iki ebeveynini, 130 çocuk ise ebeveynlerinden birini kaybetti.
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Ayaz Muttalibov istifa etti <br> <br> İnsanlık tarihinin en acımasız katliamlarından biri olarak tarihe geçen Hocalı Katliamı sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ayaz Muttalibov görevini bıraktı. Azerbaycan Parlamentosu Hocalı’da yaşananların “soykırım” olduğunu ilan etti. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki savaş ise 1994 yılına kadar sürdü. İki taraf arasında yapılan barış görüşmeleri sonuçsuz kaldı.
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İşgal altındaki Karabağ artık özgür <br> <br> Azerbaycan-Ermenistan sınırında 14 Temmuz'da 2020'de çıkan çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 askerin şehit olması, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasına giden savaşın fitilini ateşleyen bir gelişme oldu. Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de Ermeni güçlerinin Dağlık Karabağ yakınlarında sivil yerleşimlere ateş açması üzerine topraklarını işgalden kurtarmak üzere karşı saldırı başlattı.
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İşgal altındaki topraklar Azerbaycan ordusu tarafından bir bir kurtarıldı. Toplamda 5 şehir, 4 kasaba, 287 köyde yeniden Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başladı. 44 gün süren çatışmalar boyunca Ermenistan ordusunun saldırılarında 100 sivil hayatını kaybetti. 416 sivil yaralandı.
Hocalı Katliamı'nı unutma unutturma
Ermenistan 29 yıl önce bugün yüzlerce silahsız sivili dünyanın gözü önünce katletti.

Hocalı katliamının acısı bugün kadar taze
DÜNYA
Hocalı katliamının acısı bugün kadar taze
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