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Sezen Aksu ile ilgili çarpıcı iddia: Sırrı Süreyya Önder'den sonra ne yaptığı ortaya çıktı

Sezen Aksu ile ilgili çarpıcı iddia: Sırrı Süreyya Önder'den sonra ne yaptığı ortaya çıktı

09:0516/05/2025, Cuma
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Sezen Aksu - Sırrı Süreyya Önder
Sezen Aksu - Sırrı Süreyya Önder

Sanatçı Sezen Aksu'nun geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından duyduğu üzüntü nedeniyle eline makası alarak saçlarını kestiği ileri sürüldü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.


Sırrı Süreyya Önder ile çok yakın dost olduğu bilinen Sezen Aksu, Önder'in cenazesine sarı güller yollamıştı.


Saçlarını kesti


'Gel Konuşalım' programında, gazeteci Mehmet Üstündağ sanatçı Sezen Aksu ile ilgili bir iddia ortaya attı. Üstündağ, Sezen Aksu'nun her gün telefonlaşıp mesajlaştığı yakın arkadaşı Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından çok ağladığını ve bir makine alıp saçlarını kestiğini ileri sürdü.




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