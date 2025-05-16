Sezen Aksu ile ilgili çarpıcı iddia: Sırrı Süreyya Önder'den sonra ne yaptığı ortaya çıktı

Sırrı Süreyya Önder ile çok yakın dost olduğu bilinen Sezen Aksu, Önder'in cenazesine sarı güller yollamıştı.

'Gel Konuşalım' programında, gazeteci Mehmet Üstündağ sanatçı Sezen Aksu ile ilgili bir iddia ortaya attı. Üstündağ, Sezen Aksu'nun her gün telefonlaşıp mesajlaştığı yakın arkadaşı Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından çok ağladığını ve bir makine alıp saçlarını kestiğini ileri sürdü.