Sıcak günlere hafif lezzetler

Yazın en sıcak günleri kapımızda. Bu sıcak günlerde hafif yiyecekler ana öğünlerin kurtarıcısı olabillir. Basit malzemelerle yapılan salatalar hem pratik hem de lezzetli. “Her evin mutfağında birbirinden güzel sırlar vardır” cümlesiyle başlayan Bedriye Renda Medina’nın Sır isimli yemek kitabında da birbirinden güzel salata tarifleri var. Kitapta ayrıca küçük ikramlardan salatalara, çorbalardan yemeklere, rengârenk tatlılara evinizde evlerimizde yapabileceğimiz 140 tarif yer alıyor. Şimdi bu kitapta yer alan birbirinden güzel tariflerden birkaç tanesini paylaşalım. Şimdiden afiyet olsun.

Kuşkonmazlı taze bezelye salatası

MALZEMELER

10 adet kuşkonmaz

½ kg ayıklanmış bezelye

1 çorba kaşığı parmesan peyniri

SOS İÇİN

1 limonun soyu

2 çorba kaşığı sirke

1 çay bardağı zeytinyapı

1 çorba kaşığı hardal

Tuz/karabiber

YAPILIŞI

Kuşkonmazların sapındaki dikenleri alın ve alt kısımlarını 2’şer cm kesin. Tencerede kaynattığınız suya bir tutam tuz serpin ve kuşkonmazları içine atın. Kesilebilecek kıvama geldikleri zaman buz dolu bir kaba alın. Sonra buzdan alın ve kağıt havlu üzerinde kurumaya bırakın. Bezelyeyi de haşşlayın ve aynı şekilde buz dolu bir kaba alın. Daha sonra kurutun. Her iksii de soğuduktan sonra kuşkonmazları üst kısımları bozulmayacak şekilde kesip bir salata kabına alın. Bezelyeleri de ilave ederek dikkatlice karıştırın. Sosu ve parmesanı dökerek karıştırın.

REKLAM

Maydanozlu bulgur

MALZEMELER

1 su bardağı köftelik bulgur

1 büyük demet maydanoz

1 limonun suyu

Yarım bardak zeytinyağı

Bir tatlı kaşığı sirke

Tuz/ Karabiber

YAPILIŞI

Büyük bir kabın içinde bulgurun üzerine çıkacak kadar kaynar su dökün. Bulgurlar suyunu iyice çekince tahta bir kaşıkla karıştırın ve dinlenmeye bırakın. İnce doğranmış maydonozları biraz tuz ve bir çorba kaşığı zeytinyağı ile 5 dakika öldürün. Ayrı bir kapta zeytinyağı, tuz, limon, sirke ve karabiberi çırpın. Maydonoz ve bulgurları birbirine karıştırın. ( Maydanoz bulgurdan fazla olmalı.) Üzerine sosunu döküp bol tuz ve karabiberle servis edin.

Keçi Peynirli Kabak

6 adet orta boy kabak

½ paket keçi peyniri ( 1 su bardağı ufalanmış peynire denk geliyor)

½ su bardağı ayıklanmış taze kekik yaprakları

1 limonun suyu

1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kabakların çok taze olmasına dikkat edin. İyice yıkadıktan sonra kabuklarını soymadan çok ince ve yuvarlak dilimleyin. Dilimlenmiş kabakları servis tabağına yerleştirin. Üzerine limon suyu, tuz, zeytinyağı karışımını döküp buzdolabına kaldırın. Sosunu emmesi için birkaç saat bekletin. Servis yapmadan önce dolaptan çıkarın. Üzerine bolca ufalanmış keçi peyniri ve taze kekikleri serpip, zeytinyağı gezdirin.