Şiddete karşı yaşamayı seçti

Üç çocuk annesi Melek’in hayat mücadelesini anlatan “Benim Adım Melek” TRT1 ekranlarında başladı. Yeni Şafak Pazar olarak dizinin ilk bölümünü Gaziantep’te izleyen set ekibinin sevincine ortak olduk. Dizi, yıllar önce ailesinden kopup Berlin’e giden üç çocuk annesi Melek’in, üst üste aldığı kötü haberlerden sonra zor bir karar verip seneler önce terk ettiği Gaziantep’teki ailesinin yanına dönmesiyle başlıyor. Yeni bir hayata başlamak isteyen Melek’i yeni sorunlar da beklemektedir. Nehir Erdoğan ve Kutsi’nin başrollerini paylaştığı yapımda Ulvi Kahyaoğlu, Rabia Soytürk, Şerif Sezer, Kaan Çakır, Nizam Namidar rol alıyor. İlk dizi deneyimiyle seyirci karşısına çıkacak olan Ulvi Kahyaoğlu, futbolcu olma hayalleri kuran Kerem rolünde. Gözükara bir karakter olduğu için başına sürekli işler açtığına değinen 24 yaşındaki oyuncu, “Melek karakteri bir yandan baktığımızda boynu bükük kalıyor ama seneler önce kapanan kapıları tekrardan açmak zorunda kalmasıyla cesaret gerektiren bir adım olarak okuyabiliriz. Herkes birbirine insani oranda değer vermeli. Bunu bulamadığı yerde kadının kalmak zorunda olmadığını ve her şeye sıfırdan başlayabildiğini görüyoruz. Aile, özlem ve affedilme hikayesi var dizinin temelinde. Büyük bir karar değişikliği ile babasına dönen ve kendini affettiren güçlü bir kadın görüyoruz” şeklinde konuşuyor.

Poyraz Ar, Rabia Soytürk gibi yeni isimleri kadrosunda barındıran dizide gençlere, deneyimli sanatçılar Şerif Sezer, Zeyno Eracar eşlik ediyor.

Senaryo şarkıyı yazdırdı

Aydilge

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Dizi için özel hazırlanan şarkının sahibi Aydilge, güçlü kadın hikayesinden etkilendiğini belirtiyor ve şunları söylüyor: “Psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalsa da güçlü durabilen bir kadının hikayesi. TRT dizisi olduğu için de özellikle çalışmak istedim bu projede. Acıyı ve şiddeti sömüren diğer dizilerden farklı olarak buradaki kadın, belli bir farkındalığa sahip. Dünyaya meydan okuyor adeta. Senaryoyu okuduğumda çok etkilendim ve hemen bu şarkıyı yazdım. Arada kalmışlık hissi beni çok etkiledi. Hepimizin yaşadığı ikilemleri gördüm. Şarkıyı dinledikçe de duygulanıyorum.”

Bir masal anlatıyoruz

Berlin’den Gaziantep’e dönen Melek, çocuklarının iyiliği için hayatını değiştirmeyi göze alıyor.

Yapımcılığını Üs Yapım’ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Cem Akyoldaş, senaristliğini ise Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon üstleniyor. Dizinin çok beğenilen şarkısı ise özel olarak Aydilge tarafından yapıldı. “Benim Adım Melek” her Çarşamba 20.00’da TRT1’de olacak. Yurt dışında da oyunculuk yapmış olan Nizam Namidar için projenin farklı bir değeri var: “Kayseri’nin doğusuna geçmemiştim. İki aydır buradayız. Bu projeyle birlikte Türkiye’nin doğusunu keşfetme şansım oldu ve ülkemi daha iyi tanıdım. Bu yöresel doku içinde masal anlatma fikri ise cezbediciydi. Bunu yapmaya çalışıyoruz.” Dizi müziklerine katkı sunacağını haber veren Kutsi ise “Güçlü duran bir kadına yardımcı olan bir adam var. Hikayedeki Halil’i çok beğendim. Umarım bu kıyafet üzerime olur. Naif bir hikaye anlatılıyor. Ben de bir parçası olduğum için mutluyum. İyi bir enerjiyle çalışıyoruz” diyor.

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Kötülüğünden köpüren bir adam