Side Antik Kenti yeniden canlanıyor

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti’nde, Side Kültürel Miras Projesi tanıtımı gerçekleştirildi. Türkiye’nin en eski müzelerinden birine ev sahipliği yapan Side’de kazı çalışmaları 1947’de başlamıştı. 75 yıldır süren bu çalışmalar, 5 ay içerisinde yeni eklenen gezi rotalarıyla güvenli ve aydınlatılmış bir ziyaret güzergahı oluşturuluyor. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlar ve turistler aldıkları tek bir biletle hem antik kentin içini hem antik tiyatroyu hem de Side Müzesi’ni ziyaret edebilecek.

EN GÜZEL MANZARALI KÜTÜPHANEYİ YAPACAĞIZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısında Yeni Side logosu da paylaşıldı. Toplantıda konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, antik kentte bugüne kadar yaklaşık 52 dönüm alanda kazı çalışmaları yapıldığını dile getirdi. Bakan Ersoy, “Kasım 2022’den bu yana 14 ayrı noktada (Bizans Konutları, Anıtsal Çeşme, Hamam Gymnasium Yapısı, Büyük Hamam, Liman Hamamı, Tapınaklar Bölgesi ve AA Bazilikası, Dionysos Tapınağı) kazı ve onarım çalışmaları yaptık. Bu çalışmalar için yaklaşık 81 milyon lira ödeneği aktardık. Antik kent merkezinden uzakta olmayan bir alan belirleyerek, modern ama antik kent siluetiyle yarışmayan yeni bir müze yapmayı planlıyoruz. Daha sonraki süreçte Side Antik Tiyatrosu, Apollon Tapınağı ve Anıtsal Çeşme’yi de ayağa kaldıracağız. Side’ye Türkiye’nin en güzel manzaralı kültürel miras kütüphanesini de kazandıracağız” dedi.

PROJE YIL SONUNDA TAMAMLANACAK

Toplantının ardından gazetecileri gezdiren ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, 5 ay önce yapılacaklarla ilgili 50 kalem proje hazırladıklarını aktararak şu bilgileri verdi: “Projelerin yaklaşık yirmi beş kalemini tamamladık, yılın sonunda hepsi tamamlanmış olacak. Bu projeler sayesinde Side’ye kent kapısından giren bir turist, tapınaklar alanına kadar, oradan da anıtsal çeşmeye kadar bilinçli bir gezi rotasıyla karşılaşacak. Bu rota üzerindeki istasyonları belirledik, sorunları üzerindeki çalışmalar devam ediyor.”







