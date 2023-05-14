Sigarayı bırakma polikliniklerinin sayısı artırılacak

Sağlık Bakanlığı sigara bırakma polikliniklerinde bugüne kadar milyonlarca kişi bağımlılıktan kurtuldu. Tütün ve tütün ürünleri ile mücadele kapsamında 2010 yılından bu yana hizmet veren sigara bırakma polikliniklerinin sayısı bin 33’e çıkarılacak. Bireyin günlük içtiği ortalama sigara sayısının da en az yüzde 30’a indirilmesi hedefleniyor. 15 yaş ve üzeri bireylerin günlük tütün ve tütün ürünleri kullanımının en az yüzde 10’a düşürülmesi için de tedbirler alınacak.

1987’DEN BERİ MÜCADELE SÜRÜYOR

Tütün, önlenebilir hastalık ve ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alacak. Dünyada 1,3 milyar kişi tütün ürünü kullanıyor ve her yıl 6 milyon insan sigara nedeniyle ölüyor. Sigara dumanında 5 bin 300’den fazla kimyasal madde bulunuyor. Her yıl 1,8 milyon kişiye akciğer kanseri tanısı konuluyor, 1,6 milyon kişi de bu hastalığa bağlı olarak yaşamını yitiriyor. Sigaraya bağlı hastalık ve ölümlerin artması üzerine 1987 tarihinden itibaren tütünle mücadele konusunda küresel düzeyde çalışmalar yürütülüyor.

HER YIL 83 BİN KİŞİ SİGARADAN ÖLÜYOR

DSÖ’nün 2021 verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyar insan sigara içiyor ve 2025’te bu rakamın 1,7 milyara ulaşması bekleniyor. Türkiye’de her yıl 83 bin 100 kişi sigara kaynaklı sebeplerle yaşamını yitirirken 252 bin çocuk ve 14,5 milyon yetişkin tütün ürünü kullanıyor. Günde yaklaşık yarım paket sigara içen bir insan her gün beynine 300 nikotin vuruşu gönderiyor. Hastalık riskinin önlenmesi ve sağlıklı nesillerin yetiştirilebilmesi amacıyla tütünle mücadele çalışmaları yürütülüyor. Türkiye genelinde sayıları 577’ye ulaşan sigara bırakma poliklinikleri, 2010’dan 2022 yılına kadar yaklaşık 3,3 milyon muayene gerçekleştirdi.











