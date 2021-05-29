Hayat Sınırdan kaçak yollarla yurda sokulmak isteyen 12 yavru maymunu bakıcıları elleriyle besliyor
AKTÜEL

Sınırdan kaçak yollarla yurda sokulmak isteyen 12 yavru maymunu bakıcıları elleriyle besliyor

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı’nda bir araçta ele geçirilen 12 yavru makak maymununa, Gaziantep Hayvanat Bahçesi ev sahipliği yapıyor. Kaçak olarak yurda sokulmak istenirken yakalanan maymunları, bakıcıları elleriyle besliyor.

Haber Merkezi DHA
Sınırdan kaçak yollarla yurda sokulmak isteyen 12 yavru maymunu bakıcıları elleriyle besliyor​
Yavru maymunlar meyveler ile besleniyor

350 türden 7 bin 500 hayvanın barındığı dünyanın 4'üncü, Türkiye'nin ise en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, kaçak yollarla ülkeye getiriler hayvanlara da ev sahipliği yapıyor. Son olarak yaklaşık bir ay önce Ağrı'da bulunan Gürbulak Sınır Kapısı’nda İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta yapılan aramada ele geçilen makak cinsi 12 maymun Gaziantep'e getirildi. Yavru maymunlar gönderildikleri yeni adreslerinde sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Herkesin ilgi odağı olan maymunları, bakıcıları elleriyle besliyor.

Makak cinsi yavru maymunlar
Makak cinsi yavru maymunlar

Dünyanın en nadir türlerinden: ABD'de bir yaprak maymunu dünyaya geldi
DÜNYA
Dünyanın en nadir türlerinden: ABD'de bir yaprak maymunu dünyaya geldi

MEYVEYLE BESLENİYORLAR

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Doğal yaşam pakımıza bir süre önce Ağrı sınırından ülkemize kaçak yollarla sokulmaya çalışan 12 makak maymunu getirildi. Küçük kafeslerde uygun olmayan koşullarda taşınan hayvanlar, hayvanat bahçemize getirildiğinde sağlık kontrolleri yapıldı. Sağlık problemleri olan hayvanlara gerekli ilaçlar verilip, vitamin ve mineral takviyesi uygulanıp, aşıları yapıldı. Bu süre zarfında bakıcılar, yavru maymunlara el bebek gül bebek bakıyor. Vişne, çilek, kivi ve muzla birebir besleme yapıyorlar. Onlar bakıcılarına alıştı ve çok mutlular. Bu maymunlar farklı annelerden alınarak ülkeye sokulmuş. Bakıcılarımız onları anne şefkati ile besliyorlar. Çünkü dengeli beslenerek, kemik yapılarının normal seviyeye ulaşması ve güneş ışınlarına temas etmeleri gerekiyor. Bunların hepsi bakıcıları tarafından düzenli olarak sağlanıyor" dedi.

Yeni suç çetesi: Şehre inen maymunlar yiyecek ve telefon çalıyor
FOTOĞRAF 16
Title
Hindistan'da 5 binden fazla maymun sokağa indi.
Title
Hindistan'da 5 binden fazla maymun sokağa indi.
Title
Sayıları gittikçe artan maymun çeteleri şehirde kaos yaratıyor.
Title
Hırsız maymunları şehrin sokaklarında, kamu binalarında ve hatta başkanlık sarayında bile görmek mümkün.
Title
Sayıları 5 bine yakın olduğu tahmin edilen maymun çeteleri Yeni Delhi sokaklarında hırsızlık yapıyor, şehrin alt yapısını sağlayan kablolara zarar veriyor, açık pencerelerden evlere ve kamu binalarına giriyorlar.
Title
Şikayetlerin artması üzerine konu Hindistan Parlamentosu'na taşındı. Yetkililer, vatandaşları maymunlar ile göz teması kurmamaları konusunda uyarıyor.
Title
Hindistan Parlamentosu'nun aldığı bir başka önlem ise şehre 40 yeni maymun avcısının atanması oldu.
Title
Alınan önlemler şu an için maymun çetelerine çözüm olmuş değil. Şehrin sokaklarında dolaşan insanlar hala yanlarında taş ve sopa bulundurarak olası saldırılardan korunmaya çalışıyor.
Title
Delhi bölgesinde toplam maymun nüfusuna dair net bir rakam yok. Başkentin dışında kalan bölgelerde yaklaşık 500 bin maymunun daha yaşadığı tahmin ediliyor.
Title
Maymunlar evlerin çatısında dolaşıyor.
Title
Bazı Hintliler maymunlara yiyecek veriyor.
Title
Bazı Hintliler maymunlara yiyecek veriyor.
Title
Maymunlar, bakanlık binalarına tırmanıyor.
Title
Maymunlar, bakanlık binalarına tırmanıyor.
Title
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 4-5 bin civarında maymun sokaklara indi. Bakanlıkların olduğu bölgede de dolaşan maymunlar, insanların yiyeceklerini ve cep telefonlarını alıp kaçıyorlar.
Title
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 4-5 bin civarında maymun sokaklara indi. Bakanlıkların olduğu bölgede de dolaşan maymunlar, insanların yiyeceklerini ve cep telefonlarını alıp kaçıyorlar.
Yeni suç çetesi: Şehre inen maymunlar yiyecek ve telefon çalıyor
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi yeni bir suç örgütü ile karşı karşıya. Sayıları gittikçe artan maymun çeteleri şehirde kaos yaratıyor. Hırsız maymunları şehrin sokaklarında, kamu binalarında ve hatta başkanlık sarayında bile görmek mümkün.


Abone Ol Google News
Beylikdüzünde bulundu

Beylikdüzü'nde bulundu

​Nesli tükenmek üzereydi şehrin göbeğinde ortaya çıktı.
Cinayeti itiraf etti

Cinayeti itiraf etti

40 gündür kayıp olan Fatma'nın cesedi gömülü olarak bulundu.
Uluslararası basın Taksim Camiinin açılışı sonrası yine provokatif haberlere imza attı

Erdoğan Albayrak Grubu'nun Hat Sanatı Sergisini ziyaret etti.

Meteorolojiden Ankara ve bazı illeri uyardı.

​Taksim iki asır sonra camisine kavuştu.

​HDP, Millet İttifakı üzerindeki baskısını artırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.