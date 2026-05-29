Sinop'tan Güney Afrika'ya 7 bin kilometrelik göç

Uğur Duyan
04:0029/05/2026, Cuma
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı “Türkiye Ulusal Halkalama Çalışmaları Raporu 2025”, Türkiye’nin kuş göç yollarındaki kritik rolünü ortaya koydu. Raporda en dikkat çeken kayıt, Sinop’ta halkalanan bir leyleğin yaklaşık 7 bin 182 kilometre uçarak Güney Afrika Cumhuriyeti’nde görüntülenmesi oldu. Leylek, 12 Haziran 2024’te Sinop’un Saraydüzü ilçesinde halkalandıktan sonra 9 Mart 2025’te Güney Afrika’nın Limpopo eyaletinde canlı olarak gözlemlendi. Raporda, 2022 ve 2023 yıllarında halkalanan üç leyleğin de yeniden görüntülendiği belirtildi. Ayrıca 2025 yılında bazı yırtıcı kuşlara uydu vericileri takılarak göç rotaları anlık takip edilmeye başlandı. Rapordaki dikkat çekici kayıtlardan biri de İsrail’de 2017’de halkalanan küçük sumrunun yaklaşık 8 yıl sonra Türkiye’de yeniden görülmesi oldu. Öte yandan Iğdır’daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde bu yıl 128 farklı tür gözlemlenirken, 11 bin 298 kuş halkalandı. Ayrıca Türkiye’de ilk kez bir yeşil ağaçkakan halkalandı.


