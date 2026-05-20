Turizmde yabancı yatırımının yeni rotası Midyat

Güneydoğu Anadolu’nun önemli şehirlerinden Mardin’in turizmde son yıllarda parlayan yıldızı yeni yatırımları beraberinde getiriyor. Geçen yıl 3 milyonu günübirlik, 1 milyonu konaklamalı olmak üzere 4 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan kente yönelik ilgi artarak devam ediyor. Bu süreçte bölgenin doğal güzelliklerinin yanında Türk dizilerinin de önemli etkisi bulunuyor. Mardin Valiliği verilerine göre, 2025'te 13'ü sinema filmi ve dizi, 9'u da yabancı yapım olmak üzere 70 çekim için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne müracaat yapıldı.

500 MİLYON TL’LİK TAM KAPASİTELİ TESİS

İnanç turizminin yanında sayısız tarihi ve kültürel varlığıyla dikkat çeken kentin Midyat ilçesi de yeni turizm projeleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 20 bin yataklı otel ve misafirhanelerin bulunduğu şehirde geçen yıl bayram ve tatil gibi özel günler ile hafta sonları doluluk oranı yüzde 100'e ulaşınca yeni konaklama tesisi ihtiyacı da oluşuyor. Son olarak, küresel oteller zinciri Wyndham, Midyat’ta yeni tesisin açılışını gerçekleştirdi. Tesisin renovasyon süreçleriyle birlikte yaklaşık 500 milyon TL'lik yatırım maliyetiyle tamamlandığını kaydeden Ramada Encore by Wyndham Midyat Genel Müdürü Dilek Macit, “Türk dizileriyle beraber ziyaretçi ilgisinin hızla arttığı Midyat’ta global markayla yapılan ilk otel yatırımını hayata geçirdik. Midyat’a turizm yatırımı yapan ilk küresel markayız. Projemiz, aynı zamanda sektördeki diğer yabancı firmalar için öncü oldu. Bölgeye artan turizm talebiyle birlikte yurt dışından yatırımcı ilgisinde artış söz konusu. Turizm dışında gayrimenkul projelerinde de yükseliş var” dedi.

UZAK DOĞULU TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ

Macit, dizilerin etkisiyle Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt başta olmak üzere Orta Doğu’dan ciddi bir ziyaretçi talebi olduğuna değindi. Rusların ve Avrupalıların dışında son dönemde Uzak Doğulu turistlerin de Midyat’a gelmeye başladığını kaydeden Macit, “Uzak Şehir dizisinin ardından yoğun bir ilgi var. Eskiden turistlerin ilk durağı Mardin iken şimdi Midyat olmaya başladı. Dizilerin yanında sosyal medyadaki görseller turistleri buraya çekiyor. Ancak ziyaretçiler Midyat’ta beklediklerinden çok daha fazlasını buluyor. Bu sayede artan yatırımlar bölge ekonomisine, esnafa ve elbette istihdama önemli katkı sunuyor. Mardin ve Midyat için tersine göç süreci yaşanıyor. Çünkü turizm tarafında nitelikli personel açığımız var. Gençlerimizi sektöre kazandırarak önemli bir ihtiyacı karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

DÜNYA LEZZETLERİ AYNI SOFRADA

Dilek Macit, 103 odalı otelin restoranındaki menüyü de yenilediklerini belirterek, “Midyat’ın geleneksel lezzetleri yanında farklı ülkelerin mutfaklarından yemekleri ekledik. Balo, spor ve toplantı salonlarıyla birlikte tam kapasite bir oteli hizmete sunduk” dedi. Midyat’taki tesisin açılışıyla beraber, Wyndham Hotels & Resorts markalarıyla Türkiye’de faaliyet gösteren otel sayısı 130’a, Mardin ve çevre illerde bulunan tesislerin sayısı ise 12’ye ulaştı.







