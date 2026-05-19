İstanbul'da IAF 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti: Küresel iş birlikleri değerlendirildi

Başkan Hasan Kutlu yönetimindeki IAF’ın 2. Olağan Genel Kurulu İstanbul’da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Genel kurul toplantısında; federasyonun kurumsal yapılanma süreçleri, uluslararası üyelik başvuruları, otomotiv sektöründe kalite ve sürdürülebilirlik alanındaki hedefler ile küresel iş birliği vizyonuna ilişkin gündem maddeleri değerlendirildi.

Toplantı kapsamında federasyonun gelecek dönem faaliyet planları, uluslararası organizasyonlarla yürütülmesi planlanan çalışmalar, otomotiv kalite sistemleri, güvenlik, mobilite teknolojileri ve sektörel koordinasyon başlıkları ele alınmış; çeşitli kararlar görüşülerek genel kurul onayına sunuldu.

Geleceğe katkı sağlayacak sürdürülebilir bir platform oluşturulması amaçlanıyor

Uluslararası Otomotiv Federasyonu Başkanı Hasan Kutlu, genel kurul sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Günümüzde otomotiv sektörü; kalite, güvenlik, sürdürülebilirlik ve ileri teknoloji alanlarında küresel ölçekte dönüşüm sürecinden geçmektedir. Uluslararası Otomotiv Federasyonu olarak temel hedefimiz; sektör paydaşları arasında uluslararası iş birliğini güçlendirmek, ortak kalite anlayışını desteklemek ve otomotiv sektörünün geleceğine katkı sağlayacak sürdürülebilir bir platform oluşturmaktır.”

Kutlu ayrıca, Türkiye’nin otomotiv üretim kapasitesi ve mühendislik altyapısıyla uluslararası otomotiv ekosisteminde önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye’nin sahip olduğu üretim gücü, teknik bilgi birikimi ve sanayi altyapısı, uluslararası otomotiv sektöründe stratejik önem taşımaktadır. İstanbul merkezli olarak yürütülen bu uluslararası yapılanmanın, önümüzdeki süreçte küresel ölçekte daha geniş iş birliklerine katkı sağlaması hedeflenmektedir.”

IAF, uluslararası bir federasyon olarak faaliyetlerini sürdürüyor

Genel kurul kapsamında ayrıca federasyon bünyesinde yürütülen uluslararası üyelik süreçleri, sektörel gelişim programları ve otomotiv alanındaki teknik iş birliği çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştu.

Uluslararası Otomotiv Federasyonu (IAF), otomotiv üreticileri, tedarik sanayi kuruluşları, mühendislik organizasyonları ve sektör profesyonellerini ortak bir platform altında buluşturmayı amaçlayan uluslararası bir federasyon olarak faaliyetlerini sürdürüyor.







