Emekli zammında iki formül şekillendi: Merkez Bankası'ndan yüzde 17.38 tahmini geldi

Emekli temmuz maaş zammı için hesaplamalar hız kazandı. Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevrilmiş durumda. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yılın ikinci maaş artışı, ilk 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı mayıs ve haziran enflasyon verileri kritik önem taşırken, ekonomi yönetiminden gelen son tahminler zam oranına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirdi. Özellikle geçen hafta açıklanan Merkez Bankası Enflasyon Raporu ile mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, milyonlarca emeklinin maaşına yapılacak artış konusunda dikkat çeken ipuçları verdi. Şimdiden oluşan 4 aylık enflasyon farkı maaş artışını büyük ölçüde netleştirirken, gözler şimdi kalan iki veriye çevrildi.
Temmuz ayına yaklaşılırken emeklilerin zam heyecanı da giderek artıyor. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranı üzerinden hesaplanacak maaş artışı için beklentiler yeniden yükselirken, Merkez Bankası’nın son tahminleri dikkat çekti. Açıklanan veriler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında önemli bir artış yaşanabileceğine işaret ediyor. Özellikle yüksek enflasyon karşısında alım gücü düşen milyonlarca emekli, temmuz ayında yapılacak düzenlemenin bütçelerine nasıl yansıyacağını merak ediyor. Ekonomistler, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından zam oranının daha net ortaya çıkacağını belirtirken, kulislerde refah payı ihtimali de konuşulmaya başlandı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı maaş artışı için yeni tahminler peş peşe gelmeye başladı. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini ile Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ortaya çıkan veriler, emekli zammında yüzde 17’yi aşan artış ihtimalini güçlendirdi.
MERKEZ BANKASI’NDAN İLK HESAP
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26 olarak güncelledi. Yılın ilk 4 ayında gerçekleşen yüzde 14,64’lük enflasyonun ardından, bu tahminin tutması için kalan aylarda ortalama yüzde 1,19 seviyesinde aylık enflasyon oluşması gerekiyor.
Bu senaryoya göre yılın ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 17,38 olacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı da yüzde 17,38 seviyesinde gerçekleşecek.
PİYASA ANKETİ YÜZDE 18,58’E İŞARET ETTİ
Bir diğer güçlü veri ise Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi oldu. Ankette ekonomistler Mayıs enflasyonunu yüzde 1,89, Haziran enflasyonunu ise yüzde 1,52 olarak tahmin etti. Bu beklentilere göre ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 18,58’e ulaşacağı hesaplandı. Böylece emeklilerin zam oranı için ikinci güçlü senaryo da ortaya çıkmış oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23 BİN LİRAYI AŞABİLİR
Ocak ayından bu yana ek ödeme dahil en az 20 bin lira aylık alan emekliler için taban aylıkta yeni artış beklentisi gündeme geldi. Yüzde 17,38’lik artış gerçekleşirse en düşük emekli aylığı 23 bin 476 liraya yükselecek. Zam oranının yüzde 18,58 olması halinde ise taban aylık 23 bin 716 liraya çıkacak.
MAAŞLARDA YENİ HESAP ORTAYA ÇIKTI
Tahmini artışlara göre bazı maaşlarda oluşacak yeni rakamlar şöyle:
25 bin TL alan emekli
Yüzde 17,38 zamla: 29 bin 345 TL
Yüzde 18,58 zamla: 29 bin 645 TL
30 bin TL alan emekli
Yüzde 17,38 zamla: 35 bin 214 TL
Yüzde 18,58 zamla: 35 bin 574 TL
40 bin TL alan emekli
Yüzde 17,38 zamla: 46 bin 952 TL
Yüzde 18,58 zamla: 47 bin 432 TL
50 bin TL alan emekli
Yüzde 17,38 zamla: 58 bin 690 TL
Yüzde 18,58 zamla: 59 bin 290 TL
60 bin TL alan emekli
Yüzde 17,38 zamla: 70 bin 428 TL
Yüzde 18,58 zamla: 71 bin 148 TL
TEMMUZDA KESİNLEŞECEK
Kesin zam oranı Mayıs ve Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. TÜİK’in 3 Temmuz’da duyuracağı Haziran enflasyonu ile birlikte milyonlarca emeklinin alacağı yeni maaş netleşecek.