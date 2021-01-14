Hayat SMA kiti için yerli adım
GENEL SAĞLIK

SMA kiti için ‘yerli’ adım ​

SMA kiti için ‘yerli’ adım

Çiftlerin evlilik öncesi SMA taraması yaptırmasına yönelik kararın ardından ‘yerli kit’ geliştirme adımı atılıyor. SMA genetik hastalık olduğundan evlilik öncesi çiftlere yapılacak test ile taşıyıcı bireylerin tespiti ve sonrasında gerekli önlemlerle çiftlerin sağlıklı çocuk sahibi olması için araştırmalar devam ediyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çiftlerin evlilik öncesi SMA taraması yaptırmasına yönelik kararın ardından ‘yerli kit’ geliştirme adımı atılıyor. SMA genetik hastalık olduğundan evlilik öncesi çiftlere yapılacak test ile taşıyıcı bireylerin tespiti ve sonrasında gerekli önlemlerle çiftlerin sağlıklı çocuk sahibi olması için araştırmalar devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan SMA tedavisine ilişkin açıklama
GÜNDEM
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan SMA tedavisine ilişkin açıklama
  • SMA dernekleri, SMA hastalıklı çocuk doğum oranını düşürmek için evlilik öncesi çiftlere “Preimplantasyon genetik tarama testi” yapılması talep ediyordu. Sağlık Bakanlığı, bu konuda çalışma başlatmıştı. Koronavirüs döneminde Türkiye’de PCR cihaz alt yapısını geliştirdi.

Erdoğan’dan SMA mesajı
GÜNDEM
Erdoğan’dan SMA mesajı

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı da SMA tarama çalışmaları konusunda tıbbi genetik uzmanlar ile görüşüyor. Türkiye Sağlık Enstitüsleri Başkanlığı (TUSEB), evlilik öncesi taşıyıcı taraması ve yenidoğan tarama kitlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. SMA taşıyıcılığının belirlenmesi ve taşıyıcılığı tespit edilen çiftler tüp bebek yöntemi ile sağlıklı bebek sahibi olabilecek.

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