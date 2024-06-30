Sofralarda Trabzon lezzetleriyle Karadeniz esintisi

Hititler'le çok ortak noktamız var bunu hep yazıyorum. Yemeklerimiz, geleneklerimiz, bayramlarımız... Hatta artık daha çok benziyoruz çünkü tıpkı Hititler gibi yüzlerce gün süren festivaller yapıyoruz. Kültür Bakanlığımızın Türkiye’nin uluslararası marka değerini yükseltmek ve tarihi, kültürel varlığını cazibe merkezi haline getirmek amacıyla, 2021 yılından beri düzenlediği kültür yolu festivallerinde şimdilik 16 şehir var. Ve gerçekten, bir ildeki festival biterken diğeri başlıyor, her biri sergiler, konserler, fuarlar, tiyatro gösterileri gibi hoş etkinliklerle en az bir hafta sürüyor. Yani isterseniz bütün bir yaz, 16 şehirde yüzlerce etkinliğe katılacağınız 144 günlük bir festival tatili planlayabilirsiniz. Bu hafta kültür yolu festival durağı, Karadeniz’in kültür devi Trabzon. 9 gün süren festival geçen hafta cumartesi başladı ve bugün sona erecek. Kültür yolunun bundan sonraki durağı Van. Kasıma kadar sürecek festivallerde İstanbul, Gaziantep, Antalya, Ankara, Nevşehir, Erzurum, Çanakkale, Konya, Diyarbakır, İzmir’e uğramak mümkün olacak.

Trabzon demek hamsi demektir

Elbette, “Trabzon” demek “hamsi” demektir. Hamsi, Karadeniz insanı için duygusal anlamda da kıymetlidir. Yerel danslardan türkülere kültürel mirasın içinde hamsi, böreği, pilavı, ekmeğiyle Karadeniz mutfağında yer eder. Hamsikuşu, hamsili kaygana, hamsili bulgur pilavı, hamsi buğulaması, Moraliya, hamsi tava, hamsi pilaki ve bunların yanında hamsikoli, hamsi çığırtısı, hamsi ekşilisi, hamsi çorbası ve hamsi salamura, ilave bir çalışmayla yeni tarifler bulmaya gerek bırakmasa da geçmiş yıllarda çiğ köftesinden baklavasına onlarca çeşit yemeği de denendi. Bunun dışında Trabzon’un pidesi ve ekşi maya ile yapılan ekmeği, Hamsiköy sütlacı, kuymağı ve mutlaka horonu ile futbolu ünlüdür. Gelecek yıllarda 16 şehre Çorum, Hatay, Mardin, Balıkesir, Ağrı gibi illerin ve daha nicelerinin eklenmesi, festivallerin bütün bir yıl boyunca ilden ile devam etmesi, dünya çapında ünlü ve başarılı etkinliklerle kültürümüzü daha çok tanıtabilmeyi diliyorum. Bu hafta biz de Kültür Yolu Festivali’ne katılıp Trabzon’a gidelim, Trabzon mutfağı lezzetlerine dokunalım.





Lamesli ekmek

MALZEMELER:

2 bağ pazı

2 kuru soğan

4 diş sarımsak

Bir tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 avuç taze nane

2 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 su bardağı barbunya

1/2 su bardağı kuru fasulye

Hamuru için;

4 su bardağı mısır unu

1 paket maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Alabildiğince ılık su

YAPILIŞI:

Mısır unu, maya, şeker, tuz ve su ile kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuralım. Barbunya ve kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslatalım ertesi gün haşlayalım. Pazıları kalınca doğrayalım, ocağa koyup suyunu çektirelim. Kuru soğanı piyazlık doğrayalım, sarımsağı kıyalım,tereyağında kavuralım. Üzerine baharat ,salça ve tuz ilave edelim. Zeytinyağı ve suyu çektirilen pazıyı ekleyip karıştıralım. Yoğurduğumuz mayalı hamuru iki parçaya bölelim. Bir parçasını yağlanmış tepsiye yerleştirip pazılı harcı koyalım. Üzerine kalan hamuru yerleştirelim. Yumurta sarısı sürüp çörekotu serpelim. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirelim. Afiyet olsun.

Tatlı kuymak

MALZEMELER:

4 su bardağı su

2 çay bardağı şeker

2 çay bardağı un

Yarım çay kaşığı tuz

Bir kahve fincanı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

Tarçın

Dövülmüş fındık

YAPILIŞI:

Tereyağı dışında, bütün malzemeleri karıştırma kabına alıp mikserle iyice çırpalım. Bir tencerede tereyağını eritip çırptığımız karışıma dökelim ve ocağın üzerinde karıştırarak 15 dakika kaynatalım. Koyulaştıktan sonra tabağa alıp şekillendirelim. Üzerine eritilmiş tereyağı, bal ve toz tarçın, dövülmüş fındık veya badem serperek servise alalım. Afiyet olsun.







