Son kale: Aile 

2002 yılından bu yana Türkiye’de aileyi koruma ve güçlendirme hedefiyle çok sayıda reform hayata geçirildi. Özellikle Anayasa’nın 41. Maddesi temelinde aile yapısının korunması ve desteklenmesi, devlet politikalarının merkezine alındı. Aile Bakanlığının kurulması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adı altında faaliyetlerini genişletmesi, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik atılan en büyük adımlardan biri olarak öne çıktı. Sosyal yardım programları, çalışan annelere destek paketleri, doğum izinleri ve aile danışmanlığı hizmetleri gibi uygulamalar, aile yapısının sağlıklı bir şekilde devam etmesini amaçlıyor.

SİNSİ GİRİŞİMLERE KARŞI TEYAKKUZ HALİ

Son dönemde dünya çapında yaygınlaşan ve “üçüncü cinsiyet” kavramıyla tanımlanan girişimler, Türkiye’de tartışmaları da beraberinde getirdi. Yetkililer, LGBT’lere yönelik bu tür yaklaşımları belirsizleştirerek aile yapısını çökertme riski taşıdığını ifade ederek bu dayatmalara karşı çeşitli tedbirler aldı. Milli Eğitim Bakanlığının müfredatında aile değerlerini ön planda tutan dersler oluşturulurken, medya içeriklerinin denetlenmesi konusunda da önemli adımlar atıldı. Toplumun temel taşı olarak kabul edilen aile yapısı, gelecek nesillerin yetişmesinde kritik bir rol oynuyor. Bu bağlamda Evlilik Öncesi Eğitim Programları ve aile içi iletişim seminerleri gibi uygulamalarla sağlıklı aile yapılarının kurulması destekleniyor. Ayrıca, küresel platformlarda “cinsiyetsizleştirme” politikalarına karşı Türkiye, geleneksel aile yapısını korumak adına sözünü sakınmıyor. Bu tür dayatmaların kültürel bir erozyona yol açabileceği konusunda sık sık uyarılarda bulunuluyor.

AİLE FONU KURULDU