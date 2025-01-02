Son kale: Aile 

Son yıllarda dünya genelinde yaşanan toplumsal değişimler, aile yapısı üzerinde önemli etkiler bırakıyor. Kültürel değerlerin korunması ve aile kurumunun güçlendirilmesi adına Türkiye, son 22 yılda çeşitli yasal ve toplumsal adımlar attı. Aileyi tehdit eden unsurların başında gelen “üçüncü cinsiyet dayatmalarına” karşı önemli tedbirler aldı.
2002 yılından bu yana Türkiye’de aileyi koruma ve güçlendirme hedefiyle çok sayıda reform hayata geçirildi. Özellikle Anayasa’nın 41. Maddesi temelinde aile yapısının korunması ve desteklenmesi, devlet politikalarının merkezine alındı. Aile Bakanlığının kurulması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adı altında faaliyetlerini genişletmesi, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik atılan en büyük adımlardan biri olarak öne çıktı. Sosyal yardım programları, çalışan annelere destek paketleri, doğum izinleri ve aile danışmanlığı hizmetleri gibi uygulamalar, aile yapısının sağlıklı bir şekilde devam etmesini amaçlıyor.
SİNSİ GİRİŞİMLERE KARŞI TEYAKKUZ HALİ
Son dönemde dünya çapında yaygınlaşan ve “üçüncü cinsiyet” kavramıyla tanımlanan girişimler, Türkiye’de tartışmaları da beraberinde getirdi. Yetkililer, LGBT’lere yönelik bu tür yaklaşımları belirsizleştirerek aile yapısını çökertme riski taşıdığını ifade ederek bu dayatmalara karşı çeşitli tedbirler aldı. Milli Eğitim Bakanlığının müfredatında aile değerlerini ön planda tutan dersler oluşturulurken, medya içeriklerinin denetlenmesi konusunda da önemli adımlar atıldı. Toplumun temel taşı olarak kabul edilen aile yapısı, gelecek nesillerin yetişmesinde kritik bir rol oynuyor. Bu bağlamda Evlilik Öncesi Eğitim Programları ve aile içi iletişim seminerleri gibi uygulamalarla sağlıklı aile yapılarının kurulması destekleniyor. Ayrıca, küresel platformlarda “cinsiyetsizleştirme” politikalarına karşı Türkiye, geleneksel aile yapısını korumak adına sözünü sakınmıyor. Bu tür dayatmaların kültürel bir erozyona yol açabileceği konusunda sık sık uyarılarda bulunuluyor.
AİLE FONU KURULDU
Gençleri aile kurmaya, aileleri de çocuk sahibi olmaya teşvik edici adımlar atıldı. Bu çerçevede Aile ve Gençlik Fonu hayata geçirildi. Fon ile evlenecek gençlerin desteklenmesi ana hedef. Öncelikli olarak 9 ilin dahil edildiği projede, aralık ayının ilk haftası itibari ile 5 bin 350 çifte 802 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirildi. 12 bin 326 gence de evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunuldu. Bu projenin ülke geneline yaygınlaştırarak, daha fazla gencinde faydalanması hedefleniyor. Öte yandan 6,7 milyon kişiye de evlilik öncesi eğitimi verildi.