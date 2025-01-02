Sosyal devlette Türkiye farkı

Türkiye, sosyal hizmetlerdeki kapsamlı reformlarla çocuklardan kadınlara, engellilerden yaşlılara kadar toplumun her kesimine dokunmayı hedefliyor.

Bu adımlarla daha güçlü, sağlıklı ve dayanışma içinde bir toplum inşa ediliyor.

SOSYAL RİSK HARİTASI

İlk olarak, “Sosyal Risk Haritası” hayata geçiriliyor. Bu sistemle, şehir, ilçe ve mahalle düzeyinde sosyal riskler belirlenerek, hane bazlı erken müdahale yapılacak. Böylece, koruyucu ve önleyici hizmetler daha etkin bir şekilde sunulacak.

AİLE REHBERİ SİSTEMİ

Pilot bölgelerde başlatılan “Aile Rehberi Sistemi” ise her aileye bir rehber atanmasını sağlayarak sosyal hizmetlere hızlı ve güvenilir erişim sunmayı hedefliyor. Bu uygulamayla güçlü aile yapısının korunması ve toplumsal refahın artırılması amaçlanıyor.

ÇOCUK ODAKLI HİZMETLER

“Çocuğun üstün yararı” ilkesini temel alan projelerle çocukların güvenli ve sevgi dolu ortamlarda büyümesi sağlanıyor. Koğuş tipi bakım modelinden ev tipine geçilerek aile ortamını yansıtan yaşam alanları oluşturuldu.

İSTİHDAM 63 BİNİ AŞTI

2024 yılında, Ordu, Hatay, Mersin ve Kayseri’de yeni çocuk evleri siteleri açıldı. Bu merkezlerde 14 binden fazla çocuğa hizmet sunulurken, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek için sanat ve spor aktivitelerine ağırlık verildi. 2024’te devlet korumasındaki 1.329 genç, kamu kurumlarında istihdam edilerek toplam sayı 63 bini aştı.

MAHALLE TİPİ KREŞ

UNICEF iş birliğiyle hayata geçirilen “Ev Temelli Bakım Hizmet Modeli” ve “Mahalle Tipi Kreş Modeli” ile erken çocukluk dönemine yönelik destekler artırılıyor.



