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Sözlerin en güzeli: Büyük Çamlıca Camii'nde beş kuşak hattatın eserleri buluştu

Kadim kültürümüzün mihenk taşları olan Hüsn-i Hat, Tezhib, Ebru, Minyatür, Çini ve Seramik sanatları sergisi Büyük Çamlıca Cami’nde görücüye çıkıyor. Tiryakiart Sanat Atölyesi’nin Ayten Tiryaki ve talebeleriyle birlikte üç yıldır hazırlandığı çalışmada tam 215 eser bulunuyor. Beş kuşak sanatkârın katılımıyla gerçekleşen serginin ziyaretçileri kadim sanatların zengin mirasıyla buluşuyor. Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyonu’ndan da birçok eserin bulunduğu sergi 17 Aralık tarihine kadar Büyük Çamlıca Cami Sergi Salonu’nda ziyaretçilerine açık olacak.

15:34 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 16:02 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Albayrak 2023 Hat Eserleri Sergisi, Büyük Çamlıca Camii'nde sanatseverleri bekliyor.

Albayrak 2023 Hat Eserleri Sergisi, Büyük Çamlıca Camii'nde sanatseverleri bekliyor.

Kadim kültürümüzün mihenk taşları olan Hüsn-i Hat, Tezhib, Ebru, Minyatür, Çini ve Seramik sanatları, bu sergide bir araya geldi. Beş kuşak sanatkârın katılımıyla gerçekleşen bu İslami sanat çalışmalarında, başlıca eserlerden biri, 36 hattat tarafından ortaklaşa yazılarak üç müzehhibe eliyle tezhiblenen nadide bir Mushaf’ı Şerif oldu.



Hayatını bu sanata adamış 60 kıymetli sanatkâr tarafından özenle hazırlanan Mushaf’ı Şerif’te iki yüze yakın eser bir araya geldi. Sergi de aynı zamanda, bir yılı aşkın süredir bu sanata gönül vermiş talebelerin çalışmaları da yer alıyor.


Albayrak Grubu destekleriyle gerçekleşen sergi, “FEYZ Hat ve Tezhip sergisi- Ayten Tiryaki ve talebeleri” ismi ve 215 eseriyle, 17 Aralık tarihine kadar Büyük Çamlıca Cami Sergi Salonu’nda ziyaretçilerini bekliyor.


Serginin açılışı ise Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Ayten Tiryaki'nin sanat hocaları Hüseyin Öksüz, Hasan Çelebi, Uğur Derman, Çiçek Derman ve İnci Birol eşliğinde yapıldı.


Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi'nin son durağı kardeş Azerbaycan oldu: Sanatseverler yoğun ilgi gösterdi
Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi'nin son durağı kardeş Azerbaycan oldu: Sanatseverler yoğun ilgi gösterdi

Albayrak Grubu tarafından dokuz yıldır düzenlenen ve geleneksel hale gelen Hat Eserleri Sergisi, Azerbaycan'da Milli İncesanat Müzesi'nde açıldı. Her yıl farklı bir tema etrafında hat eserlerini bir araya getiren Albayrak Grubu, genç sanatseverleri ve usta hattatları buluşturmaya devam ediyor.Türkiye'deki rotasının ardından yurt dışındaki İslam coğrafyalarını gezen serginin Özbekistan'dan sonraki ikinci durağı Azerbaycan oldu. Hat Eserleri Sergisi, farklı ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin sanat eserlerine dönüştürüldüğü çalışmaları içeriyor. Azerbaycan Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, serginin açılış konuşmasında, “Bugün Türk İslam Sanatlarının örneklerini, hat sanatını, dualarımızı, ayetlerimizi ve Peygamber Efendimizin sözlerini yansıtan bu sergiyi önemsiyoruz. Çünkü bu sergi bizim değerlerimizin, maneviyatımızın ve mayamızın birer parçasıdır" dedi. Sergi, 15 Ekim tarihine kadar ziyarete açık olacak.

#Büyük Çamlıca Camii
#Hattat
#Mushaf’ı Şerif
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