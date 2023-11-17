Sözlerin en güzeli: Büyük Çamlıca Camii'nde beş kuşak hattatın eserleri buluştu

Albayrak Grubu tarafından dokuz yıldır düzenlenen ve geleneksel hale gelen Hat Eserleri Sergisi, Azerbaycan'da Milli İncesanat Müzesi'nde açıldı. Her yıl farklı bir tema etrafında hat eserlerini bir araya getiren Albayrak Grubu, genç sanatseverleri ve usta hattatları buluşturmaya devam ediyor.Türkiye'deki rotasının ardından yurt dışındaki İslam coğrafyalarını gezen serginin Özbekistan'dan sonraki ikinci durağı Azerbaycan oldu. Hat Eserleri Sergisi, farklı ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin sanat eserlerine dönüştürüldüğü çalışmaları içeriyor. Azerbaycan Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, serginin açılış konuşmasında, “Bugün Türk İslam Sanatlarının örneklerini, hat sanatını, dualarımızı, ayetlerimizi ve Peygamber Efendimizin sözlerini yansıtan bu sergiyi önemsiyoruz. Çünkü bu sergi bizim değerlerimizin, maneviyatımızın ve mayamızın birer parçasıdır" dedi. Sergi, 15 Ekim tarihine kadar ziyarete açık olacak.